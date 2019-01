Es war eine Verzweiflungstat: „Die Hospitäler sind in einem katastrophalen Zustand, es gibt kaum Ärzte“, riefen die Studenten im Frühsommer 2013. Brasiliens damalige Präsidentin Dilma Rousseff befand sich im Umfragetief. Derweil strömten mehr und mehr Brasilianer auf die Straßen, um gegen die miserable Lage im Gesundheitswesen zu demonstrieren. Der FifaConfed Cup stand an, ein Jahr später sollte die Fußball-WM folgen. Rousseffs Vorgänger Lula da Silva hatte die Großereignisse und mit ihnen auch die Olympischen Spiele 2016 nach Brasilien geholt. Nun flossen die Steuer-Milliarden statt in die Infrastruktur, die Bildung oder Krankenhäuser in neue Stadien und die Kassen korrupter Politiker und Baukonzerne. Im Volk gärte die Wut.

Schließlich bot Kuba seine Hilfe an. Das kommunistische Regime hat Erfahrung damit, Ärzte auszubilden und sie wie Leiharbeiter über den ganzen Kontinent für gutes Geld zu vermieten. Für die kubanischen Ärzte blieb nur ein kleiner Teil des Gehalts, wenn sie den Auslandsaufenthalt nicht zur Flucht nutzten. Der große Rest floss zwischen 2013 und 2017 in die Staatskasse der kubanischen Ein-Parteien-Diktatur. Es war ein Geschäft, das auf den ersten Blick allen nutzte: Kuba erhielt dringend notwendige Devisen, Brasiliens Mangel an Ärzten wurde kurzfristig behoben, und die Proteste vor der WM ebbten ab. Für die brasilianischen Ärzte aber wurden die Arbeitsplätze knapper.

Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro winkt, während er mit seiner Ehefrau Michelle in einem offenen Rolls Royce durch die Hauptstadt Brasilia fährt. Der ultrarechte Ex-Militär Jair Bolsonaro ist als neuer Präsident Brasiliens vereidigt worden. Der 63-Jährige legte am Dienstag im Kongress seinen Amtseid ab. | Bild: Andre Penner (AP)

Nun verkündete Brasiliens neuer Präsident Jair Bolsonaro, 63, das Ende dieses Programms. Die kubanischen Ärzte befinden sich bereits auf der Heimreise, einige wollen auf eigene Faust in Brasilien bleiben. Neu ausgeschrieben wurden 8500 Stellen in rund 2800 Gemeinden und 34 Gebieten mit indigener Bevölkerung, die bislang mit kubanischer Hilfe besetzt wurden. Bislang liegen fast 9000 Anmeldungen vor, das hieße, zumindest rechnerisch werden die Plätze mit brasilianischen Ärzten ersetzt werden können. Die Praxis wird zeigen, ob das gelingt.

Abgrenzung gegen Linke

Jair Bolsonaro positioniert sich zu Beginn seiner Amtszeit als Kämpfer gegen die lateinamerikanischen Linksdiktaturen wie jene in Venezuela. Er füllt damit ein politisches Vakuum. Tatsächlich stehen nach der Epoche der von Bolsonaro verherrlichten rechten Militärdiktaturen die linken Regime in Kuba, Nicaragua und Venezuela für Folter, Ausschaltung der Opposition, Hinrichtungen und Massenflucht. Bolsonaros rhetorische Angriffe auf seine Amtskollegen in Caracas und Havanna, die er nicht zur Amtseinführung eingeladen hat, entspringen einem Kalkül. Er will den Makel des Diktaturfreundes auf seine innenpolitischen linken Gegner übertragen.

Die Familie Bolsonaros – drei seiner Söhne sind ebenfalls in der Politik tätig – hat sich zu politischen Taktierern gemausert. Sohn Eduardo Bolsonaro gibt den Macho-Lautsprecher, der auch mal öffentlich die Wiedereinführung der Todesstrafe fordert. Vater Jair präsentiert sich anschließend als gemäßigter Vertreter und ruft seinen Sohn öffentlich zur Ordnung. Die Imagekorrektur hat ein klares Ziel: Die frauenfeindlichen, homophoben und rassistischen Sprüche der Vergangenheit sollen nicht mehr Bolsonaros Bild in der Öffentlichkeit dominieren. Neuer Lieblingsgegner sind die Nicht-Regierungsorganisationen (NGOs): „Wir respektieren die Umwelt, aber, Leute, es geht nicht mehr mit dieser Bußgeld-Industrie. Es gibt ein Dekret, das 40 Prozent der Strafgelder an NGOs weiterleitete, damit diese die Umwelt schützen. Was werden wir mit diesem Dekret machen? Es abschaffen“, kündigte Bolsonaro jüngst an.

