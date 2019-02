von AFP

Ein längeres Arbeitslosengeld I, Kindergrundsicherung und das neue Bürgergeld anstelle des ungeliebten Hartz IV. Das sind die zentralen Punkte im SPD-Konzept für einen neuen Sozialstaat. Die Sozialdemokraten wollen es ab Sonntag auf einer Vorstandsklausur beraten.

Arbeitslosengeld I: Wer länger in die Arbeitslosenversicherung eingezahlt hat, soll auch länger ALG I erhalten. Unabhängig vom Alter erhöht sich die Anspruchszeit den SPD-Plänen zufolge bei mindestens 20 Jahren Beitragszeit um drei weitere Monate, ab 25 Jahren um sechs Monate und ab 30 Jahren um neun Monate. Bislang liegt die maximale Bezugsdauer für das Arbeitslosengeld I für Menschen unter 50 Jahren bei zwölf Monaten. Um falsche Anreize zu vermeiden, will die SPD Abfindungen anrechnen. Zudem wollen die Sozialdemokraten einen Leistungsanspruch für Qualifizierung einführen: Wer nach dreimonatigem ALG-I-Bezug noch keine neue Arbeit gefunden hat, erhält Anspruch auf eine gezielte Weiterbildungsmaßnahme und auf das damit verbundene Arbeitslosengeld Q. Es entspricht in der Höhe dem ALG I. Weiterbildung mit ALG Q kann insgesamt bis zu 24 Monaten gewährt werden.

Mit dem Bürgergeld soll ein „Recht auf Arbeit“ verbunden sein

Bürgergeld: Anstelle des bisherigen Hartz IV will die SPD mit dem neuen Bürgergeld einen „Leistungsanspruch für Absicherung und Teilhabe“ einführen. Damit soll ein „Recht auf Arbeit“ verbunden sein: Dieses soll ein Weiterbildungs- oder Arbeitsangebot beinhalten, die SPD will dafür perspektivisch auch den sozialen Arbeitsmarkt ausweiten. Wer keinen Berufsabschluss hat, soll das Recht erhalten, einen solchen nachzuholen. Die bisherige Begrenzung der Förderung auf zwei Jahre soll entfallen. Beim Übergang von ALG-I in das Bürgergeld sollen anders als beim bisherigen Hartz IV Vermögen und Wohnungsgröße zwei Jahre lang nicht überprüft werden. Eine Reform des Wohngeldes soll dafür sorgen, dass niemand nur aufgrund hoher Wohnkosten auf Bürgergeld angewiesen sein muss. Das Bürgergeld soll zudem besonderen Härten begegnen – etwa wenn plötzlich die Waschmaschine kaputtgeht und gleichzeitig die alte Winterjacke aufgetragen ist. Im Zuge des Bürgergeldes will die SPD die bisherigen Hartz-IV-Sanktionen abschaffen, und zwar soweit sie „sinnwidrig und unwürdig“ sind. Dies gilt insbesondere für die strengeren Regelungen bei jungen Menschen unter 25. Um Obdachlosigkeit zu vermeiden, soll es zudem keine Kürzung der Wohnkosten mehr geben. Auch eine komplette Streichung von Leistungen soll es nicht mehr geben.

Leistungen sollen gebündelt werden

Kindergrundsicherung: Das Kindergeld, der Kinderzuschlag, das Bildungs- und Teilhabepaket und etwaige Hartz-IV-Zahlungen sollen zu einem Paket zusammengeschnürt werden. Zur Kindergrundsicherung gehören für die SPD aber zwei Säulen: Das ist zum einen der finanzielle Bedarf eines Kindes, zum anderen Infrastrukturleistungen in Kita, Schule, Ganztagsbetreuung und Förderangebote.

Arbeitswelt: Die SPD will ein Recht auf mobiles Arbeiten und Homeoffice schaffen, damit mehr Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von den digitalen Vorteilen profitieren können. Zugleich will sie aber auch das Recht auf Nichterreichbarkeit schützen. Arbeitszeitkonten sollen nach den Vorstellungen der SPD beim Unternehmenswechsel übertragen werden können.