Das britische Parlament wird am 15. Januar über das umstrittene Brexit-Abkommen abstimmen. Das bestätigte eine Regierungssprecherin.

Eine Mehrheit im Parlament ist für das zwischen Premierministerin Theresa May und Brüssel ausgehandelte Abkommen aber immer noch nicht in Sicht. Ursprünglich war die Abstimmung schon am 11. Dezember geplant. Die Regierungschefin hatte den Termin aber wegen der sich abzeichnenden Niederlage um mehrere Wochen verschoben.

Bei einem ungeregelten EU-Austritt am 29. März drohen Großbritannien chaotische Verhältnisse in allen Lebensbereichen. Besonders die Unternehmen fürchten starke Einbußen.

(dpa / AFP)