von Jupp Suttner

Es war ein Freitagabend, als wir mit Jesus dinierten. Und der darauffolgende Samstagmorgen, als es zu einem gemeinsamen Frühstück mit Pilatus kam. Nein, nicht in einem früheren Leben. Sondern ohne jeglichen Zeitsprung.

An einem Ort, an welchem dies jedermensch passieren kann: im bayerischen Oberammergau, zwischen München und Garmisch-Partenkirchen gelegen. Denn: Dort finden alle zehn Jahre die weltberühmten Passionsspiele statt – mit ausschließlich Gemeindemitgliedern als Schauspielern und Schauspielerinnen.

Jesus kam mit dem Mountainbike

Jesus kam übrigens, man schrieb den Sommer 2019, mit dem Mountainbike, jedoch ohne Latschen, sondern mit New Balance-Turnschuhen. Und verzehrte Roastbeef. Am Ende des Abendmahls hatte er es dann eilig – „ich muss den Sohnemann vom Kindergarten abholen“.

Frederik Mayet verkörpert den Jesus in den Passionsspielen – auch 2022. | Bild: Passionsspiele Oberammergau

Im darauffolgenden Winter freilich war bei Oberammergaus Hauptrolle die Eile verflogen, denn: Die für 2020 geplanten Passionsspiele wurden verschoben. Klugerweise nicht auf 2021, sondern gleich auf 2022.

Von 14. Mai bis 2. Oktober soll das Stück mit seinen etwa 2500 sehr professionell wirkenden Laien-Schauspielern – was fast der Hälfte der Gemeindeeinwohnerschaft entspricht – nun über die Bühne gehen.

Haarschneiden ist verboten

Weshalb bereits seit Aschermittwoch ein absolutes Haarschneide-Verbot für die Mitwirkenden gilt. Damit sie äußerlich wirken wie Menschen von vor zirka 2000 Jahren. Da in Bayern die Friseure wegen Corona ab Mitte Dezember ihre Salons schließen mussten, besteht bereits ein guter Vorlauf an und auf den Charakterköpfen.

Der Spielleiter der Passionsspiele Christian Stückl (l.) und der Bürgermeister von Oberammergau Andreas Rödl halten das Plakat zum „Haar ·und Barterlass“ für die wegen Corona auf 2022 verschobenen Passionsspiele hoch. Der Tradition nach werden am Aschermittwoch im Jahr vor der Passion alle Darsteller aufgerufen, sich Haare und Bärte wachsen zu lassen. | Bild: Angelika Warmuth/dpa

Und eigentlich gilt neben dem Haar-Schneideverbot ja auch ein Bart-Erlass. Da jedoch Corona-Masken eine glatte Fläche zur Vollwirksamkeit benötigen, ist es jedem Schauspieler vorerst freigestellt, ob er sich jetzt bereits einen Bart wachsen lassen will oder erst später oder vielleicht sogar gar nicht. Die Römer damals waren ja schließlich auch bartlos.

Als die Pest tobte

Ins Leben gerufen wurden die Passionsspiele im Jahre 1633, als 84 Oberammergauer der Pest zum Opfer fielen. Man gelobte, ein Passionsspiel aufzuführen, falls die Seuche verschwände. Und tatsächlich: Sie kehrte von diesem Tag des Gelöbnisses an nicht mehr in dem damaligen 500 Einwohner-Dorf ein. Sodass der Vorsatz umgesetzt wurde und 1634 das erste Oberammergauer Passionsspiel mit der Darstellung der letzten fünf Tage in Jesu Leben stattfand.

Spielszene: Jesus in Bethanien. | Bild: Passionsspiele Oberammergau, Birgit Gudjonsdottir

2020 sollte – wie alle zehn Jahre – die 42. Austragung steigen. Nur zwei Mal in der fast 400-jährigen Geschichte fiel das Spiel aus: 1770 wurde es vom geistlichen Rat des Kurfürsten Maximilian III. Joseph, der das Thema verunglimpft sah, verboten. Es wurde nicht nachgeholt. Wie auch jenes von 1940, ein Jahr nach Beginn des 2. Weltkriegs.

„Ihr müsst nach Hause gehen“

Und zweimal wurde es verschoben, wie Intendant Christian Stückl weiß: „1870 ist der Prolog auf die Bühne gegangen und hat gesagt, ihr müsst nach Hause gehen. Denn heute hat der Krieg gegen Frankreich begonnen.“ Das war bei der achten Vorstellung, eine Fortsetzung folgte erst 1871.