Schutzgebiet „radikal ausbeuten“

Naturschützer sehen damit das Land in eine Straflosigkeit bei Umweltvergehen abgleiten. Zum symbolischen Knackpunkt der Umweltpolitik wird das Indigenen-Reservat Raposa Serra do Sol. Das 2009 eingerichtete Schutzgebiet sei „das reichste Gebiet der Welt“ und müsse „radikal ausgebeutet“ werden, sagte Bolsonaro vor wenigen Tagen.

Brasiliens Oberstes Gericht hatte den Indigenen 2009 das 1,7 Millionen Hek­tar große Reservat zugesprochen. Weiße Siedler mussten das Gebiet verlassen. In dem Raposa-Reservat soll es Gold und Diamanten in großen Mengen geben, ebenso wie Erze und Mineralien. Besonders begehrt sind die weltweit größten Vorkommen des seltenen Schwermetalls Niob, das als Legierungszusatz Stahl widerstandsfähiger macht.

Ein Mann, der einer indigenen Volksgruppe angehört, hält ein Protestschreiben an den künftigen brasilianischen Präsidenten Bolsonaro vor dem Kulturzentrum der Bank of Brazil. Indigene Gruppen fordern, dass die FUNAI, eine Behörde für die Entwicklung von Maßnahmen mit Bezug zu indigenen Völkern, auch unter der neuen Regierung mit dem Justizministerium zusammen arbeitet. «Warum sollen [Indigene] in Reservate leben, als ob sie Tiere im Zoo wären?», fragte vor wenigen Tagen der ultrarechte Bolsonaro. Der Ex-Militär tritt am 1. Januar sein Amt an. | Bild: Marcelo Camargo (Agencia Brazil)

Bolsonaro will Niob zum künftigen Exportschlager machen und das Land damit wirtschaftlich voranbringen. Gleichzeitig warnen Menschenrechtsverteidiger und Umweltschützer vor der massiven Beschneidung der Rechte der dort lebenden Indigenen. „Die Pläne der neuen Regierung werfen düstere Schatten voraus: Sie ignoriert schon jetzt die Bedürfnisse der indigenen Bevölkerung und schwächt gezielt ihre mühsam errungenen Rechte“, kritisierte Yvonne Bangert von der Gesellschaft für bedrohte Völker. Ein Großteil der Brasilianer hat den Ex-Offizier Bolsonaro wegen der Versprechen gewählt, die Wirtschaft voranzubringen und die Sicherheitslage nach 63 000 Morden allein 2017 zu verbessern. Der Schutz des Regenwaldes, für den sich die internationale Staatengemeinschaft interessiert, ist für den Durchschnittsbrasilianer, der mit der alltäglichen Kriminalität und der schwachen Wirtschaftslage zu kämpfen hat, ein Randthema.

Bundesrichterin Rosa Weber las Bolsonaro jüngst bei der Übergabe der Urkunde, die ihn als rechtmäßig gewählten Präsidenten des Landes bestätigte, schon einmal vorsichtshalber die Leviten: „Die Demokratie ist die stete Ausübung des Dialogs und der Toleranz, des Respekts vor dem Unterschied. Es geht nicht an, Minderheiten zu unterdrücken, noch weniger, verfassungsmäßig errungene Rechte zu behindern“, mahnte die Juristin an.

Nachdem über Monate vor allem Prominente aus Kultur und Gesellschaft vor Bolsonaro warnten, mehren sich inzwischen auch unterstützende Stimmen. Ex-Nationaltrainer Luiz Felipe Scolari, der Brasilien 2002 zum Weltmeistertitel führte, rief nach dem nationalen Titelgewinn von Palmeiras vor ein paar Wochen dazu auf, dem neuen Mann eine Chance zu geben: „Ich denke, dass wir, meinen Anordnungen folgend, einen guten Weg beschritten haben. Und ich hoffe, dass unser Brasilien jetzt auch den Anordnungen unter dem neuen Präsidenten nachkommt.“

