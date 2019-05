Die Bedeutung der türkischen Wahlkommission, die Oberbürgermeisterwahl in Istanbul zu annullieren und eine Neuwahl anzusetzen, reicht weit über die Grenzen der Bosporus-Metropole hinaus. Die Wahl wird nur aus einem einzigen Grund wiederholt: weil die Regierungspartei AKP von Präsident Erdogan im ersten Anlauf gegen die Opposition verloren hatte. Mit Hilfe der Neuwahl will sich die AKP jetzt doch noch die Macht in der größten Stadt des Landes sichern. Damit verabschiedet sich die Türkei von wichtigen Grundsätzen der Demokratie: freie Wahlen und Anerkennung des Wählerwillens.

Justiz und Medien wurden auf Linie gebracht

Das heißt nicht, dass bisher alles in Ordnung gewesen wäre. Schritt für Schritt hatte die Erdogan-Regierung in den vergangenen Jahren wichtige Institutionen unter ihre Kontrolle gebracht, die in einer Demokratie unabhängig von den Machthabern sein sollten. So wurden Justiz und Medien auf Linie gebracht, das Parlament wurde entmachtet, gewählte Politiker wurden ins Gefängnis gesteckt, zuletzt wurde neugewählten kurdischen Bürgermeistern das Amt verweigert.

Im Jahr 2015 ließ Erdogan schon einmal eine Parlamentswahl wiederholen, weil ihm das Ergebnis nicht passte. Aber damals zweifelte er das Wählervotum an sich nicht an, er setzte lediglich alle Hebel in Bewegung, um die Türken erneut zur Urne rufen zu können.

Mit der Istanbuler Entscheidung überschreitet die Türkei jedoch den Rubikon. Der Opposition wird ein von der Wahlkommission bereits festgestellter Wahlsieg aberkannt, und zwar auf der Basis völlig absurder Argumente der AKP. Das bedeutet, dass ab sofort auch die Wahlkommission als Arm der Regierung gelten muss. Wenn die friedliche Übergabe der Macht in der größten Stadt des Landes nicht mehr funktioniert, kann von freien Wahlen keine Rede mehr sein. Der politische Wettbewerb wird abgewürgt. Erdogans Grenzüberschreitung ist zumindest zum Teil eine Folge des politischen Systems, das sich der Staatschef in den vergangenen Jahren selbst geschaffen hat. Der Präsident hat im Laufe der Zeit immer mehr Machtbefugnisse an sich gezogen. Heute hat die Machtkonzentration ein solches Ausmaß erreicht, dass wichtige Posten im Staat mit Mitgliedern aus der Präsidentenfamilie besetzt werden: Erdogans Schwiegersohn Berat Albayrak ist Finanzminister.

Städtische Wähler wenden sich ab

Der Zirkel um Erdogan herum wird immer enger, externer Sachverstand dringt immer seltener zum Präsidenten durch. Im Hintergrund deutet sich ein beginnender Machtkampf um die Nachfolge des 65-jährigen Erdogan an. Wirtschaftliche Erfolge und die Stabilität der Alleinregierung der AKP in Ankara machten das System Erdogan bei vielen Türken populär. Heute wenden sich vor allem städtische Wähler wegen der Wirtschaftskrise und der Korruption der Regierung von der AKP ab.

Auch die Wirtschaftskrise dürfte sich nun verschärfen, weil die wachsende Willkür die Investoren abschreckt. Außenpolitisch bricht ebenfalls eine neue Zeitrechnung an. Die Türkei kann nicht mehr als Demokratie gelten. Der Westen muss sein Verhältnis zu Ankara überdenken.

In der türkischen Innenpolitik entfaltet Erdogans Intervention gegen den Wählerwillen unterdessen jedoch eine Dynamik, die vom Staatspräsidenten sicher nicht vorgesehen war. Unternehmer murren über die Politik der Regierung, viele bekannte Künstler stellen sich auf die Seite der Opposition, und kleinere Parteien signalisieren ebenfalls, dass sie bei der Wahlwiederholung im Juni an einem inoffiziellen Bündnis gegen die Regierung teilnehmen wollen.

Wenn die Opposition dieses Bündnis schmieden und bis zum Wahltag am 23. Juni erhalten kann, steht Erdogan vor einem großen Problem. Mit dem Tabubruch der Wahl-Annullierung setzt der Präsident alles auf eine Karte – wenn er im Juni trotzdem scheitern sollte, wäre er politisch erledigt.