Wenn es so weitergeht mit der Erderhitzung, dann werden viele Kinder Schnee bald nur noch aus den Erzählungen ihrer Eltern kennen. Und Schneemangel ist dann noch eines der kleineren Übel angesichts von Wasserknappheit, tropenheißen Sommern, verdorrenden Felder und was der Klimawandel noch so alles mit sich bringen wird.

Politik Umweltbundesamt-Studie fordert höhere Spritpreise, Tempolimit und höhere Lkw-Maut Das könnte Sie auch interessieren

Die Jahre 2010 bis 2019 gelten bereits als das wohl heißeste Jahrzehnt seit Beginn der globalen Wetteraufzeichnungen. Der klare Befund ist, dass es nicht mehr so wird wie früher, als die vier Jahreszeiten noch klar voneinander zu unterscheiden waren und sich nicht wie heute irgendwie immer mehr einander annähern.

Aber aufhalten ließe sich die Entwicklung, wenn sofort etwas getan würde. Der wirkungsvollste Hebel ist dabei die Reduzierung des Kohlenstoffdioxid-Ausstoßes.

Die Bundesregierung kommt einfach nicht ins Handeln

Wo wir dann bei der Bundesregierung angelangt sind. Die will zwar was gegen den Klimawandel unternehmen, bloß Schnelligkeit ist nicht ihre Sache. Es macht schon keinen Spaß mehr zu zitieren, wie oft die einstige Klimakanzlerin Angela Merkel gegen selbstgesetzte Klimaziele verstoßen hat. Hoffnung machte deshalb das Klimapaket der Bundesregierung, das einen mehrmonatigen Vorlauf hatte und nach einer Marathonsitzung im September beschlossen wurde.

Das Paket wurde gleich anschließend von den Bundesländern torpediert. Ab Montag wird es im Vermittlungsausschuss von Bundesrat und Bundestag wieder aufgeschnürt. Was noch einigermaßen okay ist, weil die Länder vor allem eine fairere Verteilung der Geldströme anpeilen und nicht das Paket an sich in Frage stellen.

Das Papier bekommt eine besondere Explosionskraft

Jetzt allerdings legt, und das ist gar nicht okay, das Umweltbundesamt einen weiteren Bremsklotz auf die Klima-Schiene. Es hat mit Stand Juni 2019 eine Studie mit Vorschlägen erstellt, die über das Klimapaket noch hinausgehen, die aber von Schwarz-Rot um des Kompromisses Willen nicht akzeptiert wurden. Anstatt das nun so hinzunehmen, spielt die Behörde beleidigte Leberwurst und kartet nach.

Das Problem ist der Zeitpunkt, zu dem die die Studie an die Öffentlichkeit gelangt, nämlich ausgerechnet jetzt, vor dem Start des Vermittlungsausschusses und vor dem SPD-Parteitag. Das Papier, das im Internet auf der Seite des Umweltbundesamtes zu finden ist, bekommt in diesem Spannungsfeld eine Explosionskraft, die das Klimapaket nachhaltig beschädigen kann. Woher die Attacke kommt lässt sich erahnen, wenn man weiß, dass das Umweltbundesamt in die Zuständigkeit des Bundesumweltministeriums von Svenja Schulze (SPD) fällt.

Das Klimapaket der Bundesregierung ist umstritten, keine Frage. Vieles hätte man anders, vieles womöglich strenger gestalten können. Doch das Paket war immerhin ein Anfang. Dass es jetzt schon wieder torpediert wird, schürt Politikverdrossenheit und die Furcht, dass das mit dem Klimaschutz bei uns nie was wird.