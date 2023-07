Der Sommer 2018 hat es in sich und erinnert in Teilen bereits jetzt an den Super-Sommer im Jahr 2003. Mit unseren Tipps gegen die extreme Hitze, behalten Sie einen kühlen Kopf.

Bild: dpa

Wenn der Arbeitstag Hitze verspricht, sollte der erste Gang am Morgen Richtung Fenster sein: Aufreißen und frische, kühle Luft ins Büro lassen. Sobald die Sonne dann anfängt zu brennen...

Bild: dpa

...Fenster schließen und Jalousien herunterlassen, damit der Raum so lange wie möglich kühl bleibt. Während des Arbeitens...

Bild: dpa

...ist es enorm wichtig, viel zu trinken. Am besten sind Wasser und ungesüßte Getränke. Aber auch wasserhaltige Früchte wie Melonen tragen zur Deckung des Flüssigkeitshaushalts bei. Etwa drei Liter sollte man an heißen Tagen zu sich nehmen. Aber Achtung...

Bild: dpa

...bei Koffein. Kaffee-Junkies müssen jetzt ganz stark sein: Weil das Koffein in dem Getränk nur ein kurzzteitiges Hoch verschafft und der Kreislauf danach noch tiefer als zu vor sinkt, sollte man, wenn möglich bei Hitze ganz auf den Kaffee verzichten. Denn: Die Auswirkungen spürt man bei heißen Temperaturen noch stärker. Beim Mittagessen...

Bild: dpa

...sollten Sie auf schwere Speisen verzichten. Essen Sie statt Currywurst oder Schnitzel doch mal einen knackigen Sommersalat. Fettiges, schweres Essen liegt an heißen Tagen noch schwerer im Magen und vermindert die Leistungsfähigkeit. Wenn möglich...

Bild: dpa

...sollten Sie alle elektronischen Geräte im Büro ausschalten, die nicht gebraucht werden. Sie geben Wärme ab, wenn sie in Betrieb sind und erhitzen den Raum damit zusätzlich. Abhilfe schafft...

Bild: dpa

...ein Ventilator. Der ist zwar ebenfalls elektrisch betrieben, doch die Wirkung des buchstäblich frischen Winds ist stärker als die abgegebene Betriebshitze. Allerdings: Ein Ventilator kühlt den Raum nicht, er verteilt nur die Luft und gaukelt dem Körper vor, dass es kühler sei. Aber das ist besser als gar nichts. Falls es im Büro...

Bild: dpa

...eine Klimaanlage gibt - herzlichen Glückwunsch! Diese sollte jedoch nicht zu kühl eingestellt sein, die Folge sind Erkältungen und Kreislaufprobleme, weil der Temperaturunterschied zwischen drinnen und draußen zu groß ist. Die optimale Temperatur im Büro liegt zwischen 20 und 26 Grad. Wichtig ist neben der Raumtemperatur auch...

Bild: dpa

...den Kopf frisch zu halten. Spielt die Pyche nicht mit, wird der heiße Arbeitstag gleich doppelt zum Horrortag. Belohnen Sie sich selbst für die Strapazen und gönnen sich am Mittag einfach mal ein Eis. Das hebt die Laune und bringt Sie besser durch den heißen Tag. Ein weiterer Tipp...

Bild: dpa

...ist das Befeuchten der Handgelenke. Halten Sie diese ab und zu unter den kalten Wasserhahn, fühlen Sie sich danach frischer. Grund: Weil an den Innenseiten der Handgelenke eine der Hauptschlagadern des Körpers verlaufen, wird das Blut zumindest kurz gekühlt und an den gesamten Körper verteilt.

(SK / dpa)