von muk/lan (afp)

Während des dreitägigen Staatsbesuchs von US-Präsident Donald Trump in Großbritannien werden Beobachter nicht nur auf politische Inhalte achten – sondern auch auf die Form. Denn Trump leistete sich bei seinem vergangenen Besuch im Vereinigten Königreich im Juli 2018 eine Reihe von Fehltritten. Den Staatsbesuch an diesem Montag begann er noch aus der Präsidentenmaschine mit einem Affront: Er bezeichnete Londons Bürgermeister Sadiq Khan in einem Tweet als „Loser“.

TRUMP UND DIE QUEEN: Großes Augenmerk wird die britische Öffentlichkeit auf Trumps Verhalten gegenüber der Queen richten. Bei seiner Visite im Juli 2018 – damals noch ein Arbeits- und kein Staatsbesuch – hatte er sich gleich mehrere Fehltritte geleistet. So verbeugte sich Trump bei der Begrüßung nicht vor dem Staatsoberhaupt. Und beim Abschreiten der Ehrengarde ging er einige Schritte vor der Queen. Später plauderte der Präsident sogar noch Inhalte seines Gesprächs mit der Monarchin aus – das Protokoll des Königshauses gebietet Vertraulichkeit. Thema des Gesprächs war demnach schon damals der schwierige EU-Austritt des Vereinigten Königreichs.

TRUMPS VERHÄLTNIS ZU MAY: Auch gegenüber Premierministerin Theresa May benahm sich Trump im Juli daneben. Er startete seinen Besuch mit einer unverhohlenen Breitseite gegen May. Der Präsident sagte der Boulevardzeitung „The Sun“, er hätte den Brexit anders gestaltet als die britische Regierung. „Ich habe Theresa May sogar gesagt, wie sie es machen soll“, aber „sie hat nicht auf mich gehört“. Mays Pläne für eine weitere enge Anbindung an die EU würden das von ihr angestrebte Handelsabkommen „wahrscheinlich töten“. Bei der gemeinsamen Pressekonferenz erklärte Trump später, er habe May gar nicht kritisiert. Wie auch immer die britische Regierung den Ausstieg aus der Europäischen Union gestalte – für ihn sei dies in Ordnung. Hauptsache sei, dass die USA und Großbritannien miteinander Handel betreiben.

TRUMPS UNTERSTÜTZUNG FÜR BREXIT-HARDLINER: Mit einem „Sun“-Interview unterstützte Trump vergangenes Jahr zunächst klar das Lager der Brexit-Hardliner. Trump ging sogar damals schon so weit zu sagen, dass der zurückgetretene Außenminister und May-Rivale Boris Johnson ein „großartiger Premierminister“ wäre. Später lobte Trump dann Mays Führungsstärke und bezeichnete die Premierministerin als „grandiose Frau“.

TRUMPS SCHARMÜTZEL MIT LONDONS BÜRGERMEISTER: Trump und Khan waren bereits im Vorfeld des ersten Besuchs des US-Präsidenten im Kurzbotschaftendienst Twitter aneinandergeraten. Besonders verärgert dürfte der US-Präsident jedoch über einen riesigen Ballon in Form eines Trump-Babys mit Windeln gewesen sein, das bei Demonstrationen 2018 über der Menge schwebte und auch diesmal wieder aufsteigen soll. Khan verteidigte damals die Genehmigung dieses satirischen Protests gegen den US-Präsidenten. „Der Bürgermeister unterstützt das Recht auf friedliche Proteste und versteht, dass diese viele verschiedene Formen haben können“, sagte damals ein Sprecher des Labour-Politikers.