Es ist eine gute Nachricht: Die Gäubahn wird in naher Zukunft ausgebaut. Sie soll schneller und bequemer werden. Wichtig ist beides, denn ihre potenziellen Kunden haben offenbar wenig Zeit und wollen ausgeruht ans Ziel kommen.

Um die Nachfrage müssen sich die Betreiber kaum sorgen: Da die Autobahn in den kommenden Jahren noch voller werden dürfte, kann die Schiene nur interessanter werden. Wenn der Takt stimmt und der zukünftige Fahrplan in den späten Abend hinein verlängert wird, könnte die Gäubahn zur spannenden Alternative werden. Könnte! Denn nicht alle Akteure ziehen am selben Strang.

Neben der Finanzierung und der Frage der Neigetechnik spielt ein politisches Moment hinein: Seit dem Baubeginn für das Megaprojekt Stuttgart 21 geht die Vermutung um, dass der Rest des Landes als unnützer Waggon abgehängt wird. Eine moderne Gäubahn wäre der schlagende Beweis, dass diese Ahnung falsch ist und nicht nur der Großraum Stuttgart gefüttert wird.