Der Spielleiter der Oberammergauer Passionspiele, Christian Stückl, bei der Bekanntgabe, dass die Passionsspiele für 2020 abgesagt werden. | Bild: Angelika Warmuth/dpa

Und 1920 herrschte in Europa die Spanische Grippe und „sind so viele Leute im Krieg geblieben“, jenem von 1914 bis 1918, „dass man kein Orchester zusammenbrachte. Das wurde dann auf 1922 verschoben.“

„Wir mussten verschieben“

Für den Sommer 2020 schließlich wurde „der Stecker am 16. März 2020 gezogen“, so Stückl. „2000 Aerosol-Wölkchen auf der Bühne – es war mir und uns klar, dass wir das verschieben mussten. Nach der Entscheidung war ich 14 Tage lang ausgeknockt.“

Kreuzwegszene: Jesus trägt sein Kreuz, die Frauen schauen hilflos zu. | Bild: Passionsspiele Oberammergau, Birgit Gudjonsdottir

Und in Oberammergau selbst habe man monatelang „fast nicht mehr über die Passionsspiele gesprochen – der Schmerz war einfach zu groß.“ Nicht nur der entgangenen und doch sonst so segensreichen Einnahmen wegen.

„Ein großes Wollen“

Irgendwann aber entwickelte sich dann doch noch für 2022 „ein großes Wollen im Dorf und bei den Spielern. Und es war uns klar: Wir wollen das machen – wir haben eine 400-jährige Tradition.“ Was auch Jesus und Maria so sahen und ihre Rollen behielten.

Vorfreude: Das Plakat für 2022. | Bild: Passionsspiele Oberammergau, Ute Oberhauser

Zwei Apostel allerdings hatten inzwischen mit dem Studium begonnen, „die konnten nicht zwei Jahre warten“. Es handelte sich „um Bartholomäus und Thaddäus, glaube ich, ich weiß es nicht genau. 20 bis 40 Leute werden neu dazukommen. Zwei sind schon verstorben.“

Passt die Garderobe noch?

Gedanken galt es sich auch zu machen, welche Bühnenbilder wiederverwendet werden können – und natürlich „die Garderobe-Anpassung: Ist die Wampe gewachsen oder ist sie weniger geworden?“.

Grundsätzlich ist für Stückl klar, „dass das Passionsspiel 2020 ein anderes geworden wäre, als es 2022 eines wird. Ich merke jetzt schon, dass es mich auch im Text zu Änderungen treibt. Aber das ist ein Prozess. Wobei ich nicht meine, dass sich Jesus mit Corona beschäftigen muss. Es geht mir um die sozialen Aspekte – das muss stringenter werden.“

Die Bühne der Passionsspiele Oberammergau im Frühling – mit Gästen. | Bild: Passionsspiele Oberammergau, Foto Kienberger

Auch angesichts der Tatsache, dass „die wirklichen Dramen“ sich ja in Flüchtlingslagern abspielen würden, die vom Thema Corona stark in den Hintergrund gedrängt worden seien.

Die Sitze werden immer breiter

Die Faszination dieses Spektakels ist bis heute ungebrochen. Auch wenn 2022 kein neuer Zuschauerrekord aufgestellt werden wird. Simpler Grund: Die Sitze des Theaters mussten verbreitert werden.

Weil viele Amerikaner – die ein Gros der Besucher stellen – „figürlich gegenüber früher so zugelegt haben, dass unsere bisherigen Sitze zu schmal für sie gewesen wären“, wie ein Insider verrät.

Der Satz könnte in seiner Direktheit auch von Stückl (59) selbst stammen, Intendant des Münchner Volkstheaters und als gebürtiger Oberammergauer zugleich seit 1987 Spielleiter sowie seit 1990 Regisseur und absoluter Reformator der Oberammergauer Passionsspiele. Beispielsweise befreite er die Aufführung von antisemitischen Zügen.

Judas lebte gefährlich

In vergangenen Jahrhunderten gaben sich die Passionsspiele derart aufstachelnd und anheizend, dass es bisweilen lebensgefährlich war, den Judas in dem Stück darzustellen – ganze Gruppen von Zuschauern schlossen sich zu einem Mob zusammen, der den Darsteller am liebsten gelyncht hätte, diesen jüdischen Mörder des gleichfalls jüdischen Gottessohns.

Kein Wunder, dass Hitler bereits die Aufführung 1930 gefiel. Die Extra-Austragung 1934, zum 300-jährigen Jubiläum, wurde reklamemäßig vor allem von NS-Propagandaminister Goebbels gepusht.

Zwei Muslime, ein Protestant

Stückl sorgte nicht nur für ein Verschwinden des Antisemitismus im Stück, sondern sorgte desgleichen dafür, dass inzwischen auch verheiratete Frauen die Rolle der Maria einnehmen dürfen, vergab gleich zu Beginn seiner Tätigkeit einem Protestanten eine Hauptrolle und besetzte für 2020 zwei Hauptrollen mit Oberammergauer Männern muslimischen Glaubens – sie werden auch 2022 mitwirken.

Selbst wenn 2022 nach den vielen Impfungen noch Corona-Restbestände da und dort aufflackern sollten – für das Stück und seine Proben befürchtet Stückl keine gravierenden technischen Probleme: „Im Passionsspiel gibt es keine großen Liebesszenen. Wir brauchen keine Plexiglaswand zum Küssen.“ Aber: „Wir haben in großen Szenen tausend Leute auf der Bühne. Im Moment können wir das nicht machen.“

Aber es ist ja noch fast ein Jahr Zeit.