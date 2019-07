Politik vor 13 Stunden

Beschlagnahmung von Tankern und gegenseitige Bezichtigungen: Die Spannungen mit dem Iran sorgen seit Monaten für Beunruhigung

Die Spannungen in der Golfregion sind brandgefährlich. In den vergangenen Monaten wurde wiederholt klar, wie schnell die feindselige Rhetorik in eine handfeste Krise oder gar eine militärische Konfrontation umschlagen könnte.