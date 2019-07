Rückblick vor 2 Stunden

AKK auf Himmelfahrtskommando und Berliner Desinteresse am Zoll-Streit um grüne Zettel: Was wir in dieser Woche gelernt haben

Kramp-Karrenbauer übernimmt angeschlagen die Bundeswehr, von der Leyen tritt sprachgewandt in Brüssel an, und Berlin handelt an den Interessen der Region vorbei: Diese Themen bestimmten diese Woche unter anderem das Nachrichtengeschehen. Was bleibt hängen? Sechs Dinge, die wir in dieser Woche gelernt haben.