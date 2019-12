Der Anteil der Menschen, die in extremer Armut leben, hat sich in den letzten 20 Jahren halbiert. „Die Armen werden immer ärmer, die Reichen immer reicher“, wird gerne geklagt. Was die Weltbevölkerung angeht, trügt dieses Gefühl. Und zwar erheblich. Der schwedische Autor Hans Rosling hat dafür viele Statistiken studiert – die meisten stammen von den Vereinten Nationen. Er kommt zu dem Schluss, dass die Armen weniger geworden sind. Lebten im Jahr 1800 noch 85 Prozent der Menschheit in extremer Armut und hatten schlicht nicht genug zu essen, hat sich dies bereits im vergangenen Jahrhundert entscheidend verbessert. Dennoch: Bis Mitte der 60er-Jahre war bittere Armut noch die Regel. In den letzten 20 Jahren aber hat sich der Anteil der Armen Indiens von 42 auf zwölf Prozent verringert. Südamerika senkte demnach seinen Anteil von 14 auf vier Prozent. Die Kindersterblichkeit hat sich extrem verringert. Um 1800 starben noch 44 Prozent aller Kinder, bevor sie fünf Jahre alt wurden. Um 1900 hatte sich daran noch kaum etwas geändert. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts betrug die durchschnittliche Lebenserwartung auf der Welt 30 Jahre. Heute liegt die durchschnittliche Lebenserwartung auf der Welt bei 70 Jahren. Genauer gesagt, sogar noch ein bisschen höher: bei 72 Jahren. Der höhere Durchschnitt ist dadurch zu erklären, dass wir älter werden. Vor allem aber sterben wir nicht mehr so jung. Das liegt auch daran, dass heute 80 Prozent aller einjährigen Kinder bereits geimpft sind. Es gibt deutlich weniger Hunger. 1970 lag der Anteil unterernährter Menschen laut den Vereinten Nationen noch bei 28 Prozent, heute sind es elf Prozent – und das, obwohl die Weltbevölkerung wächst. Es stimmt: Auch das sind elf Prozent zu viel. Aber der Fortschritt ist doch erheblich. In allen Regionen der Welt hat sich die Ernährungssicherheit extrem verbessert. Die Uno nennt Hunger das „größte lösbare Problem der Welt“. Mädchen dürfen die Schule besuchen. 90 Prozent aller Mädchen weltweit besuchen zumindest die Grundschule. 1970 waren es noch 65 Prozent. Es stimmt: Es gibt noch immer Länder, wie Afghanistan, wo weniger als 20 Prozent der Mädchen die Grundschule absolvieren. Aber dort leben nicht mehr als zwei Prozent aller Mädchen. Es gibt weniger Kriminalität. Die Statistiken der Polizei belegen es seit Jahren: Die Kriminalität sinkt, 2019 erreichte sie den niedrigsten Stand seit 1992. Dennoch fühlen sich viele Menschen so unsicher wie nie. Dass das Gefühl trügt, dürfte mit der Verfügbarkeit von Nachrichten zusammenhängen. Aber auch damit, dass etwas aus den Fugen zu geraten scheint. Was zum Beispiel erheblich zunimmt, ist die Gewalt gegen Polizisten, Sanitäter oder Feuerwehrleute: Mehr als 34.000 Attacken dieser Art wurden 2018 registriert. Insofern stimmt die steile These, dass alles besser wird, dann eben doch nicht. Immerhin ist es aber doch eine ganze Menge.

Wie die Welt wirklich ist Der schwedische Wissenschaftler Hans Rosling hat mit „Factfulness“ eines der am meisten beachteten Bücher des vergangenen Jahres geschrieben. Darin kann sich der Leser selbst testen, so wie Rosling seine Zuhörer testet: Heraus kommt mit großer Wahrscheinlichkeit, dass wir daneben liegen mit unseren Vorurteilen über die Welt. Wir sind noch auf dem Stand von vor 20, 30 Jahren. Dabei hat sich seither vieles zum Positiven verändert, was die Gesundheit, den Zugang zu Bildung, die Lebensdauer, ja, die Lebensbedingungen allgemein angeht. Der durchschnittliche Bewohner der so genannten ersten Welt macht sich ein falsches Bild vom Zustand des Rests.