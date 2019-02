von Peter Reinhardt und Michael Schwarz

Frau Eisenmann, seit Jahren sinkt die Zahl der Schüler in Baden-Württemberg. Warum reichen die Lehrer trotzdem nicht?

Wir haben mehr Schüler, als die Prognosen der Statistiker vorausberechnet hatten. Das gilt für ganz Deutschland und hat nicht nur mit der Zuwanderung zu tun. Tatsache ist aber auch, dass der Vorwurf, in der Bildungspolitik werde zu wenig vorausschauend gearbeitet, nicht unberechtigt ist. Durch Planung vor einigen Jahren wäre erkennbar gewesen, dass gerade viele Lehrer in den Ruhestand gehen. Außerdem kommen aus den Hochschulen weniger Absolventen auf den Markt, als berechnet waren. Die vorhandenen Daten sind zu wenig in eine langfristige Planung eingeflossen.

Wagen Sie eine Prognose, wie sich die Schülerzahl entwickelt?

Wir erwarten eine stabile Grundlage bei den Schülerzahlen in den nächsten Jahren, die Zahlen werden tendenziell ansteigen. Einen Einbruch werden wir nicht bekommen.

Susanne Eisenmann (CDU), Kultusministerin von Baden-Württemberg, spricht während der 81. Plenarsitzung des 16. Landtags von Baden-Württemberg. Thema war das Konzept des Kultusministeriums im Umgang mit kleinen Grundschulen. | Bild: Sebastian Gollnow

Wie viele zusätzliche Lehrerstellen sind dann im Südwesten in den nächsten Jahren nötig?

Auf der Basis der heutigen Erkenntnisse haben wir ermittelt, dass in Baden-Württemberg bis 2030 insgesamt 10 600 Lehrerstellen zusätzlich benötigt werden. Für diese Prognose haben wir erstmals die Entwicklung des Lehrerbedarfs von 2020 bis 2030 langfristig berechnet. Berücksichtigt sind dabei die Prognose der Schülerzahlen, die zu erwartenden Lehrer-Pensionierungen, die längere Studiendauer – und andere bildungspolitische Entscheidungen. Weiter eingeflossen in die Planung sind Themen wie die Krankheitsreserve, die höhere Teilzeitquote, die Zahl der Studienabbrecher, der Ausbau des Ethikunterrichts und der Ganztagsschule sowie Defizite in beruflichen Schulen oder auch bei der Sonderpädagogik. Eine solche Planung im Bildungsbereich ist meines Wissens bundesweit einzigartig.

Welche Bereiche sind besonders

stellenintensiv?

Zum Beispiel der Ausbau des Ethikunterrichts auf alle Schularten. Hier werden wir nach unseren Planungen mehr als 900 neue Stellen bis 2030 benötigen. Auch für die schon beschlossene Entlastung der Schulleiter beim Unterricht sind mehrere Hundert Stellen als Ausgleich notwendig. Um die Lücken bei den beruflichen Schulen zu schließen, sind rund 600 Stellen erforderlich.

Neben den beruflichen Schulen fehlen Lehrer vor allem in den Grundschulen. Wie wollen Sie die Lage verbessern?

An den beruflichen Schulen können wir verstärkt den Seiteneinstieg von beruflich erfahrenen Lehrkräften ermöglichen. Wir diskutieren hier eine weitere Öffnung. Zudem müssen wir überlegen, wie wir den beruflichen Bereich für Pädagogen generell attraktiver machen. Bei den Grundschullehrern ist eine neue Kalkulation der Ausbildungskapazitäten notwendig. Wir brauchen mehr Berufsanfänger, weil inzwischen 60 Prozent der Lehrer in Teilzeit arbeiten. Die bisherigen Berechnungen gehen nur von 25 bis 30 Prozent aus.

Müssen Sie die Studienkapazitäten weiter erhöhen?

Wir haben festgestellt, dass im Grundschullehramt 45 Prozent ihr Studium abbrechen. Das ist eine immens hohe Zahl. Ich habe das Wissenschaftsministerium gebeten, zu eruieren, woran das liegt.

Was kosten die 10 600 zusätzlichen Lehrerstellen?

Wir haben noch keine Kostenkalkulation gemacht. Dies könnten wir natürlich machen – und dahinter einen Betrag nennen. Uns ging es aber darum, eine Planung bis 2030 zu bekommen, um Entwicklungen besser abschätzen zu können.

Susanne Eisenmann (CDU), Kultusministerin von Baden-Württemberg, sitzt vor einer Plenarsitzung im Landtag von Baden-Württemberg an ihrem Platz. | Bild: Marijan Murat

Beim Ausbau des Ganztagesangebots passen die Konzepte von Grünen und CDU nicht zusammen. Was nun?

Die Eltern wünschen sich passgenaue Angebote für Familien. Das ist verständlich, um Familie und Beruf besser vereinbaren zu können. Es gibt nicht das eine Konzept, sondern ein Nebeneinander der gebundenen Ganztagesschule mit Unterricht über den Tag verteilt, die die Grünen favorisieren, und den flexiblen Betreuungsangeboten für die Nachmittage, für die sich die CDU starkmacht.

Wo sehen Sie den Schwerpunkt?

Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass die Eltern vor allem flexible Angebote verlangen, die zu ihrem Leben passen. Es ist nicht Aufgabe des Staates, den Eltern vorzuschreiben, was sie machen sollen. Auf der anderen Seite wollen viele Eltern auch die gebundene Form, die auch pädagogisch sinnvoll ist. Das werden wir ebenso berücksichtigen. Deswegen wollen wir beide Konzepte gleichermaßen nebeneinanderstellen. Ich bin sicher, dass die Koalition darüber sachlich diskutieren wird.

Schauen wir auf die CDU im Südwesten. Sollte sie mit der Kür ihres Spitzenkandidaten für die Landtagswahl 2021 warten, bis sich Ministerpräsident Kretschmann entschieden hat, ob er weitermacht?

Die CDU erhebt für sich den Anspruch, bei der Landtagswahl 2021 die stärkste Partei und Fraktion zu stellen. Darauf arbeiten wir hin und dafür werden wir uns inhaltlich und konzeptionell aufstellen. Zunächst brauchen wir bei der Kommunal- und Europawahl ein gutes Ergebnis. Danach werden wir unter anderem darüber beraten, mit welchem Personal wir in die Landtagswahl 2021 gehen. Wir werden dies unabhängig von den Grünen machen. Entscheidungen anderer Parteien spielen hier keine Rolle.