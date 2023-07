Das Wetter der Woche bewegte sich zwischen rekordverdächtigen Temperaturen mit spektakulären Sonnenuntergängen und heftigem Gewitter. Beides haben unsere Leserreporter festgehalten.

Bild: Beate Seeberger

Diese Abendstimmung auf dem Markelfinger Campingplatz ist magisch. Das finden wohl auch die beiden Schwäne, die in Ufernähe schwimmen.

Bild: Ines Baumert

Der Himmel über der Hegau-Landschaft färbt sich von Blau zu Rot.

Bild: Dietmar Eisele

Beim Fährhafen in Meersburg ist dieses spektakuläre Bild entstanden.

Bild: Klaus Johner

Die tiefrote Sonne wird am Abend zum wahren Naturschauspiel.

Bild: Ines Baumert

Über den Pflanzen wirkt die rote untergehende Sonne ganz klein.

Bild: Theresia Single

Bild: Ines Baumert

Wer genau hinschaut, kann auch die kleinen Lebewesen groß in Szene setzen. So wie diesen Marienkäfer.

Bild: Rony Elimelech

Dieser Hund ist wohl der coolste Kunde auf dem Wochenmarkt in Konstanz.

Bild: Renate Focht

Dieser beschäftigte Biber wurde an der Überlinger Promenade fotografiert.

Bild: Georg Hasenbach

Diesen Schwanentanz im Wasser hat unser Leserreporter in Hagnau fotografiert.

Bild: Susanne Wiedner

Bei diesen gestapelten Steinen in der Wutach in Tiengen hat jemand viel Geduld bewiesen.

Bild: Boris Pohlen

In Sachen Schönheit steht der Sonnenaufgang dem Sonnenuntergang in keiner Weise nach. Das zeigt dieses Bild von der Insel Reichenau.

Bild: Martin Jost

Schon vor dem starken Gewitter am Dienstagabend waren über dem Bodensee Blitze zu sehen. Das zeigt dieses Bild aus Radolfzell, aufgenommen von einem Kurgast.

Bild: Tanja Brost

Am Dienstagabend zeigt sich die Natur von ihrer stürmischen Seite. So sah der Blick auf den See in Überlingen aus.

Bild: Roland Reinhardt

Roland Reinhardt hat dieses Bild in Waldshut aufgenommen.

Bild: Rainer Menkhaus

Dieses Bild entstand in Steißlingen auf der Homburg.