Bröckelnder Beton, rostender Stahl: Baufällige Brücken sind Ausdruck eines gewaltigen Versagens der Politik. Eines Versagens, das Menschenleben kosten kann, wie sich jetzt in Genua wieder gezeigt hat. Noch sind die genauen Ursachen des verheerenden Brückenunglücks nicht klar. Unbestritten ist aber, dass Italien ein gewaltiges Problem mit maroder Infrastruktur hat.

Und mag die Situation in Deutschland längst nicht so schlimm sein – auch die Bundesrepublik lebt bei der Infrastruktur seit Jahren von der Substanz. An Straßen und Brücken, Bahnstrecken und Flughäfen hat der Zahn der Zeit unbarmherzig genagt.

Weil der Verfall schleichend voranschreitet, weil viele Schäden auf den ersten Blick nicht erkennbar sind, wurde in Zeiten knapper Kassen versäumt, genügend in die Erhaltung der Verkehrswege zu investieren. Wer hier spart, spart am falschen Fleck. Wenn die Substanz bröckelt und die Schäden sich potenzieren, lassen sich Katastrophen wie in Genua nie ausschließen, trotz aller Kontrollen.

