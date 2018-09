von Detlef Drewes, Brüssel

Es ist nicht nötig, den neuen Verdacht der Brüsseler EU-Kommission zu überhöhen. Die Wettbewerbsbehörde der Union arbeitet höchst professionell und lässt Vorwürfe erst dann gelten, wenn die Unterlagen Klagepunkte auch gerichtsfest belegen. Aber es braucht keine Vorverurteilung, um den deutschen Herstellern zu bescheinigen, dass sie ihr wichtigstes Kapital aufs Spiel gesetzt haben: das Vertrauen der Kunden. Schließlich waren die – dank millionenschwerer Image-Kampagnen – stets stolz darauf, das von ihnen gewählte Fabrikat zu fahren. Besser, effizienter, sauberer als die Konkurrenz.

Märchen vom harten Wettbewerb

Doch der Ruf vom harten Wettbewerb scheint ein Märchen zu sein. Tatsächlich soll hinter den Kulissen ein geschlossener Club getagt haben, der zwar keine Preis- oder Modellabsprachen, wohl aber technische Innovationen abstimmte. Und der irgendwann beschloss, dass unabhängig von der Frage, ob am Heck „AdBlue“ oder Bluetec“ prangte, auf keinen Fall die bestmögliche Abgasreinigung eingebaut wurde. Ob damit der strafrechtliche Tatbestand des „Betruges“ erfüllt ist, müssen Juristen beantworten. Dass die Hersteller aber ihre Käufer getäuscht haben, wiegt schwer genug. Und es markiert einen Tiefpunkt im Umgang der Konzerne mit Verbrauchern und Gesetzgeber.

Denn die Spekulationen über die Arroganz der Branche, die sich über Vorgaben mit Tricks und Kniffen hinwegsetzt, halten an. Die EU-Wettbewerbsbehörde geht seit Jahren immer wieder gegen die Hersteller vor, weil sie die Regeln der Marktwirtschaft außer Kraft setzen, in einigen Bereichen auch Preise abgesprochen haben und politische Ziele wie den Klimaschutz einfach ignorierten.

Auf der einen Seite ließ man sich sozusagen als Verkörperung deutscher Ingenieurskunst feiern. Auf der anderen Seite hatten längst nicht mehr die Techniker und Entwickler, sondern die Marktstrategen das Wort. Und zwar um jeden Preis. Wenn in Brüssel die jeweils nächsten Runden zur Festlegung neuer Abgasgrenzwerte anstanden, wurde ein Feuerwerk des Lobbyismus abgebrannt und der Untergang des automobilen Abendlandes prophezeit, weil man allzu ehrgeizige technische Vorgaben eben nicht erfüllen konnte. Nun ahnen Behörden und Kunden, dass das alles Theater war, weil man schlicht die verfügbare Technik zurückhielt, um die Kosten zu drücken – und weil man sich abgesprochen hatte. Das ist richtig übel.

Ruf des Standortes beschädigt

Die Bundesregierung hat sich verständlicherweise immer wieder vor die Autobauer gestellt, weil sie nicht nur für Wachstum sorgten, sondern auch für Hunderttausende von Arbeitsplätzen. Was sich nun andeutet, geht aber tiefer und ruiniert mit den Ruf des Standortes Deutschland. Eine der wichtigsten Branchen, die sich um die Politik nicht schert und macht, was sie will, beschädigt nicht nur sich selbst, sondern auch den Glauben an die Fähigkeiten anderer. Hat dieses Land nicht mehr zu bieten, als technologische Konzerne, die ihre Marktstellung mit Lug und Trug sichern können?

Natürlich ist es falsch, die Beschäftigten für die Strategie und die Fehler des Managements in Haftung zu nehmen. Es waren nicht die Arbeiter bei BMW oder Volkswagen, Daimler oder Audi und Porsche, die sich diese Kungelei haben einfallen lassen. Da regiert eine Elite auf den Chefsesseln, die jede Bodenhaftung verloren hat und sich weder um den Konzern noch um Mitarbeiter oder Kunden kümmert. Das macht solche jahrzehntelangen Verfehlungen besonders bitter. Zumal die Entscheidungsträger in der Regel zwar ihre hohen Gehälter plausibel begründen, aber nie persönlich zur Verantwortung gezogen werden. Sollten sich die jetzigen Vorwürfe bestätigen, dann steht der Branche ein grundlegender Reinigungsprozess bevor – und den Konzernen, ihren Beschäftigten und Aktionären eine Rosskur, gegen die der Diesel-Skandal nur ein Vorspiel war. Denn solche Praktiken darf sich niemand gefallen lassen.

