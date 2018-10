Bayern hat gewählt - und die CSU hat im Freistaat eine krachenede Niederlage eingefahren. Der Wahlabend bedeutet das Aus für die absolute Mehrheit der Partei. Bei den Grünen hingegen ist die Stimmung gut: Sie haben ein Rekord-Ergebnis in Bayern erzielt. Was sagen die Abgeordneten aus unserer Region zum Wahlergebnis im Nachbarland? Die Reaktionen im Überblick:

Andreas Jung

Andreas Jung, 43, CDU-Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Konstanz und stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion: „Trotz ihrer Verluste liegt die CSU deutlich vorne und hat damit den Auftrag zur Regierungsbildung. Das Signal an die Koalition in Berlin ist unüberhörbar: Schluß mit den Querelen und Konzentration auf solide Sacharbeit! Das erwarten nicht nur die Bayern von uns, sondern die Menschen überall im Land. Die Koalition ist angetreten, um verloren gegangenes Vertrauen zurück zu gewinnen, die Streitigkeiten der vergangenen Monate haben das exakte Gegenteil bewirkt.“

Thomas Bareiß | Bild: Mohssen Assanimoghaddam

Thomas Bareiß, 43, CDU-Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Zollern-

alb–Sigmaringen und Parlamentarischer Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium: „Das Ergebnis ist für die CSU und CDU bitter. Kein einfacher Tag. Als Nachbarn fühlen wir in der CDU Baden-Württemberg besonders mit. Bayern steht so gut da wie kaum eine andere Region in Europa. Deshalb kann die inhaltliche Arbeit für Bayern kaum Ursache sein. Die ständigen Streitereien müssen aufhören. Die Bürger wollen, dass man sie ernst nimmt und dass wir die Themen anpacken.“

Thorsten Frei | Bild: CDU

Thorsten Frei, 45, CDU-Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Schwarzwald-Baar: „Das Wahlergebnis ist natürlich enorm schlecht, aber es kommt nach den letzten Wochen nicht unerwartet. Es ist ein alarmierendes Ergebnis nicht nur für die CSU, sondern auch für die SPD. Diese Zersplitterung der Parteien ist bedenklich für die Demokratie. Dass CSU und SPD zusammen über 20 Prozent verloren haben, ist auch eine Auswirkung der Bundespolitik. Die Wähler erwarten Ergebnisse aus Berlin. Der Streit in der Koalition war absolut abträglich.“

Rita Schwarzelühr-Sutter | Bild: Susie Knoll

Rita Schwarzelühr-Sutter, 56, SPD-Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Waldshut und Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesumweltministerium: „Das Ergebnis ist für die SPD bitter. Die SPD hat insbesondere an die Grünen, die immer mehr in die Mitte rücken, Stimmen verloren. Der Streit auf Bundesebene hat sein Übriges dazu getan, dass CSU und SPD verloren haben. Wir Sozialdemokraten müssen endlich wieder mutiger werden und Zukunftsthemen wagen.“

Martin Hahn | Bild: Wahlkreisbüro Martin Hahn

Martin Hahn, 55, Grüner Landtagsabgeordneter für den Bodenseewahlkreis: „Ich freue mich über das grandiose Grünen-Ergebnis, das sich die beiden Spitzenkandidaten dort hart erarbeitet haben. Noch wichtiger für mich ist aber, dass die CSU nicht für ihr negatives Verhalten in der großen Koalition belohnt wurde – dass sich Populismus nicht auszahlt. Die Spitzenkandidaten Katharina Schulze und Ludwig Hartmann waren beweglich, frisch und frei – und boten sich damit an als Projektionsfläche für Wähler, dafür dass Politik auch ganz in Ordnung sein kann. Übrigens: Auch Kretschmann war vor der Landtagswahl 2011 nicht wirklich bekannt jenseits des Politikbetriebs.“

Felix Schreiner | Bild: Felix Schreiner

Felix Schreiner, 32, CDU-Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Waldshut: „Das Ergebnis in Bayern, insbesondere der CSU, ist eine herbe Niederlage, über die es nichts zu beschönigen gibt. Die Diskussionen der vergangenen Wochen haben der Union insgesamt nicht gut getan. Die Bürgerinnen und Bürger erwarten zurecht von den regierenden Parteien, dass sie die Herausforderungen der Zukunft angehen und sich nicht nur mit sich selbst und der Vergangenheit beschäftigen. Ich erwarte, dass man sich jetzt kooperativ um Sacharbeit kümmert und die wenig hilfreichen Störfeuer von Horst Seehofer der Vergangenheit angehören!“

