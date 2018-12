Eine geplante Grundgesetzänderung von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) kommt hingegen nicht - zumindest nicht in vorgesehener Form.

Eigentlich wollten die Regierung, die sie tragenden Parteien Union und SPD sowie von der Opposition FDP und Grüne im Bundestag mit der Verfassungsänderung Bundesgeld für die Digitalisierung der Schulen locker machen. Doch hier lassen die Länder wie angekündigt ihre Muskeln spielen: Einstimmig rufen sie den Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat an. Er dürfte sich in der Woche vom 14. Januar konstituieren. Ob das Grundgesetz tatsächlich geändert wird, damit der Bund unbesorgt mehr Geld in Bildung stecken kann, bleibt im alten Jahr offen.

Nicht weniger als ein Dutzend Länderregierungschefs ergreift im Plenum des Bundesrats dazu das Wort. In ruhigem Tonfall, aber mit harter Botschaft startet Daniel Günther (CDU) aus Schleswig-Holstein:

Eine Verfassungsänderung braucht es aus seiner Sicht nicht, damit der Bund wie geplant fünf Milliarden Euro in die Schulen stecken darf, auch wenn er nicht für Schulen zuständig ist. Die Länder argumentieren: Sie könnten doch zum Beispiel einfach einen größeren Anteil der Umsatzsteuer bekommen. Heute sind es 45,5 Prozent, der Bund bekommt rund 52 Prozent, der Rest die Gemeinden. Dafür bräuchte man die Verfassung nicht zu ändern.

Die rheinland-pfälzische Regierungschefin Malu Dreyer (SPD) legt eine Schippe drauf. Zwar warteten die Länder auf den Digitalpakt. Doch sie sei wirklich verärgert darüber, «wie durch die Hintertür das Selbstbestimmungsrecht der Länder beschnitten werden soll». Wie alle anderen Länder auch stört sich Rheinland-Pfalz am meisten an dem Plan, dass die Länder bei allen künftigen Bundeshilfen den gleichen Anteil selbst zuzahlen sollen. «Aus meiner Sicht verstärkt das das Problem, was wir ohnehin haben», erläutert Dreyer, «nämlich dass die Länder, die einkommensschwächer sind, keine Chance mehr haben, von Bundesprogrammen zu profitieren.» Denn wenn sie nicht selbst Geld zuschießen könnten, käme auch nichts vom Bund.

Mit zunehmender Debattendauer scheinen die Länderchefs eine Art argumentativen Überbietungswettbewerb auszufechten. Baden-Württembergs Winfried Kretschmann (Grüne), der den Länderaufstand gegen eine Grundgesetzänderung schon vor Monaten angezettelt hatte, knarzt in die Mikrofone vor ihm: «Wir wollen keine Verzwergung der Länder.» Der Gesetzentwurf des Bundes zur Grundgesetzänderung sei «nichts Anderes als ein Frontalangriff auf unsere föderale Ordnung», die Landtage sollten entmachtet werden.

Volker Bouffier (CDU) aus Hessen meint: «Wir sind keine nachgeordnete Bundesbehörde, die man so behandelt wie das Amt für irgendwas.» NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) erinnert an Artikel 30 des Grundgesetzes, nach dem die Ausübung staatlicher Befugnisse Ländersache ist, soweit nicht anders geregelt.

Laschet räumt ein, Außenpolitik sollte doch besser der Bund machen - nicht ohne selbst daran Zweifel zu sähen. «Dass das beim Bund besser aufgehoben ist, merkt man, wenn die Flugzeuge nicht mehr fliegen, und manches nicht mehr organisiert ist.» Laschet macht sich damit wohl über den Regierungs-Airbus «Konrad Adenauer» lustig. Wegen einer defekten elektronischen Verteilerbox hatte die Maschine mit Angela Merkel an Bord nicht zum G20-Gipfel nach Argentinien fliegen können.

Markus Söder (CSU) klingt in seiner ersten Bundesratsrede als Bayerns Regierungschef sogar fast ein bisschen biblisch: «Am Anfang waren die Länder, dann kam der Bund.»

Auf diese Weise wird überdeutlich, dass die Länder keine Lust haben, sich vom Bund irgendetwas vorschreiben zu lassen, jedenfalls nichts Schulpolitisches. Die Milliarden für Tablets und Wlan an den Schulen hätten aber eigentlich alle, vor allem die ärmeren Länder. Wenn einige Ministerpräsidenten auch betonen, dass die geplanten Bundesmittel nur einen fast verschwindend geringen Prozentsatz ihrer eigenen Bildungsausgaben ausmachen würden.

Von Bundesseite kommen sogleich mahnende Worte. FDP-Fraktionsvize Katja Suding, die an der geplanten Grundgesetzänderung mitverhandelt hatte, zeigt sich mit Blick auf den Vermittlungsausschuss etwa gesprächsbereit - «solange gewährleistet ist, dass sich ein Desaster wie bei den Bafög-Mitteln nicht wiederholt». Ab 2015 übernahm der Bund jährlich 1,2 Milliarden Euro Kosten der Ausbildungsförderung.

Die Länder sollten so frei gewordene Mittel in die Hochschulen stecken - und handelten sich den Vorwurf ein, das nicht komplett getan zu haben.

Gute Laune demonstriert an diesem Freitag vor allem eine: Franziska Giffey. Zuerst bringt sie ihr Kita-Gesetz morgens durch den Bundestag. Sofort wird der Gesetzesbeschluss in den Bundesrat gemailt und gefaxt. Dort wird er auf orange-rosa-farbenes Papier gedruckt und von einem Bediensteten in schwarzem Frack in der laufenden Sitzung verteilt. Nach der Grundgesetzänderung debattiert die Länderkammer das quasi druckfrische Kita-Gesetz. Hessen findet zwar, der Bund mache den Ländern zu viele Vorgaben für die Kitas. Und unter anderem Schleswig-Holstein will nicht hinnehmen, dass Geld nur bis 2022 fließen soll. Geplant sind 5,5 Milliarden vom Bund für mehr Kita-Qualität und weniger Gebühren.

Doch das Gesetz findet eine Mehrheit. Und die SPD-Familienministerin strahlt. «Ich bin heute genau neun Monate im Amt», sagt sie nach der Abstimmung im marmornen Foyer der Länderkammer. «Ich freue mich sehr.» (dpa)