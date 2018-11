Führende Vertreter aus Politik und Wirtschaft gehen davon aus, dass US-Präsident Donald Trump trotz des Machtverlusts der Republikaner bei den Kongresswahlen seinen Kurs beibehält. „Es wäre ein Irrglaube, nun auf Kurskorrekturen von Donald Trump zu setzen“, twitterte Außenminister Heiko Maas am Mittwoch.

Auch der Kreml rechnet offenbar mit keinen größeren Änderungen und teilte mit, Russland sehe nach den Wahlen kaum Aussichten auf eine Entspannung im Verhältnis zwischen beiden Ländern.

Die deutsche Wirtschaft stellt sich weiter auf Gegenwind aus Washington ein. Ein Überblick zu den Konfliktthemen im beiderseitigen Verhältnis.

Handelskonflikt

Trump wirft der EU bei einer Reihe von Produkten unfaire Handelspraktiken vor und kritisiert regelmäßig den hohen Exportüberschuss der Europäer und insbesondere Deutschlands. Im Juni verhängte er deshalb Strafzölle auf Stahl und Aluminium aus Europa und drohte dann auch mit Aufschlägen auf Auto-Einfuhren in die USA, was vor allem deutsche Hersteller treffen würde. Bei einem Treffen mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker im Juli einigten sich beide Seiten dann auf Gespräche über ein Abkommen zu Industriegütern. Seitdem ist nicht viel passiert. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) warnte schon Anfang Oktober, die Zeit werde „langsam knapp“, um einen Handelskrieg noch zu verhindern. Denn Ende November läuft eine Frist für Ergebnisse der Gespräche ab.

Agrarmärkte

Trump will die Handelsgespräche mit der EU eigentlich auch auf den Agrarbereich ausdehnen, um einen Erfolg für seine Klientel unter den US-Farmern zu verbuchen. Die französische Regierung, die ihrerseits unter Druck einer starken Bauern-Lobby steht, lehnt dies bisher entschieden ab. Um den Deal vom Juli nicht scheitern zu lassen, sagte Juncker Trump wenigstens eine Erhöhung der Soja-Einfuhren aus den USA zu – wohl wissend, dass diese wegen der Marktlage ohnehin ansteigen würden. Im September nahm die EU-Kommission dann auch einen neuen Anlauf, den jahrelangen Streit mit den USA über Rindfleischimporte nach Europa beizulegen. Brüssel will Trump dabei eine Quote für die Einfuhr von hormonfreiem Fleisch anbieten. Die Kommission betont, dies geschehe auch im „Geist der gemeinsamen Erklärung“ vom Juli.

Iran-Sanktionen

Trump hat das internationale Abkommen zur Begrenzung des iranischen Atomprogramms im Mai einseitig aufgekündigt. Seit Montag sind damit alle früheren Wirtschaftssanktionen gegen Teheran wieder in Kraft. Die Europäer wollen das Abkommen unbedingt erhalten und suchen deshalb nach Wegen, dem Iran weiter Öl-Exporte und EU-Firmen Exporte in das Land zu ermöglichen. Dazu soll eine eigene Finanzinstitution gegründet werden, die Exporte europäischer Firmen mit den Öl-Ausfuhren verrechnen soll. Diplomaten zufolge verschob die EU das Vorhaben bewusst auf die Zeit nach den Kongresswahlen, um Trump keine Angriffsfläche zu bieten. Allerdings hat sich bisher auch kein EU-Land gefunden, das diese Zweckgesellschaft aufnehmen will – denn es würde womöglich bevorzugtes Ziel von Trumps Zorn in der Iran-Frage.

Verteidigung

Im Visier hat Trump auch die europäischen Alliierten in der Nato. Sie geben aus seiner Sicht viel zu wenig für Verteidigung aus und lassen sich auf Kosten der USA beschützen. Trump verlangt, dass die europäischen Nato-Staaten „mindestens“ zwei Prozent der Wirtschaftsleistung für Verteidigung ausgeben. Das schaffen bisher aber erst vier der 27 europäischen Bündnismitglieder. In Rage bringt Trump vor allem das wirtschaftsstarke Deutschland, das nur auf 1,24 Prozent kommt. Beim Nato-Gipfel in Juli warf er der Bundesregierung vor, wegen Gasimporten von Russland abhängig zu sein und Moskau mit Milliardenzahlungen für die Energielieferungen zu stärken. Er kritisierte auch das Festhalten Berlins an der Gaspipeline Nord Stream 2, die aus Sicht Trumps die Abhängigkeit von Russland noch weiter erhöhen wird. (AFP)

