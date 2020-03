Soeben ist Ihr neues Buch herausgekommen, es heißt „Quarantäne – eine Gebrauchsanleitung.“ Sie schreiben das Buch zur Krise, haben Sie das Coronavirus vorausgeahnt?

Nein, wir haben das Buch erst geschrieben, als die Krise schon im Raum stand. Das Buch entstand innerhalb von einer Woche. Es basiert auf einem intensiven Gespräch zwischen dem Cheflektor des Herder Verlags, Simon Biallowons, und mir.

Zur Person Anselm Grün, 75, ist einer der meistgelesenen christlichen Autoren deutscher Sprache. Der Benediktiner-Mönch war 36 Jahre lang Cellerar (Verwalter) des Kloster Münsterschwarzach (Franken). Das Buch: „Quarantäne! Eine Gebrauchsanweisung. So gelingt friedliches Zusammenleben zu Hause.“ Herder Verlag, 14 Euro.

„Wir Mönche kennen uns aus mit Abgeschiedenheit“, schreiben Sie. Sind Mönche Fachleute für solche Insel-Situationen ?

Der Mönch leitet sich vom Monachus ab, das ist einer, der alleine lebt. Wir wohnen in einer Gemeinschaft, doch verfügt jeder über seine eigene Zelle. Dieser Raum ist geschützt, er ist für andere tabu. Im Kloster lässt man Gemeinschaft zu, aber auch Einsamkeit. Das kann ein Modell sein.

Ein Single kennt sich mit dem Alleinsein auch aus. Doch was raten Sie einer Familie, die in diesen Tagen auf überschaubarem Raum zurechtkommen muss?

Sie muss ein neues Verhältnis von Nähe und Distanz schaffen. Die Familie kann sich zum Beispiel auf einen Zeitraum einigen, in dem nicht gesprochen wird. Das können zwei Stunden täglich sein. Dieser Zeitraum würde eine Phase der Stille markieren, wo jeder für sich ist. Wenn alle immer reden und kommunizieren, wächst Aggression.

Ein wichtiges Wort der Mönche ist Stille. Kann man das lernen?

Stille ist am Anfang schwer. Da kommt alles Mögliche hoch, gerade in angespannten Zeiten wie jetzt. Auch die unbequemen Wahrheiten drängen ans Licht. Ich kann sie nur aushalten, wenn ich neugierig bin auf mich selber. Wenn alles sein darf, auch Negatives. In der Stille kann ich mich neu kennen lernen.

Und wenn das Handy klingelt?

Es wird auf stumm gestellt. In einer Familie ist es gut, wenn die Geräte zum vereinbarten Zeitpunkt schweigen. Dann stört keiner den anderen, auch nicht von außen.

Sie wohnen in einem Kloster in Franken. Dort ist der Ablauf genau geregelt.

Wir haben unsere Rituale, und die sind gut. Sie öffnen, begleiten und schließen den Tag. Es ist, wie es ist. Rituale schaffen Gemeinschaft, sie liefern eine Form. Formlosigkeit tut nicht gut, einer Familie nicht und dem Einzelnen erst recht nicht.

Rituale sind wie ein Stundenplan?

So etwas Ähnliches. Eine Familie kann sich zusammensetzen und überlegen: Was ist heute zu tun, was tut not? Also nicht einfach in den Tag hineinleben.

In der Regel Ihres Ordensgründers Benedikt heißt es: „Müßiggang ist der Seele Feind.“ Also nicht chillen?

Doch, man kann auch einmal gar nichts tun, einfach da sitzen, in sich hineinhören. Stille kann man aushalten. Chillen ist etwas anderes, ein unverbindliches Dahinleben. Das tut der Seele nicht gut.

Sie schreiben Ihr Buch auch für Leute, die durch die Coronakrise aus dem Gleichgewicht geworfen werden.

Wer tagsüber arbeitet und dann zuhause ist, hat ein Gleichgewicht. Jetzt auf einmal verlieren wir die Balance sehr leicht, weil wir vieles nicht mehr dürfen. Vieles ist nicht mehr erlaubt, nicht mehr machbar. Das ist die Herausforderung.

Zufällig fallen Coronakrise und Fastenzeit zusammen.

Fastenzeit ist wie eine Trainingseinheit. Eine Zeit der Reinigung des Geistes, in der man weniger über andere redet als sonst.

Wie machen Sie das: Ärgern Sie sich nie über andere, zum Beispiel über Ihre Mitbrüder im Kloster?

Doch, zum Beispiel wenn einer zu langsam ist oder umständlich. Dann schaue ich aber, dass ich mich abgrenze und ihn so sein lasse, wie er nun einmal ist.

Welche Rolle spielt körperliche Bewegung?

Wenn man sich nur verhockt, dann wird man schnell depressiv. Frische Luft tut gut. Oder Waldbaden, auch das ist ein Gewinn, da kommt man auch innerlich in Bewegung.

Die Gottesdienste fallen zur Zeit aus, auch die Karwoche, dann die Osternacht. Für viele Christen ist das eine bedrückende Vorstellung.

Ja, es ist niederschmetternd. Wir übertragen unsere Gottesdienste aus Münsterschwarzach, aber das ist nicht dasselbe wie ein vor Ort miterlebter Gottesdienst. Wir Mönche feiern nach wie vor unser Stundengebete und Gottesdienste, dürfen aber keine Leute mehr einladen. Es ist bedrückend. Ostern alleine zu feiern … Es wird auf alle Fälle eine Herausforderung.

Kann Musik ein Ersatz sein für den Gottesdienst?

Selbst die beste Musik kann eine liturgische Feier nicht ersetzen. Aber sie kann etwas vom Geheimnis von Ostern in die Wohnung tragen. Das ist möglich. Daneben muss man Fantasie entwickeln. Wie kann man Ostern zuhause feiern? Durch Zeichen und Gebärden? Jetzt ist schöpferisches Handeln gefragt.