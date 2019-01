Jedes Land braucht eine Hauptstadt, schon aus praktischen Gründen. Es muss einen frei zugänglichen Ort geben, in dem Regierung und Parlament nervenschonend untergebracht werden. Wo es Prachtstraßen gibt, ein Nationalmuseum und genug Hotels für die erwarteten Besucher sowie neugierige Schulklassen auf Bildungsreise. Das ist die gute Nachricht.

Die Kehrseite sieht so aus: Fast alle Bürger, die zufällig nicht in der Hauptstadt wohnen, sehen diese mit gesunder Skepsis. Wer aus der Provinz in die Metropole strömt, staunt erst einmal. Die Italiener über Rom, die Franzosen über Paris. Für Berlin gilt der Aha-Effekt besonders. Die Stadt bildet eine sehenswerte Mischung aus Selbstüberschätzung, gut abgehangenem Multikulti und Subventionsstolz. Die ARD-Serie "Babylon Berlin" feuerte das noch an.

Nirgends wird fremdes Geld mit so kühler Hand verplant. "Arm, aber sexy" nannte das einmal Klaus Wowereit, der Ex-Bürgermeister und zugleich einer der gelungensten Repräsentanten der Stadt. 4,2 Milliarden Euro erhält Berlin aus dem Länderfinanzausgleich (2017), Tendenz steigend. Kein anderes Bundesland nimmt so viel. Diese Umverteilungsmaschine speisen Bayern, Hessen und Baden-Württemberg. Mit merkwürdigen Folgen: Die Kita-Plätze im Land Berlin kosten nichts, wohl aber in Baden-Württemberg. Die Eltern werden sich wundern: Sie bezahlen für die Erziehung fernstehender Kinder im schönen Kreuzberg, während die eigenen Kinder keinen Platz in einer badischen Gemeinde erhalten. Diese Logik wird niemand verstehen. Es ist die Logik der Hauptstadt.

Der Finanzausgleich wurde einst aus gutem Grund eingeführt: Ärmere Bundesländer, die vom Schicksal oder der Natur benachteiligt sind, werden auf diese Weise mitgezogen. Die Bundeshauptstadt könnte auf dieser Grundlage erstklassige Infrastruktur auf die Beine stellen. Doch auch hier klafft eine Lücke zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Mancher hochfliegende Plan kommt nicht von der Stelle, buchstäblich. Vom geplanten Flughafen Berlin-Brandenburg sollten bereits 2011 die ersten Jets abheben. Bisher hat noch kein Passagier das Terminal Richtung Rollbahn verlassen. Jährlich wird die Eröffnung des Willy-Brandt-Flughafens verschoben. Momentan ist Herbst 2020 im Gespräch, freilich unter Vorbehalt.

Vor einigen Wochen goss der Tübinger Boris Palmer Öl ins Feuer. Über die Stadt sagte er: "Wenn ich dort ankomme, denke ich immer: Vorsicht, Sie verlassen den funktionierenden Teil Deutschlands." Starker Tobak. Dabei tat der rauflustige OB nur, was alle Besucher tun (und die meisten heimlich): Sie vergleichen ihr Zuhause mit dem Aushäusigen. Die Senatoren des rot-rot-grünen Rathauses reagierten verschnupft. Sie sprachen von den "dörflichen Strukturen" und meinten damit Tübingen. Herablassung vom Feinsten. Am meisten wunderten sich Palmers überforderte Parteifreunde in Berlin.

Das Kreuz mit dem Schloss

Die Spitze wird erst 2019 aufgesetzt – wenn sie denn kommt. Das neu gebaute Stadtschloss treibt den Senat in Berlin heftig um und dabei speziell die Frage: Erhält die Kuppel das Kreuz zurück, das in alten Zeiten den Himmel von der Erde trennte? Oder lässt man es sein, um nicht als intolerant oder engstirnig gelten? Nachdem die Frage längst kreuzfreundlich geklärt schien, wird das Symbol aktuell wieder in Frage gestellt. Vor allem Politiker der Linkspartei treibt es auf und gegen die Spitze. Damit verlängern sie eine ideologische Linie, die bereits die SED mit Erfolg zog: Religion ist im öffentlichen Raum zu bekämpfen.

Dabei trug bereits der alte Preußenkasten die Kuppel mit Kreuz. Eine Rekonstruktion, die diesen Namen verdient, kann nur so abschließen. Im Übrigen ist es einmal mehr der Bund, der das riesige Projekt finanziell stemmt. Das "arme" Land Berlin konnte sich nur mit einem symbolischen Betrag daran beteiligen. Und schwingt doch das große Wort.