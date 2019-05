In einem Hinterzimmer nahe der türkischen Grenze zu Syrien drängen sich verschleierte Frauen um ein Mädchen im Leopardenhemd und üben reihum, ihr offenes Haar mit Rundbürste und Fön zu bearbeiten. Nebenan sitzt ein junger Mann mit zertrümmerten Beinen im Rollstuhl und zerlegt gebrauchte Mobiltelefone in ihre Einzelteile. In einem anderen Raum pauken junge Syrerinnen türkische Grammatik, nebenan wird gehäkelt, und im nächsten Zimmer studiert eine Kindergruppe eine Tanzaufführung ein. In jedem Raum hängen neben der rot-weißen Fahne der Türkei die blau-gelben Farben der Europäischen Union: Die EU demonstriert hier, wie sie ihren Teil des Flüchtlingspakts erfüllt und die Türkei bei der Versorgung von fast vier Millionen Flüchtlingen unterstützt.

Frisieren will gelernt sein: Friseurkurs für Syrerinnen in der Begegnungsstätte des türkischen Roten Halbmonds in Reyhanli. | Bild: Susanne Güsten

Krieg hinter der Mauer

In Reyhanli an der türkisch-syrischen Grenze liegt diese Begegnungsstätte für syrische Flüchtlinge – eines von landesweit 16 solcher Zentren, die vom türkischen Roten Halbmond betrieben und von der EU finanziert werden. Sechs Milliarden Euro hat die EU der Türkei im Flüchtlingspakt zugesagt, erinnert EU-Botschafter Christian Berger vor der Presse in der Provinzhauptstadt Hatay – nicht als Finanzspritze für das türkische Budget, sondern zweckgebunden an Projekte, die der Flüchtlingsversorgung dienen. Die erste Tranche von drei Milliarden ist bereits in Schulen, Krankenhäuser und Projekte wie die Begegnungsstätten geflossen; derzeit werden die Projekte für die zweite Tranche geplant.

Syrische Frauen beschäftigen sich in der Begegnungsstätte in Reyhanli mit dem Schneidern von Kleidern. | Bild: Susanne Güsten

Jeder zweite Bewohner ist aus Syrien

Wohl kaum irgendwo in der Türkei wird diese Unterstützung so gebraucht wie in Reyhanli, einer Stadt von hunderttausend Bewohnern direkt an der Grenze zu Syrien – so nah, dass man von der Hauptstraße aus über eine Mauer in das umkämpfte Nachbarland hineinschauen kann. Weil viele Flüchtlinge nicht weiter weg von ihrer Heimat wollen als unbedingt nötig, leben in Reyhanli inzwischen ebenso viele Syrer wie Türken – jeder zweite Einwohner der Stadt ist ein Flüchtling aus Syrien. In der gesamten Provinz Hatay stellen die Flüchtlinge fast ein Drittel der Bevölkerung, knapp eine halbe Million an der Zahl.

Riven Safaya spricht nach dreimonatigem Sprachkurs fließend Türkisch. | Bild: Susanne Güsten

Dennoch hat Riven Safaya nur drei Monate warten müssen, bis in der Begegnungsstätte in Reyhanli ein Platz im Sprachkurs für sie frei war. Weitere drei Monate später spricht die 21-Jährige bereits flüssiges Türkisch; der Lehrer lobt sie als besonders fleißige und begabte Schülerin. Ihre neuen Sprachkenntnisse kommen auch neun weiteren Menschen zugute: ihren Eltern und sieben Geschwistern, für die sie jetzt bei Ämtern und Ärzten dolmetschen kann. Ansonsten braucht die Familie die Sprache des Gastlandes nicht oft, denn vom Krämer bis zum Handwerker stammt ihr ganzes Umfeld hier aus Syrien. Auch ihr Vater arbeitet in seinem alten Beruf als Anstreicher vorwiegend für Syrer in Reyhanli, erzählt Safaya. Die Familie fühle sich hier wohl und wolle auch nach dem Krieg in der Türkei bleiben.

Seminare und Sprachkurse helfen den Geflüchteten

Gut, dass er in der Türkei gelandet sei und nicht anderswo in der Region, sagt auch der syrische Jurist Mohammed Shehibar, der in der Provinzhauptstadt Hatay untergekommen ist: „Obwohl sie Araber sind wie wir, behandeln uns die arabischen Länder längst nicht so gut wie die Türkei.“ Shehibar hat in Hatay ein EU-finanziertes Seminar besucht, in dem Flüchtlingen beigebracht wird, wie sie sich beim türkischen Arbeitsamt anmelden und Jobs suchen können. Das nützt ihm nur begrenzt, weil sein Studienabschluss hier nicht ohne zweijährige Zusatzausbildung anerkannt wird. Immerhin hat er in dem Kurs einige türkische Bürger der Stadt kennenlernen können, denn die Einheimischen werden von dem Projekt ausdrücklich einbezogen. „So lernt man sich mal kennen, statt immer nur auf der Straße aneinander vorbeizugehen“, lobt der arbeitslose türkische Sozialarbeiter Yakup Basak, der ein Seminar mitgemacht hat.

Das große Ziel: Integration

Integration in die türkische Gesellschaft solle auch bei den Projekten der zweiten Tranche großgeschrieben werden, sagt Christian Berger, der EU-Botschafter, denn die Lage in Syrien sei längst nicht reif für eine Rückkehr – die Flüchtlinge würden wohl noch länger in der Türkei bleiben. Hochachtung gebühre der türkischen Gesellschaft für ihre beeindruckende Solidarität mit diesen Menschen, sagt der EU-Botschafter, der selbst Österreicher ist. Europa sei der Türkei dankbar dafür und lasse sie nicht mit der Last alleine, fügt der deutsche Botschafter Martin Erdmann hinzu. Deutschland alleine trage durch das EU-Budget fast ein Drittel der sechs Milliarden Euro zu den europäischen Hilfen bei und eine weitere Milliarde direkt durch deutsche Projekte in der Türkei.

Einen Schwerpunkt will die EU bei den Projekten der zweiten Tranche von drei Milliarden Euro auf die Bildung legen. „Wir können uns nicht erlauben, eine ganze Generation zu verlieren“, sagt Berger. Deshalb finanziert Europa den Bau von Hunderten Schulen, die Ausbildung von Tausenden Lehrern und Beihilfen für Hunderttausende syrische Schulkinder in der Türkei sowie Hochschul-Stipendien für Hunderte syrische Studenten in der Türkei.

Eines Tages nach Deutschland?

Mahmut Kallo ist einer dieser Stipendiaten. Der junge Mann aus Aleppo hätte eigentlich gerne in Deutschland studiert, „aber meine Papiere reichten nicht aus“. In der Türkei bekam er als Flüchtling einen Platz an der Universität von Hatay, dank des EU-Stipendiums wird er sein Studium der Volkswirtschaft dort im kommenden Monat mit guten Noten abschließen. Mit Ungeduld warte er nun auf das Kriegsende in Syrien, um mit seinem Fachwissen am Wiederaufbau seines Landes teilnehmen zu können, sagt der 27-Jährige. Wenn das geschafft sei, werde er vielleicht eines Tages doch noch Deutschland besuchen, meint er – geschäftlich oder als Tourist.

Die Reise der Autorin wurde von der EU-Vertretung in der Türkei organisiert und bezahlt.