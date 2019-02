IS-Kämpfer vor 2 Stunden

Auf die Konstanzer Islamistin Sarah O. wartet bereits der Prozess. Doch was passiert mit den anderen deutschen IS-Rückkehrern?

Die Konstanzer Islamistin Sarah O. (20) ist schon hier und wartet in einem deutschen Gefängnis auf ihren Prozess. Aber was ist mit den anderen? Deutschland streitet über frühere Mitglieder der Terrorgruppe Islamischer Staat (IS). Muss die Bundesrepublik sie zurücknehmen und sie hier vor Gericht stellen? Nachfolgend die wichtigsten Fragen zum Thema.