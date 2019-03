von Sonja Krell, Andreas Frei und Detlef Drewes

Das muss man erst mal sacken lassen. Da befasst sich einer von Berufs wegen mit der Zeit, nennt sich sogar Zeitforscher – und trägt dann nicht mal eine Uhr. Seit Jahrzehnten hält Karlheinz Geißler, 74, das so.

Wie lebt man ohne Uhr?

Geißler, der Zeitforscher, sagt: „Ich richte mein Leben nach den Zeitsignalen, die mir die Natur und mein Körper vorgeben. Das ist eine völlig andere Zeit.“ Nur, wie wacht man ohne Wecker auf? Wie hält man seine Termine ohne Uhr ein? Geißler lacht. Er steht eben auf, wenn es hell wird, sagt er. Isst, wenn er Appetit hat. In den 30 Jahren, in denen er als Wirtschaftspädagoge an der Bundeswehr-Universität München lehrte, sagte ihm seine Sekretärin, wann er zur Vorlesung muss.

Das mag ja alles gut klingen. Nur: Was bringt das, wenn die Realität eine andere ist? Wenn, wie am Wochenende, die Uhr um eine Stunde vorgestellt wird – wo doch längst Schluss sein könnte mit diesem Zinnober? „Von oben angeordnete Zeigermanipulation“ nennt Geißler die Umstellung. „Dass plötzlich jemand in unserer Zeit rumfummelt, bringt uns aus dem Takt.“

Letzte Zeitumstellung im März 2021

Tatsächlich nervt die Umstellung die Deutschen wie noch nie – besagen zumindest mehrere Umfragen. Und eigentlich soll der Spuk ja schon bald ein Ende haben. Das Parlament der Europäischen Union beschloss am Dienstag, dass im März 2021 letztmalig die Zeit umgestellt werden soll. Doch lässt sich das Ende der Zeitumstellung überhaupt umsetzen? Und wenn ja, wie soll das gehen? Welche Zeit ist dann die richtige: Eine dauerhafte Winterzeit, die Normalzeit, wie Geißler sie fordert? Oder für immer Sommerzeit? Laut einer aktuellen Umfrage von YouGov bevorzugen die Deutschen bei einer Abschaffung der Zeitumstellung eine dauerhafte Winterzeit.

Berlin Faktencheck Zeitumstellung: Müde Menschen und Meridiane Das könnte Sie auch interessieren

Würde sich die Sommerzeit durchsetzen, dürfte das weitreichende Folgen haben. Sagt Till Roenneberg, Professor am Institut für Medizinische Psychologie der Ludwig-Maximilians-Universität München. „Man erhöht die Wahrscheinlichkeit für Diabetes, Depressionen, Schlaf- und Lernprobleme – das heißt, wir Europäer werden dicker, dümmer und grantiger.“ So weit will Jürgen Zulley, Professor für Biologische Psychologie an der Universität Regensburg, nicht gehen. „Es gibt ja keine Belege dafür, was passiert, wenn wir eine dauerhafte Sommerzeit einführen“, sagt er. Zully fordert seit Jahren das Ende der Zeitumstellung. Bei einer permanenten Sommerzeit stünden die Menschen immer zu früh auf, säßen zu früh am Schreibtisch, sagt der Wissenschaftler. Von einer chronisch übermüdeten Gesellschaft ist da die Rede.

Schluss mit langen Sommerabenden

Vielleicht hilft ja ein Blick auf die Zahlen: Gilt auf Dauer Sommerzeit, ginge am 22. Dezember, dem kürzesten Tag des Jahres, die Sonne in Waldshut-Tiengen erst um 9.13 Uhr auf. Umgekehrt ginge bei einer ewigen Winterzeit die Sonne am 21. Juni schon um 20.21 Uhr unter. Das würde bedeuten: Schluss mit langen, hellen Sommerabenden.

Aber was hieße das erst im Rest Europas? Kommt für alle 17 Staaten, die dazugehören, die dauerhafte Sommerzeit, ist es im Winter im Westen Spaniens bis kurz nach 10 Uhr vormittags dunkel. In Polen wiederum wäre es im Sommer schon gegen 3.15 Uhr hell.

In Brüssel fragt man sich ohnehin längst, ob es kein wichtigeres Thema gibt. Die Zahl derer, die glauben, dass die Zeitumstellung tatsächlich abgeschafft wird, ist bestenfalls überschaubar. Das nächste offizielle Treffen der für dieses Thema zuständigen EU-Verkehrsminister ist erst für Juni anberaumt – nach den Europawahlen. Was dann passiert? Ein führendes Mitglied der EU-Kommission hat noch vor wenigen Tagen gesagt: „Lasst die Finger davon. Es kann nur schlechter werden als alles, was wir gerade haben.“ Auch Zeitforscher Karlheinz Geißler, der Mann ohne Uhr, glaubt nicht an ein Ende dessen, was er „Zeigermanipulation“ nennt. „Letztlich“, sagt er, „ist das viel Lärm um nichts.“