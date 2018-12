Paris vor 21 Minuten

Auch dieses Wochenende gibt es wieder „Gelbwesten“-Proteste in Frankreich

In Frankreich hat es am Samstag wieder an zahlreichen Orten Proteste der „Gelbwesten“ gegeben. Es gingen aber weniger Menschen auf die Straße als den vergangenen Wochenenden, wie der Radionachrichtensender Franceinfo berichtete. In Paris demonstrierten demnach rund 800 Menschen.