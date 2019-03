von Cedric Rehmann

Liv Gillman hat ihren Glauben an ein geordnetes Leben in Großbritannien kurz vor Silvester verloren. Sie stand am Schalter einer Krankenhausapotheke. Gillman hielt ein Rezept für Naproxen in der Hand. Die Pillen für ihren an Psoriasisarthritis erkrankten Vater bekam sie dafür nicht. Gillman versuchte ihr Glück noch in weiteren Apotheken – ohne Erfolg. Gillman dachte zunächst, es liege an der Zeit zwischen den Jahren. Aber ihr Vater nahm den Wirkstoff ja ununterbrochen seit den 80er Jahren. „In irgendeiner der Apotheken habe ich dann gefragt, ob das etwas mit dem Brexit zu tun hat, aber niemand wusste es“, sagt sie.

Liv Gillmann macht sich Sorgen um ihren Vater, der auf Medikamente angewiesen ist. | Bild: Cedric Rehmann

Psoriasisarthritis ist eine Krankheit, die Gelenke anschwellen und steif werden lässt. Die chronische Entzündung zerstört sie mit der Zeit. Naproxen lindert die Entzündung und bremst den Verfall. Ohne die Tabletten werde ihr Vater innerhalb weniger Tage von einem agilen Mann zu einem gebückten Greis. „Ich habe Panik bekommen“, sagt die 28-Jährige.

Hilferuf über Facebook

Gillman sitzt in einem Café in der Universitätsstadt Cambridge. Sie holt ein Notizbuch aus ihrer Tasche. Die Theaterregisseurin hat genau notiert, was sie seit Silvester recherchiert hat. Am Anfang stand ein Aufruf auf Facebook an Freunde und Bekannte, die vielleicht noch Naproxen in der Hausapotheke hatten.

Ihr Vater überbrückte mit den gesammelten Tabletten zwei Wochen im Januar, bis sein Medikament wieder in den Apotheken erhältlich war. Gillman erreichten Nachrichten aus verschiedenen Städten. Auch die Verfasser hatten Schwierigkeiten, ihre Medikamente zu bekommen.

Eine Ärztin löste schließlich das Rätsel: „Sie meinte, dass die Kliniken wegen dem Brexit einen Vorrat an Medikamenten wie Naproxen anlegen. Er soll der dreifachen Menge des derzeitigen Bedarfs entsprechen“, sagt Gillman.

Eigentlich sollten die britischen Zeitungen ihre Schlagzeilen mit den Problemen chronisch kranker Menschen in Großbritannien füllen und Aufklärung verlangen, findet Gillman.

Eigentlich sollten die Kranken selbst auf die Straße gehen und von der Regierung das Mindeste verlangen, Transparenz der Behörden über den Stand der Versorgung mit Medikamenten kurz vor dem Austrittsdatum am 29. März. "Die Regierung sagt uns ja nichts", kritisiert die junge Frau. Außerdem mache die Öffentlichkeit zu wenig Druck, trotz der Sorge um die Gesundheitsversorgung.

Ihr Vater weigere sich zum Beispiel, mit Journalisten zu reden. Typisch britisch, gesteht Gillmann: "Krankheiten gelten als etwas Privates, das niemanden etwas angeht." Ihr Vater sehe den Versorgungsengpass Ende des Jahres eher als eine Art Unfall. "Er ist überzeugt, dass es auf Dauer schon okay sein wird", sagt Gillman. Seine Tochter glaubt das nicht.

Notfallpläne für den Ernstfall

Vor kurzem war sie im Parlament in London. Sie war mit der Jugendorganisation "Our Future – Our Choice" dort. Auch eine Abgeordnete von Theresa Mays konservativer Tory-Partei hatte sich den Fragen der jungen Anti-Brexit-Aktivisten gestellt. „Sie meinte, dass sie sich Notfallpläne angesehen hat, weil es ihrem Vater gegangen sei wie meinem. Und was sie gesehen hat, hat sie nicht beruhigt. Sie will jetzt wenigstens gegen einen No-Deal-Brexit stimmen“, sagt Gillman.

Liv Gillman sieht die Zukunft ihres Vaters und anderer Menschen mit chronischen Erkrankungen derzeit auf Sand gebaut. Sollte es May gellingen, nach einer derzeit wahrscheinlichen Verlängerung der Brexit-Verhandlungen bis zum Sommer ihre Version eines Austrittsabkommens durchzusetzen, dürfte ihr Vater zwar auch künftig Naproxen in den Apotheken finden.

Aber vielleicht kommt es dann aus Indien. „Oder die USA übernehmen unsere Pharmamarkt und diktieren uns ihre Preise. Jeder weiß, wie teuer die Gesundheitsversorgung in Amerika ist. Das kann der NHS nicht bezahlen“, sagt Gillman.

Hühner und Ziegen gegen den Brexit

Zwischen Cambridge und London liegt die 35 000-Einwohnerstadt Bishop`s Stortford. Hester Tingey hält Hühner in ihrem Garten. Eine Ziege soll ihnen bald Gesellschaft leisten. Ziegenmilch sei sehr nahrhaft, sagt die 52-Jährige.

