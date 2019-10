Brandenburg, Sachsen und jetzt Thüringen: Nirgendwo ist das rechtsradikale Potenzial so groß wie im Osten. Nicht immer hat das etwas mit der wirtschaftlichen Lage zu tun, wie das Beispiel Thüringen belegt. Sie haben eine einfache psychologische Erklärung gefunden.

Joachim Bauer: Einfache Antworten auf diese antidemokratische Fehlentwicklung gibt es leider nicht. Die jetzt wieder angestimmten Klagelieder werden aber nicht helfen. Wir müssen analysieren, woher die die Fehlentwicklung kommt und was wir dagegen tun können. Nach dem Glück der Wiedervereinigung Deutschlands gab es in der Nachwendezeit eine verheerende Entwicklung, die von einem Teil der Bevölkerung in den neuen Ländern als Traumatisierung erlebt wurde. Unter der unseligen Mithilfe rechtsextremer Akteure schlägt das jetzt in Aggression um.

Der Neurobiologe, Arzt und Psychotherapeut Joachim Bauer | Bild: Peter Kneffel, dpa

Was genau hat das Trauma ausgelöst?

Bei einzelnen Menschen sprechen wir von einem Trauma, wenn eine überwältigende Erfahrung gemacht wurde, bei der es aufgrund extremer Hilflosigkeit keine Möglichkeit gab, zu entkommen oder sich zu wehren. Ein Teil der ostdeutschen Bevölkerung hat die Nachwendejahre, in denen es in großen Teilen der alten DDR zum industriellen Kollaps und zu hoher Arbeitslosigkeit kam, genau so erlebt. Diese Erfahrung hat bis heute anhaltende Gefühle von Unsicherheit und Angst zur Folge. Angst kann jederzeit in Aggression umschlagen. Die Propaganda rechter Parteien besteht darin, diesen Umschlag von Angst in Aggression, in Nationalismus und Ausländerfeindlichkeit zu bewirken.

Warum lassen sich so viele Wählerinnen und Wähler darauf ein?

Wir haben uns nach der Wende vor allem gegenüber den damals noch jungen Menschen schwere Unterlassungssünden geleistet. Jeder Mensch, vor allem die Jungen, brauchen die Erfahrung, gesehen und gebraucht zu werden. Menschen wollen sich einbringen, sich bewähren und Anerkennung erleben. Die Nachwendejahre hielten für die damals Jungen keinerlei Angebote bereit. Die alten Strukturen, die Jugendlichen ein Betätigungsfeld geboten hatten, waren schlagartig zusammengebrochen, die Schulen waren über Jahre hinweg paralysiert. Viele derjenigen unter den Jungen, denen wir damals im Osten keine demokratischen Angebote gemacht haben, wurden von rechtsradikalen Akteuren eingefangen.

Worauf gründen Sie Ihre Einschätzung? Haben Sie viele Ostdeutsche in Ihrer Praxis?

Ja, das auch. Vor allem aber sehe ich, was in den Schulen des alten Ostens los ist. Ich habe, als ich noch an der Freiburger Universität lehrte, über fast zwei Jahrzehnte hinweg Schulprojekte geleitet, die zum Ziel hatten, dass Lehrkräfte einen Unterricht machen, der es jungen Menschen ermöglicht, sich als wertvoll zu erleben und der sie spüren lässt, dass es auf sie ankommt. Nach meinem beruflichen Wechsel nach Berlin, war ich in zahlreichen Schulen im gesamten alten Osten – von Greifswald bis Chemnitz – zu Gast, um Fortbildungen zu geben. Ich war Gast der Stadt Chemnitz, um über die Ursachen von Gewalt und über Gewaltprävention zu sprechen. Das Muster, das ich beobachten konnte, war überall gleich: Jahrelang gewachsene, durch den Westen verursachte Gefühle der Minderwertigkeit haben im Osten bei den einen zu Apathie, bei den anderen zu Aggression geführt.

Wie lässt sich das Problem lösen? Auf der Couch des Therapeuten?

Nicht ganz. Aber wir müssen auf der Ebene der bundesdeutschen Gesellschaft das tun, was man als Einzelner auf der Therapeutencoach auch tut: Innehalten und nachdenken, woher bei den einen die Apathie und bei den Anderen die Aggression kommt. Der innergesellschaftliche Dialog vollzieht sich vor allem über die Medien. Der Westen und die von hier kommenden Leitmedien müssen ihren besserwisserischen, pharisäischen Habitus ablegen. Wir kommen nicht weiter, wenn die Botschaft lautet: „Ihr seid alle doof, weil ihr so wählt.“ Der Westen hat sich einer Unterlassung schuldig gemacht und jahrelang versäumt, im Osten – vor allem für Jugendliche- attraktive Bildungs- und Kulturangebote zu etablieren, die vermitteln, wie attraktiv und chancenreich unsere Demokratie für alle sein kann. Stattdessen haben wir die politische Bildung über weite Teile den Rechten überlassen.

Zur Person

Joachim Bauer, 68, ist Neurowissenschaftler, Psychiater und Autor etlicher Sachbücher. Zuletzt erschien 2019 sein Buch „Wie wir werden, wer wir sind“, in dem er unter anderem auch Ausführungen zur bundesrepublikanischen Seelenlage macht. Bauer war lange Jahre an der Universität Freiburg tätig. Er arbeitet, forscht und lehrt jetzt in Berlin, wo er an der International Psychoanalytic University IPU eine Gastprofessur innehat. (sk)