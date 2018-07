Herr Schäuble, als nichts mehr ging zwischen CDU und CSU, haben Sie Horst Seehofer und Angela Merkel zu sich gebeten. Haben Sie die Koalition gerettet?

Ich habe immer gesagt, wenn ich helfen kann, helfe ich gerne. Aber mehr erfahren Sie über dieses Gespräch von mir nicht. Ich bin froh, dass die Zuspitzung fürs Erste vorbei ist, ob die Probleme damit gelöst sind, wird man sehen.

Warum sind die Dinge so eskaliert? Lag es nur an der Flüchtlingspolitik?

Die Bundestagsabgeordneten beider Parteien haben auf dem Höhepunkt des Konfliktes klar gesagt: Was immer passiert, wir bleiben zusammen. Insofern war der Abgrund, von dem ich gesprochen habe, vielleicht gar nicht so tief. Dazu kommt aber etwas anderes: Das demokratische rechtsstaatliche Modell des Westens, das über Jahrzehnte so erfolgreich war, steht unter erheblichem Druck. Schauen Sie sich nur die USA an, die Brexit-Entscheidung in Großbritannien oder die Wahlergebnisse in Italien.

Die schnellen Veränderungen durch die Globalisierung und die Migrationswelle erschüttern unsere westlichen Gesellschaften. Das ist kein Problem, das nur CDU und CSU beschäftigt. Auch die Linkspartei hat erbittert über die Flüchtlingspolitik gestritten. Wir sehen jetzt, was Globalisierung konkret heißt. Afrika wird bald zwei Milliarden Einwohner haben, von denen viele nur den einen Wunsch haben: so zu leben wie wir. Auf solche Fragen hat Europa bisher keine hinreichend stabile Antwort gefunden.

Die Migration ist die vielleicht größte Herausforderung überhaupt für uns, so gewinnt auch eine scheinbar kleine Frage wie die, die CDU und CSU entzweit hat, enorm an Bedeutung.

Wenn die Krisen groß genug seien, sagen Sie, werde es Veränderungen in die richtige Richtung geben. Steht uns also das Schlimmste noch bevor?

Hölderlin hat gesagt, in der Gefahr liege das Rettende nahe. Tatsache ist: Wenn es einem gut geht, scheut man Veränderungen. Die Beharrungskräfte sind stark – und das ist zunächst nichts Schlechtes. Aber wenn die Dinge sich so rasch verändern wie im Moment, in der Technik, in der Wissenschaft, im Digitalen oder im Sozialen, muss eine Gesellschaft darauf reagieren, so unangenehm das sein mag. Am liebsten haben die Leute ihre Ruhe. Das geht aber nicht, weil der Druck auf unsere Gesellschaft stark zugenommen hat.

Und die AfD ist ein Ventil, über das sich dieser Druck entlädt?

Die Wahlergebnisse der AfD sind ein Ausdruck dieses Unbehagens. Ihr Vorsitzender hat vor Kurzem gesagt, es sei an der Zeit, wieder zur Realpolitik im alten Sinne zurückzukehren und den Nationalstaat wieder in den Mittelpunkt der Politik zu stellen – frei nach dem Motto, wie schön war es doch im 19. Jahrhundert. Frau Nahles, die Fraktionsvorsitzende der SPD, hat ihm darauf treffend geantwortet.

Die einzig richtige Realpolitik für Deutschland sei nach dem Zweiten Weltkrieg die europäische Einigung gewesen. Sie war die zweite Chance, die wir bekommen haben. Ein Land, das seinen Wohlstand nicht zuletzt dem Welthandel verdankt, kann nicht einfach die Grenzen dicht machen und sich abschotten.

Wie stark hat der Einzug der AfD das Klima im Bundestag verändert?

Der Bundestag ist ein anderer als in der letzten Wahlperiode, aber das hat nicht nur mit der AfD zu tun. Wir haben jetzt sechs Fraktionen statt vier, in der letzten Wahlperiode haben die Parteien der großen Koalition 80 Prozent der Abgeordneten gestellt, heute sind es nur noch 56 Prozent. Damit werden die Debatten spannender, die Reden kürzer und die Abstimmungen knapper. Aber natürlich gibt es auch Regeln, die für alle gelten und eingehalten werden müssen.

Wo verstößt die AfD gegen Regeln und wann zeigen Sie ihr die Rote Karte?

Was jemand im Bundestag sagt, ist zunächst einmal nicht strafbar. Trotzdem müssen wir Beleidigungen und Verstöße gegen die Würde des Hauses nicht akzeptieren, sie werden sanktioniert.

Ein anderes Thema. Die Fliehkräfte in Europa sind gewaltig, nicht nur wegen der Auseinandersetzungen um die Flüchtlingspolitik. Fürchtet der Europäer Schäuble um sein Europa?

Es gibt immer mehr Probleme, die ein Land alleine nicht mehr lösen kann. Die große Mehrheit der Menschen in den Mitgliedsländern weiß das und steht hinter der europäischen Einigung, das zeigen alle Umfragen. Sich politisch auf etwas zu einigen, ist in EU-Europa allerdings noch mühsamer als beispielsweise bei uns in Deutschland. Da kommen wir dann schnell wieder an den Punkt, von dem ich vorhin gesprochen habe: dem Unbehagen und dem Widerstand gegen Veränderung.

In Fragen der Sicherheit, das nur als Beispiel, werden sich die USA heute nicht mehr so für uns verantwortlich fühlen wie noch zu Zeiten des Kalten Krieges. Also müssen wir Europäer uns stärker um uns selbst kümmern. Und das neue Handelsabkommen mit Japan wäre nicht so schnell abgeschlossen worden, wenn Donald Trump keinen Handelsstreit vom Zaun gebrochen hätte. Auch hier gilt: Druck erzwingt Veränderungen.

Wenn Horst Seehofer keine Abkommen über die Rücknahme von Flüchtlingen mit Italien oder Griechenland zustande bekommt: Bricht der alte Streit dann wieder neu auf?

Die Flüchtlingsfrage kann nur europäisch gelöst werden. Offene Grenzen sind die Voraussetzung für ein einiges Europa. Dieses Europa können wir aber nur verteidigen, wenn wir seine äußeren Grenzen sichern. Wer wie Griechenland oder Italien solche schwer zu schützenden Außengrenzen hat, hat eine Verantwortung für ganz Europa und deshalb einen Anspruch auf Unterstützung durch alle anderen Mitgliedsländer. Die Migrationsfrage ist für Europa schon wegen seiner Nachbarschaft zu Afrika eine so große Herausforderung, dass sie kein Nationalstaat alleine lösen kann.





Zur Person Wolfgang Schäuble, 76, ist mit 45 Parlamentsjahren der dienstälteste Abgeordnete des Bundestages. Er handelte den deutschen Einigungsvertrag mit aus. 1990 wurde er während einer Wahlkampfveranstaltung in Oppenau von einem psychisch kranken Mann niedergeschossen und ist seitdem querschnittsgelähmt. Er war Innenminister, Finanzminister und für kurze Zeit CDU-Vorsitzender. Seit Oktober ist er Präsident des Bundestages. (sk)

