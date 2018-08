von AFP

Mittwoch, 11. Juli

Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, bei dem der zuletzt in Bochum lebende Sami A. ein Eilrechtsschutzverfahren gegen das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) wegen seiner womöglich bevorstehenden Abschiebung anstrengte, informiert das Bamf telefonisch über Erkenntnisse aus den Akten der Bochumer Ausländerbehörde. Demnach soll für den 12. Juli, 22.15 Uhr, ein Abschiebeflug gebucht worden sein.

Das Verwaltungsgericht fordert vom Bamf die Zusage, bis zur Gerichtsentscheidung im Fall A. nicht abzuschieben – Juristen nennen dies „Stillhaltezusage“. Anderenfalls behält sich die Kammer vor, in dem Verfahren einen vorläufigen Beschluss – einen sogenannten Hängebeschluss – zu fassen, damit bis zur Gerichtsentscheidung keine vollendeten Tatsachen entstehen, also A. zum Zeitpunkt des Richterspruchs nicht etwa bereits abgeschoben ist.

Donnerstag, 12. Juli

Das Bamf teilt dem Verwaltungsgericht mit, es habe sich telefonisch beim zuständigen Referat des NRW-Flüchtlingsministeriums über die in der Ausländerakte erwähnte und angeblich für den 12. Juli geplante Rückführung erkundigt. „Von dort wurde mitgeteilt, dass die in der Akte der Ausländerbehörde aufgeführte (vorsorgliche) Flugbuchung für den 12.07.2018 storniert wurde“, erklärt das Bamf nach späteren Angaben des Verwaltungsgerichts Gelsenkirchen.

Nach dieser Erklärung sieht das Verwaltungsgericht keine Notwendigkeit für einen Hängeschluss, weil es nicht von einer unmittelbar bevorstehenden Abschiebung ausgeht. Vielmehr treffen die Verwaltungsrichter noch am selben Tag eine vollständige Entscheidung mit einer ausführlichen, 22 Seiten umfassenden Begründung.

Danach darf A. auch weiterhin vorläufig nicht nach Tunesien abgeschoben werden, weil ihm dort Folter drohen könnte. Ihren Beschluss hinterlegt die Gelsenkirchener Kammer um 19.20 Uhr auf der Geschäftsstelle des Gerichts.

Freitag, 13. Juli

Erst jetzt übermittelt das Verwaltungsgericht seinen Beschluss vom Vorabend den Prozessbeteiligten: Er geht um 08.10 Uhr per Computerfax an das Bamf und um 08.15 Uhr auf gleichem Weg an die Ausländerbehörde der Stadt Bochum. Doch zu diesem Zeitpunkt ist das am frühen Morgen in Düsseldorf gestartete Flugzeug mit A. an Bord längst auf dem Weg nach Tunesien – ohne dass das Verwaltungsgericht irgendetwas davon ahnt.

Für das Oberverwaltungsgericht (OVG) Münster ist die Sache klar: In seinem Beschluss vom Mittwoch, in dem es die Abschiebung von A. als „offensichtlich rechtswidrig“ einstuft und seine Rückholung nach Deutschland verfügt, nimmt der OVG-Senat auch Bezug auf die mangelhafte Unterrichtung des Verwaltungsgerichts durch die Behörden.

Nach OVG-Angaben wies das NRW-Flüchtlingsministerium die Bochumer Ausländerbehörde an, weder A. noch das Gericht über das Datum der Rückführung zu informieren. In seiner Mitteilung zum Beschluss von Mittwoch merkt das Gericht ausdrücklich an, dass die nun eingetretene Situation vermeidbar gewesen wäre – wenn nämlich in dem asylrechtlichen Eilrechtsschutzverfahren der Bitte des Verwaltungsgerichts um Mitteilung des Abschiebetermins entsprochen worden wäre.

Dies geschah aber nicht. Stattdessen sei das Verwaltungsgericht über die Eilbedürftigkeit seiner Entscheidung im Unklaren gelassen worden – indem ihm zwar die Flugstornierung für den 12. Juli um 22.15 Uhr, nicht aber die Flugbuchung für den 13. Juli um 06.30 Uhr mitgeteilt worden sei.