Die freilaufenden Hühner wollen Tingey durch die geöffnete Haustür in die Küche folgen. "Glückliche Hühner", wie Tingey betont, aber solche, die "leider nicht so viele Eier legen". Die Britin bereitet sich auf die Zeit nach dem Brexit vor. Zeiten, in denen eierlegende Hühner und eine milchgebende Ziege mehr wert sein könnten als die Erfüllung des Traums vom naturnahen Leben unweit der Metropole London.

Hester Tingey und ihre Tochter Tabitha verschicken Überlebenspakete an besorgte Briten. Ihre Aktion soll aber auch zum Nachdenken anregen, ob der Brexit richtig ist. | Bild: Cedric Rehmann

Die Furcht vor der Zukunft brachte ihren Mann Fred und sie auf eine Geschäftsidee. Die Tingeys bieten "Brexit Survival Packs" an, Überlebenspakete für den „Brexiggedon“, wie sie in Anlehnung an den Katastrophenfilm Amargeddon sagen. Sie sollen die Briten vor Apokalypse nach dem Brexit bewahren. Die Pakete und die Zutaten stehen in einer ehemaligen Werkstatt in Tingeys Haus.

Ein Paket im Wert von 100 Pfund enthält Kohlenhydrate in Form von Pasta und Reis, Thunfisch- und Sardinenbüchsen als Proteinquelle sowie getrocknete Früchte, Bohnen und Nüsse für die Vitaminversorgung. Eine ganz wichtige Zutat sei die Würzpaste Marmite. Der nach Maggi schmeckende Hefeextrakt wird in Großbritannien gern auf das Sandwich geschmiert. Er gilt zudem als Quelle für B-Vitamine.

Überlebenspakete als Denkanstoß

Dabei sollten die Überlebenspakete eigentlich nur ein Witz gewesen. Tingey und ihr Mann stellten das Angebot Ende 2018 online. Es war ihre Reaktion auf die vielen ungelösten Fragen rund um den Brexit. Sie waren erstaunt, als die ersten Bestellungen bei ihnen eingingen. Die haltbaren Lebensmittel häufen sich inzwischen auf einem Regal in der Werkstatt. Davor stapeln sich Kartons, die von zehn Helfern bepackt und verschickt werden.

Zwei Wochen vor dem 29. März soll Schluss sein, damit die Kunden ihre Pakete rechtzeitig vor dem Austrittsdatum erhalten. Sollte es bis dahin zu einer Lösung im Brexit-Debakel kommen, könnten die Käufer ihre Nudeln in Ruhe aufbrauchen und sich Zeit lassen, Marmite aufs Brot zu schmieren. Wenn sich das Parlament für eine Verschiebung des EU-Austritts entscheide, sei das umso besser, sagt Tingey: „Dann machen wir nach dem 29. März einfach weiter."

„Bei uns bestellen Leute, die auf Nummer sicher gehen wollen“, meint Tingey. Gerade in London könnte es ihrer Meinung nach schwierig werden. Sie selbst könne sich auf dem Land, mit ihren Hühnern und aus ihrem Garten versorgen. Die Stadtbevölkerung könne das nicht.

Die große Panik ist bislang aber ausgeblieben. Leere Supermarktregale sind jedenfalls nicht in Bishop´s Stortford nicht zu sehen. Noch gibt es keine Berichte über Hamsterkäufe. Viele, die wie die Tingeys den Brexit ablehnten, machten sich wohl Gedanken, vermutet Tingey. Aber nur wenige befürchteten, dass wirklich etwas passiert. Naiv, findet Tingey.

Hoffen auf ein Umdenken

Vor einiger Zeit besuchte ein japanisches Fernsehteam die Tingeys. Drohungen und Hassmails erreichten sie kurz danach über Facebook. „Die Leute meinten, wir seien Schuld, wenn Firmen wie Nissan Großbritannien verlassen“, sagt die Britin. Tingey verhehlt nicht, dass sie mit ihren Überlebenspaketen die Brexit-Debatte beeinflussen will. Je stärker die Sorge einiger Briten vor dem Brexit-Chaos im Ausland wahrgenommen werde, desto mehr würden die Befürchtungen auch zu einem Thema in Großbritannien selbst, hofft Tingey. „Wir sehen das als Chance, zum Nachdenken anzuregen“, sagt die Brexit-Gegnerin.

Theresa May, Premierministerin von Großbritannien, spricht bei einer Veranstaltung am Orsted East Coast Hub. May hat die EU zu Zugeständnissen im Streit um das Brexit-Abkommen aufgefordert. | Bild: CHRISTOPHER FURLONG

Tingey ist überzeugt, dass die Chancen für ein neues Referendum über die EU-Mitgliedschaft nie so gut standen wie jetzt. Sollten die weiteren Verhandlungen sich dann aber genauso hinziehen wie bisher, gingen Theresa May die Optionen aus, glaubt Tingey. Dann würden auch die wirtschaftlichen Folgen deutlicher zu spüren sein. Eine weitere Abstimmung über den Brexit könne in einem solchem Klima nur auf „Remain“ hinauslaufen, glaubt Tingey. Sie denkt, dass es erst noch schlechter werden muss, damit es besser werden kann.