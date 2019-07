Vor dem Reichstag?

Lange Jahre traute sich die Bundeswehr nicht an die Öffentlichkeit. Das erste öffentliche Gelöbnis fand 1980 in Bremen statt. Jürgen Trittin (Grüne) sagte nach Archiv-Angaben noch 1998: „Wer öffentliche Gelöbnisse veranstaltet, muss sich über Rechtsradikale in Armee und Gesellschaft nicht wundern.“ Doch ist es genau umgekehrt, wie von Trittin vermutet. Der Bürger übt bereits als Zuschauer eine Kontrolle aus. Für die Feierstunde kommen vor allem große Plätze in Frage. Kramp-Karrenbauer will auch vor dem Reichstag in Berlin ein öffentliche Gelöbnis abhalten – ein symbolisch aufgeladener Ort, ein Ort der Demokratie. (uli)