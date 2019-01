Am Tag danach überschlug sich die Presse fast in ihren Untergangsszenarien. Von Apokalypse war die Rede, einem beispiellosen sowie blamablen Chaos und von der schwersten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg sowieso, nachdem der zwischen London und Brüssel ausgehandelte Brexit-Deal am Dienstagabend vom Parlament regelrecht zerfetzt worden war. Großbritannien steht wenige Wochen vor dem EU-Austritt vor einem politischen Scherbenhaufen. Es steckt in der Sackgasse, ohne dass jemand weiß, wie es da wieder rauskommen soll.

Was für einen Unterschied zwei Jahre doch machen können. Damals feierte der europaskeptische Boulevard Theresa May noch als „die neue Eiserne Lady“ und rief voller Euphorie vorab den „Unabhängigkeitstag“ am 29. März 2019 aus. Da scheidet das Königreich offiziell aus der EU. Heute ist kaum noch jemandem zum Jubeln zumute – nicht einmal den Brexit-Anhängern, die wahlweise Angst davor haben, dass ihnen der EU-Austritt entgleitet oder dass er nicht hart genug ausfallen könnte. Am allerwenigsten in Brexit-Partylaune aber ist Theresa May, die als lahme Ente in der Downing Street verharrt. Sie liegt politisch am Boden. Zurücktreten will sie trotzdem nicht und sorgt damit für eine ausweglose Situation.

May verkrault alle

Denn das Problem ist, dass sich nicht mehr genau erkennen lässt, ob die Abgeordneten, egal ob in den eigenen konservativen Reihen oder bei der oppositionellen Labour-Partei, wirklich die Details des Austrittsabkommens ablehnen oder vielmehr den Führungsstil von May, ihre Person, ihre Politik. Denn der Deal ist innerhalb der von den Briten gezogenen roten Linien der bestmögliche Kompromiss. Er respektiert das Referendumsergebnis und nimmt gleichzeitig Rücksicht auf die Wirtschaft, respektiert die heikle Situation auf der Irischen Insel und versichert die im Königreich lebenden EU-Bürger. May aber hat mit ihrer mangelnden Kommunikationsfähigkeit und fehlenden Kompromissbereitschaft fast alle Seiten vergrault. Und dazu beigetragen, dass Großbritannien nach dem giftigen, spalterischen Wahlkampf vor dem Referendum im Juni 2016 keinen Millimeter zusammengerückt ist, sondern nun in einer beispiellosen Krise steckt. Die Gräben in der Gesellschaft sind tiefer als je zuvor. Und dass die Premierministerin, die eine Minderheitsregierung anführt, in naher oder ferner Zukunft Unterstützung aus der Opposition gewinnen kann, um einen nachgebesserten Deal durchs Parlament zu bekommen, scheint ausgeschlossen.

Zu den großen Fehlern der Regierungschefin gehört, dass sie es während ihrer Amtszeit versäumt hat, parteiübergreifend wichtige Allianzen zu bilden. Für die historische Herausforderung Brexit hätte sie das Parlament sowie das Land mit auf die Reise nehmen und die Realitäten erklären müssen anstatt von Luftschlössern in einem Brexit-Britannien zu fantasieren. Aber sie wollte lieber den Tory-Hardlinern gefallen als im Interesse der Nation zu agieren. Das war fahrlässig. Und nun kämpft sie einen Kampf, der bereits seit langem verloren ist.

Opposition versagt

Das Fatale oder fast Absurde an der gegenwärtigen Situation ist, dass ausgerechnet Labour-Chef Jeremy Corbyn May an der Macht hält. Er versagt täglich als Vorsitzender einer Opposition, die den Namen kaum verdient. Beharrlich weigert sich der Altlinke, einen Plan für den Brexit zu präsentieren. Es ist erschütternd, wie er auch kurz vor der Scheidung das Einmaleins der EU nicht verstanden hat. Ist es naiv oder schlichtweg dreist, dass er weiterhin behauptet, eine Labour-Regierung würde einen neuen Deal mit Brüssel verhandeln, der zwar den Brexit besiegelt, aber alle Vorzüge der Mitgliedschaft bewahrt? Das Land hat Besseres verdient als seine aktuelle politische Klasse nach Jahren voller Brexit-Lügen, leeren Versprechen, Machtkämpfen und erbitterten Streitereien in Westminster.

