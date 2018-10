Er musste lange bangen, völlig aufatmen kann er noch nicht. „Der starke Rückhalt meiner Landesgruppe ermutigt mich", freut sich Andreas Jung, CDU-Abgeordneter aus Konstanz und Vorsitzender der baden-württembergischen Unionsparlamentarier im Bundestag. Der 43-Jährige vom Bodensee bewirbt sich um einen freiwerdenden Posten als stellvertretender Vorsitzender der Unionsfraktion im Bundestag und weiß die breite Mehrheit seiner Kollegen aus dem Südwesten hinter sich. 30 Abgeordnete aus der Landesgruppe stimmten am Montagabend für Jung, drei votierten mit Nein, zwei enthielten sich.

Erbitterter Machtkampf vor Abstimmung

Der Abstimmung war ein erbitterter Machtkampf vorausgegangen: Auch die CDU-Abgeordneten Olav Gutting (Schwetzingen) und Axel Fischer (Karlsruhe) hatten ihren Hut in den Ring geworfen. Kurz zuvor zogen sie jedoch zurück. Gutting war bei der Abstimmung zwar anwesend, trat gegen Jung aber nicht an. Fischer, der als erbitterter Jung-Gegner gilt, war gar nicht erst erschienen. Wie der SÜDKURIER aus Kreisen der Landesgruppe erfuhr, gibt sich Gutting nicht geschlagen, sondern will sich bei der Abstimmung der Gesamtfraktion am Dienstagnachmittag erneut aufstellen lassen. Auch Fischer erwäge eine Kandidatur, hieß es.

Mehrere Parteikollegen hatten Jung als Landesgruppenchef gedrängt, als Fraktionsvize nachzurücken. Bei der Wahl geht es um einen Sitz in der Runde der neun Stellvertreter des neuen Fraktionschefs Ralph Brinkhaus. Der Posten war durch die Abwahl Volker Kauders und das Aufrücken des bisherigen Fraktionsvize Brinkhaus freigeworden. Dem Vernehmen nach soll auf jeden Fall ein Baden-Württemberger zum Zuge kommen, um dem Gewicht des Landesverbandes nach Kauders Abwahl Rechnung zu tragen. Am Montagabend entschied die Landesgruppe, wen sie für den Posten vorschlägt. Am Dienstag trifft die Gesamtfraktion die letzte Entscheidung.

"Als Vorsitzender der Baden-Württemberger würde ich gerne einen Beitrag zur Stabilität unserer Fraktion leisten", sagte Jung nach der Entscheidung der Landesgruppe weiter. Es gelte, "den Blick nach vorne zu richten, die Reihen zu schließen und gemeinsam an einem neuen Aufbruch zu arbeiten“.

