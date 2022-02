Essen 21. Februar 2022, 12:08 Uhr

Wohnkomplex in Essen in Flammen – Mindestens drei Verletzte bei Großbrand von Wohnkomplex

„Feuer! Feuer!“ Am frühen Montagmorgen gerät in Essen ein großer Wohnkomplex in Brand, Sturmböen fachen das Feuer zusätzlich an. Ein Anwohner schildert eine dramatische Rettungsaktion.