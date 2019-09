von Stefan Lange und Angelika Wohlfrom

In Südbaden kennt man ihn schon seit Jahren: Andreas Jung sitzt seit 2005 für den Wahlkreis Konstanz im Bundestag – als Nachfolger für seinen Mentor Hans-Peter Repnik. Inzwischen hat er sich auch in Berlin einen Namen gemacht – als Umweltgesicht. Der Begriff taucht im Duden nicht auf, wird in Berlin gerade aber häufig verwendet. Gemeint sind Politiker, die einer Partei angesichts der gestiegenen politischen Bedeutung ums Klima umweltpolitisches Profil verleihen können. Für die CDU ist die Frage geklärt. Andreas Jung hat die Aufgabe übernommen, Umweltgesicht der Christdemokraten zu sein. Der 44-Jährige bringt in der Tat alle Voraussetzungen mit. Der Umweltschutz ist seit Langem sein Thema. Und er kann reden – das wissen nicht nur die Besucher von Fasnachtsveranstaltungen, bei denen der gebürtige Stockacher ohne Manuskript zu reimen pflegt. Im Gespräch mit Journalisten ist er zugewandt, einem schnellen Witz nicht abgeneigt, hört zu und beantwortet zuverlässig Fragen. Kann er auch die Dominanz der Grünen beim Thema Klima brechen?

Umweltpolitiker aus Überzeugung

Zwei Sorten von Politikern gibt es in Berlin: Die, die sich ein Thema aussuchen in der Hoffnung, damit Karriere zu machen. Und die, die von einem Thema gefangen sind, hart arbeiten und es deswegen nach vorne schaffen. Der Baden-Württemberger Jung wird zur zweiten Kategorie gezählt. Eine nachhaltige Umweltpolitik ist seit vielen Jahren eine seiner Triebfedern, er war unter anderem Mitglied im Umweltausschuss des Bundestages sowie Klimaschutzbeauftragter seiner Fraktion. Jung plädierte schon lange vor Fukushima und der 180-Grad-Wende der Kanzlerin für den Atomausstieg. Er zählte neben anderen Umweltinteressierten in der Union zum so genannten „Töpfer-Kurs“ um den früheren Bundesumweltminister Klaus Töpfer (heute 81).

Kanzlerin schlug Jung vor

Jung genießt ob seiner pragmatischen Art bei politischen Gegnern einen guten Ruf, in den eigenen Reihen sowieso. Kanzlerin Angela Merkel schätzt Politiker, die sich nicht ständig in den Vordergrund drängeln. Sie war es, so wird in CDU-Kreisen erzählt, die Jung für eine der wichtigsten Weichenstellungen in der Parteigeschichte vorschlug: Der gelernte Rechtsanwalt arbeitet schon seit Wochen zusammen mit Georg Nüßlein von der CSU an einem Konzept zur Neuausrichtung der Steuern und Abgaben im Energiebereich.

Der Abgeordnete von nebenan

Jung, den auch die Kollegen in Berlin alle „Andi“ nennen, lebt mit seiner Frau und den beiden Söhnen, zwei und drei Jahre alt, auf der Insel Reichenau. „Wenn ich hier bin, bringe ich sie in Kita und Kindergarten. Und hol sie auch wieder ab“, erzählt er im Gespräch. Zur Zeit aber dürfte ihm das nicht allzu oft gelingen. Der Sommer gehörte dem Klimaschutz. Zahlreiche Abstimmungen mit dem Kollegen Nüßlein, mit der Parteispitze und der Fraktion standen an. Es sei schon viel gewesen, sagt er. Aber auch: „Ich habe das sehr gern gemacht.“ Er freut sich, dass er mit dem Umweltthema – seinem Thema – nun auch bei der Union durchdringt. Vor ein, zwei Jahren habe es man damit noch schwer gehabt.

CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak (von links), CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer, Andreas Jung und Kanzlerin Angela Merkel bei einer Sitzung des CDU-Bundesvorstands. Bild: dpa | Bild: Kay Nietfeld

Der grüne CDUler

Warum ist er mit seinem Sinn für Umweltschutz nicht bei den Grünen gelandet? Sein erstes politisches Feuer fing er noch zu Schulzeiten in Stockach. Damals, zur Wendezeit, habe man viel über die Menschen im Osten geredet, die für Freiheit und Demokratie auf die Straße gingen, erzählt er. Und Jung wollte sich auch engagieren. „Das war für mich überhaupt keine Frage, wohin ich gehe“, sagt Jung. Die CDU habe für die Wiedervereinigung und ein geeintes Europa gestanden. Und die Junge Union Südbaden habe sich auch schon damals – als es mehr um das Müllproblem denn um Klimafragen ging – als Vorreiter in Umweltfragen verstanden. Seiner Ansicht nach passt das Thema ohnehin hervorragend zu den Parteien mit dem C, geht es doch um die Verteidigung von Mutter Erde – für ihn ein konservatives Thema. „Da geht es um Natur, um Wertefragen – das müsste eine Kernkompetenz der CDU sein.“ Nur lange Zeit war es das nicht.

„Aufforsten“ müsse die CDU bei der Klimapolitik, sagt Jung. Seit Anfang Juni arbeiten sie daran. Der Startpunkt für das Klimaschutz-Konzept, das Jung und Nüßlein für die Union erarbeiten, liegt etwa zwei Wochen nach der Veröffentlichung eines YouTube-Videos, das der CDU einiges Kopfzerbrechen bereitet hat. Der YouTube-Star Rezo – Markenzeichen blaue Haare – rechnete da nicht nur, aber zu großen Teilen mit der aus seiner Sicht mangelhaften Klimapolitik der CDU ab. Vielleicht hat das Video auch dazu beigetragen, dass die Union sich nach der Europawahl das Thema ernsthaft vornahm. Vermutlich lag es aber mehr am Erfolg der Grünen bei der Wahl, der klar machte: Das, wofür seit Monaten die Fridays-for-Future-Bewegung auf die Straße ging, treibt keineswegs nur die Jugend um.

Umsteuern statt mehr Steuern

Bei Nüßlein und Jung geht es um das Wie – die Frage, die Rezo allerdings links liegen ließ, und die die eigentliche Herausforderung darstellt. Denn dass man mehr für den Klimaschutz, für die Einhaltung des Zwei-Grad-Ziels tun muss, wird – außer von der AfD – kaum mehr in Frage gestellt. Aber wie soll es gelingen, ein hochindustrialisiertes Land in eine klimaneutrale Zone zu verwandeln – ohne ganze Bevölkerungsschichten in Armut zu stürzen, ohne massenhaft Arbeitsplätze zu vernichten, ohne unseren energieintensiven Lebensstil komplett umzukrempeln? Eine Herkulesaufgabe, vielleicht eine unmögliche Aufgabe.

Jung, seit Oktober 2018 Fraktionsvize für die Bereiche Haushalt, Finanzen und Kommunalpolitik, denkt den Klimaschutz vom Geld her. „80 Milliarden Euro werden in Deutschland an Energiesteuern bezahlt“, sagt der 44-Jährige. EEG-Umlage, Ticketabgaben, Mineralölsteuern. „Es gibt also nicht zu wenig Steuern, sondern zu wenig Steuerung.“ Das will er ändern. Eine der schwierigsten Fragen ist dabei die der CO2-Bepreisung. Wer das schädliche Treibhausgas produziert, soll in Zukunft dafür bezahlen. Die Kunst dabei ist, ein Preisetikett zu entwickeln, das nicht nach Steuererhöhung aussieht. Jung scheint das mit einem Modell für den Zertifikatehandel gelungen zu sein. Sogar die SPD dürfte er bis zum Klimakabinett am 20. September noch ins Boot holen können.

Klimaschutz, der sich rechnet

„Habeck kann Drei-Tage-Bart, Jung kann Dreisatz“, sagt einer aus seiner Fraktion. Gemeint ist, dass Jung Modelle zum Klimaschutz nicht nur denken, sondern auch rechnen kann. Die CDU hat damit einen Mehrwert gegenüber vielen Grünen und der SPD, bei der sich die Vorstellungen von Umweltministerin Svenja Schulz und Finanzminister Olaf Scholz nicht immer decken.

Jung empfiehlt sich in Unionskreisen mit seiner Arbeit gerade als Bundesumweltminister für eine neue Regierung. Einen Haken hätte die Sache allerdings: Für seine andere politische Leidenschaft, die deutsch-französischen Beziehungen, bliebe ihm noch weniger Zeit. Und fürs Kinder-Abholen vermutlich auch.

Jung selbst gibt sich bescheiden. Die derzeitige Aufmerksamkeit für seine Person will er „nicht zu hoch hängen“. Er freut sich lieber darüber, dass er Einfluss nehmen kann.