Zwölf Monate, zwölf Fragen: Unter diesem Motto schaut der Politikwissenschaftler Herfried Münkler ins Jahr 2020 und gibt Antworten zu den größten uns bevorstehenden Ereignissen in Politik und Weltgeschehen.

Was bringt das neue Jahr in Sachen Politik? Welche Großereignisse stehen bevor? Und wie wird sich unsere Gesellschaft verändern? Zum Start in die 20er-Jahre blickt der Politikwissenschaftler Herfried Münkler für den SÜDKURIER ins Jahr 2020 und gibt