von Jan Herbermann

Der Kandidat lehnt sich an einen dicken Strohballen. Mit der linken Hand umgreift Peter Keller ein rot-weißes Fähnchen des Kantons Nidwalden. Jetzt knipst der Nationalrat sein Lachen für den Wahlkampf 2019 an. Fotosession für Facebook. Fotosession für die Fans.

Muss sich um seine Wiederwahl nicht sorgen: SVP-Kandidat Peter Keller. | Bild: Jan Herbermann

Einige Meter neben Keller lodert ein Feuer für die Bratwürste. Apfelsaft und Bier stehen auf dem Tresen. Die Familie Waser hat ihren Bauernhof in dem Hauptort des Kantons, Stans, für den „öffentlichen Anlass“ der rechtskonservativen Schweizerischen Volkspartei herausgeputzt. Keller, der SVP-Kandidat, ergreift das Wort: „Liebe Nidwaldnerinnen, liebe Nidwaldner.“

Der Endvierziger begrüßt auch das Huhn Mathilda, das auf dem Waser-Hof herumwatschelt

„Das ist Heimat hier“, tönt Keller mit ausholender Geste – und fasst mit diesem einfachen Satz das Gefühl seiner meist ergrauten Anhänger zusammen. Keller ist Historiker und Autor der SVP-nahen „Weltwoche“. Er war Gymnasiallehrer und Redenschreiber des SVP-Übervaters Christoph Blocher. Und Keller weiß, welche Töne er anschlagen muss, um die Herzen seines Publikums zu erwärmen. „Was spornt mich an?“, fragt er, um gleich die Antwort zu geben: „Nidwalden.“ Applaus. Ja-Rufe.

„Ein Super-Typ“

Für die Keller-Sympathisanten stand schon vor der Rede fest: Der „Peter“ erhält bei den Schweizer Parlamentswahlen am Sonntag, 20. Oktober, ihre Stimme. „Er ist einfach ein Super-Typ und sagt, was wir denken“, schwärmt Joe Blättler aus dem nahen Hergiswil. Selbst bei den ganz Jungen kommt Keller an. Der 14-jährige Sohn der Bauernhofeigentümer würde auch Keller wählen. „Wenn ich nur dürfte, alle finden Keller gut“, schwärmt der Waser-Bub.

Hochburg der Rechtspopulisten: Wahlwerbung auf einem Hof im Kanton Nidwalden. | Bild: Jan Herbermann

Willkommen in Nidwalden. Willkommen in der Hochburg der Schweizerischen Volkspartei, einer der erfolgreichsten rechtspopulistischen Parteien Europas in diesem Jahrhundert. Allerdings muss die Anti-EU und Anti-Einwanderungspartei bei den anstehenden Schweizer Wahlen mit Verlusten rechnen. Das sagt zumindest das Wahlbarometer der Forschungsstelle Sotomo in Zürich voraus.

Bei den letzten Wahlen zur großen Kammer des eidgenössischen Parlaments, dem Nationalrat, im Jahr 2015, erzielte die SVP das beste Ergebnis ihrer Geschichte: 29,4 Prozent. Damit vergrößerte sie noch einmal ihren seit 2003 bestehenden klaren Vorsprung auf alle anderen politischen Kräfte Helvetiens. Und bei dieser denkwürdigen Wahl vor vier Jahren häufte Peter Keller im ländlichen, konservativen Nidwalden 82,8 Prozent der Stimmen an – kein anderer Kandidat für den Nationalrat der Schweiz trumpfte derart auf und zog mit so viel Rückendwind in das Parlament in Bern ein.

Nur ein Gegenkandidat

„2015 war eine Ausnahmesituation“, stapelt Keller tief. Der einzige Gegenkandidat, ein ortsfremder „linker“ Journalist aus dem großen Zürich, habe die Kantone Nidwalden und Obwalden verwechselt. „Das kam bei den Leuten dann nicht so gut an“, erinnert sich Keller und zuckt die Schultern. Die 43.000 Nidwaldner halten viel auf ihren Minikanton. Gelten doch Unterwalden (Nidwalden und Obwalden), Schwyz und Uri als die Wiege der Eidgenossenschaft von 1291. Und die Nidwaldner zählen einen der größten Schweizer Heroen, den mythenumrankten Arnold von Winkelried, zu den ihren.

Noch heute pflegen die Menschen ihre uralten Brauchtümer, vom Almabtrieb der Kühe über das Schwingen, einen rustikalen Kampfsport, bis hin zum Jodeln. Auch wirtschaftlich geht es den Menschen in diesem Teil der Urschweiz prächtig: Gerade einmal 186 Männer und Frauen in Nidwalden hatten im September keinen Job, das entspricht einer Arbeitslosenquote von weniger als einem Prozent.

Gewiss, der SVP-Nationalrat kann sich die gute ökonomische Lage der 276 Quadratkilometer großen Berglandschaft nicht allein auf sein Konto gutschreiben. Zumal die fleißigen Nidwaldner selbst und die lokalen Politiker haben das geschafft.

Doch Keller surft auf der Welle des allgemeinen Wohlbefindens

„Wir haben alles“, ruft er mit einem gewinnenden Grinsen in die Wahlparty. Er teilt noch aus, gegen „Brüssel“ und Ausländer, die „die sich nicht integrieren“. Und wieder applaudiert die Runde. Kaum jemand zweifelt daran, dass die Nidwaldner den amtierenden Nationalrat mit überwältigender Mehrheit wiederwählen. „Es braucht nicht viel Mut, um in Nidwalden auf Peter Keller zu wetten“, hält der liberale Tages-Anzeiger aus Zürich fest.

Zugute kommt dem SVP-Matador auch die Schwäche seiner Gegner. Nur ein anderer Kandidat in Nidwalden fordert Keller heraus: Ein früherer Regierungsrat der Christlichdemokratischen Volkspartei. Und auf der linken Seite? „Die Linken spielen hier keine große Rolle“, schnarrt ein SVP-Anhänger auf der Wahlparty, zieht an seiner Zigarette und macht eine wegwerfende Bewegung mit der Hand.

Was den Schweizern auf den Nägeln brennt

Während das Spiel für Keller und die SVP in Nidwalden fast schon gelaufen scheint, müssen Politiker der Rechtspartei in anderen Teilen Helvetiens um ihren Einzug ins Parlament zittern. Nach den Erhebungen der Forscher von Sotomo bleibt die SVP zwar stärkste Kraft, sie muss aber Verluste von mehr als zwei Prozentpunkten hinnehmen. Das liegt zumal an den Themen, die den Menschen in der gesamten Schweiz auf den Nägeln brennen.

„Vor vier Jahren hat man über Asyl und Flüchtlinge geredet“, betont Michael Hermann, Leiter von Sotomo, in einem Interview mit dem Schweizer Fernsehen SRF. Dabei habe es sich um ein „rechtes Thema“ gehandelt – wovon die SVP profitierte. In diesem Jahr aber beherrscht der Klimawandel viele Debatten. Das nützt vor allem den Grünen und den Grünliberalen. Beide Parteien befinden sich nach Hermanns Erhebungen auf „Rekordkurs“ und könnten zusammen 18 Prozent einfahren – das wäre das beste Resultat für Ökoparteien in der Schweizer Geschichte.

Wie die Eidgenossen wählen