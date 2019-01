Was lange gärt, wird endlich Wut. Hunderte von Diesel-Fahrern versammeln sich an diesem Samstag erneut am Stuttgarter Neckartor, um gegen das Diesel-Fahrverbot zu demonstrieren. Sie tragen nach französischer Mode gelbe Westen. Der Ort der Versammlung hat eine symbolische Bedeutung. Hier steht einer von sechs Stuttgarter Messanlagen, die jene Stickoxid- und Feinstaub-Messdaten liefern, die letzten Endes dazu geführt haben, dass für die Landeshauptstadt der Diesel-Alarm ausgerufen wurde.

Seitdem ärgern sich täglich rund 40 000 Autofahrer, denen die Pendlerfahrt in die Stadt verwehrt oder erschwert worden ist. Ihre Euro-3- oder Euro-4-Diesel gehören nicht zu jenen neueren Modellen, für die irgendwann eine Nachrüstung angeboten wird. Es sind Fahrzeuge, die – um die zehn oder zwölf Jahre alt – oft gut dastehen, noch viele Kilometer abspulen könnten, und denen jetzt ein Etikett anhaftet: Nur noch zum Spottpreis verkäuflich!

Kalte Enteignung wird diese Bescherung genannt. Bisher hat sich die Politik nicht sonderlich für den Frust dieser Menschen interessiert, die oft keine zehntausende Euro auf der hohen Kante haben, um auf die Lockangebote der Hersteller einzugehen. Die wollen ihren Ware in den Markt drücken, während auf Schrottplätzen fahrbares aber unverkäufliches Blech gestapelt wird.

Fachwissen kontra Hysterie

Wie die Öko-Bilanz dieser Kapitalvernichtung aussieht, will man sich gar nicht ausmalen. Wer sich die angeblich so stinkigen Altdiesel betrachtet, steht vor einem Denkmal: Warnung vor den Umwelt-Apokalyptikern. Ihnen wurde nun von mehr als hundert deutschen Lungenärzten eine Retourkutsche vors Haus gefahren, die eine längst überfällig Debatte befeuert hat: Die über den Sinn und Unsinn eines wissenschaftlich mehr als zweifelhaften Grenzwerts, den in Europa nur die hysteriegeneigten Deutschen so ernst nehmen, dass die Straßen für Diesel sperren.

Das geradezu Absurde dieser Szenerie unterstreichen jüngste Meßergebnisse. So wurde selbst bei gesperrten Straßen der Grenzwert überschritten, und Fahrverbote erwiesen sich als Flop. Die Intervention der Ärzte und weiterer Wissenschaftler, die von der Politik bisher als lästige Mahner isoliert und kaum gehört wurden, hat den Blick auf den oftmals fragwürdigen Wert von Messungen gelegt. Auch diese unterliegen Umweltbedingungen. Regen, Wind, Temperatur, Luftdruck und andere Variable haben Einfluss, die Wahl der Mess-Standorte sowieso. Dass all dies bisher kaum in die Betrachtungen eingeflossen ist, ist ein Armutszeugnis für ein Land, das wie wenig andere von Bildung und Wissenschaft lebt.

Beides hat es schwer, wenn ein Stratege und Kampagnenprofi wie Jürgen Resch, Chef der Deutschen Umwelthilfe, es versteht, selbst jene Städte, die wie Ludwigsburg bereits viel Geld für bessere Luft ausgegeben haben, auf dem Klageweg vor sich her zu treiben. Resch hat aus dem Abgas-Schummel der deutschen Hersteller Kapital gezogen, die auch die Politik mehr und mehr in Erklärungsnot gebracht haben. Eine nüchterne Betrachtung der Diesel-Fakten hatte keine Chance, und wer zur Mäßigung riet, wurde und wird als industrienaher Lobbyist diffamiert.

Der Zwang zum Fortschritt

Zugegeben: Niedrige Grenzwerte zwingen Autobauer dazu, technischen Fortschritt konsequenter in die Wagen zu bringen. Von daher hatte die Agitation der DUH auch einen belebenden Effekt, den man nicht unterschätzen sollte. Aber auch Umweltinitiativen sollten die Verhältnismäßigkeit im Auge behalten. Fahrverbote widersprechen jener eindeutig. Gut, dass nach der Untätigkeit Angela Merkels ihre Nachfolgerin Annegret Kramp-Karrenbauer genau das erkannt hat.

Die Union will das sklavische Festhalten am 40-Mikrogramm-Grenzwert beenden und pocht auf einen kleinen aber variablen Korridor, den die Städte schon jetzt erfüllen würden. Dass sie die grünen Volksbelehrer dabei nicht auf ihrer Seite hat, war zu erwarten, und dass auch der SPD-Parlamentsmediziner Lauterbach warnt und mahnt, ebenfalls. Wenn aber die SPD ihre Nähe zu den kleinen Leuten nicht weiter gefährden will, sollte sie dem schwarzen Koalitionspartner folgen. Sonst packt die AfD das Thema an, die hier zudem endlich einmal beweisen kann – und das auch tut –, dass sie bei Sachthemen tatsächlich mitreden will.

Noch ist es Zeit, vom Irrweg ab und auf die Straße der Vernunft einzubiegen. Die Luft in den Städten wird immer besser, doch der Auftrag, den Massenverkehr in den Städten zurückzudrängen, bleibt. Dazu braucht es allerdings keine Fahrverbote und lächerliche Kontrollen, sondern intelligenten öffentlichen Nahverkehr. Das würde dem Technik-Standort Deutschland gerecht.