Pjöngjang – Vor einem Jahr hatte Nordkoreas Machthaber Kim Jong-Un die Welt überrascht. Er hatte in einer Neujahrsansprache Südkorea Friedensgespräche angeboten und den USA sogar eine nukleare Abrüstung in Aussicht gestellt.

Nun schlägt Kim wieder aggressive Töne an. In seiner live im Staatsfernsehen übertragenen Neujahrsansprache bekräftigte Kim zwar seine Absicht zur atomaren Abrüstung. Er wolle mit den USA im Gespräch bleiben und betonte, er könne US-Präsident Donald Trump jederzeit treffen.

Doch zugleich scheint dem Diktator die Geduld auszugehen. Er warf Washington vor, Zusagen nicht einhalten zu wollen und seinem Land einseitige Abrüstungsschritte abzupressen.

Die USA sollten die Geduld der Nordkoreaner nicht mit Sanktionen und Druckmitteln ausreizen, warnte er. „Ansonsten werden wir wahrscheinlich keine andere Wahl haben, als einen neuen Weg auszuloten.“

Neben der Aufhebung der Sanktionen forderte er, dass die USA ihre gemeinsamen Militärmanöver mit Südkorea beenden und ein Verbot der Lieferung von strategischen Waffen nach Südkorea.

Wie der von ihm angedeutete „neue Weg“ aussehen könnte, ließ Kim zwar offen. Doch seine Botschaft ist klar: Entweder die Sanktionen werden beendet. Oder es ist Schluss mit der Politik der Annäherung.

Kim hatte diese Politik zur großen Überraschung der Weltgemeinschaft vor einem Jahr eingeleitet Mehrere Gipfeltreffen mit Südkoreas Präsidenten Moon Jae-In folgten.

Am 12. Juni kam es schließlich in Singapur zu der ersten Begegnung eines nordkoreanischen Machthabers mit einem amtierenden US-Präsidenten.

Kim und Trump vereinbarten schriftlich „eine nuklearfreie koreanische Halbinsel“. Konkret wurden beide Seiten jedoch nicht.

Aus Nordkorea gibt es lediglich vage Hinweise, dass einzelne Anlagen des Atomprogramms abmontiert sind, unabhängige Beobachter, die das bestätigen könnten, lässt Pjöngjang weiterhin nicht zu.

Die US-Regierung wiederum will so lange an den Sanktionen gegen Nordkorea festhalten, bis konkrete Abrüstungsschritte bewiesen sind. Seit Monaten stocken die Gespräche.

Gegen Nordkorea gelten auf Betreiben der USA die schärfsten Sanktionen, die die Vereinten Nationen je gegen ein Land erhoben haben. Wie groß der Schaden ist, lässt sich nicht bemessen, da Nordkorea keine Daten vorlegt.

Aber schon ist in diesem Winter in einigen Teilen des Landes wieder von Nahrungsmittelmangel zu hören.

Versöhnliche Töne

Gegenüber Südkorea gibt sich Kim in seiner Neujahrsansprache hingegen weiter versöhnlich. Er werde sich für eine noch engere Kooperation zwischen beiden Staaten einsetzen, betonte er.

So sei sein Land bereit, den Betrieb eines gemeinsamen Industrieparks in der Grenzstadt Kaesong sowie den Zugang für südkoreanische Touristen zum Kumgang-Gebirge wieder aufzunehmen.

Beide Projekte mussten wegen der Spannungen um NordkoreasAtomprogramm eingestellt werden. Geht es nach dem Willen Kims, soll auch der innerkoreanische Grenzverkehr wieder aufgenommen werden.

Beides befürwortet auch die südkoreanische Regierung. Doch solange die UN-Sanktionen gegen den Nachbarn im Norden gelten, sind Seoul die Hände gebunden.