von Nicola Reimer

„Herzlichen Glückwunsch zur Hochzeit!“ sagt eine Bekannte, die ich lange nicht gesehen habe. „Aber sag mal, wo lernt man denn mit Mitte 50 und in Corona-Zeiten einen Mann kennen?“ „Im Internet“, antworte ich wahrheitsgemäß und ernte prompt diesen „Oh-wie-peinlich“-Blick.

Die Partnersuche im Internet: Viele tun‘s, aber darüber gesprochen wird meist nur hinter vorgehaltener Hand. Dabei ist sie ein legitimes Mittel, jemanden kennenzulernen. Schließlich haben all diejenigen, die auf einer Dating-Plattform sind, eines gemeinsam: Sie sind „auf der Suche“ – gegebenenfalls mit unterschiedlicher Intention. Diese kann von Freundschaften über sexuelle Interessen bis hin zu „spätere Heirat nicht ausgeschlossen“ reichen.

Nach meiner Scheidung entstand der Wunsch nach einer neuen Beziehung. Weder Kneipengängerin noch Partymaus, empfand ich es als schwierig, jemanden kennenzulernen. Aus Eigeninteresse, aber auch aus journalistischer Neugier habe ich dabei unterschiedliche Dating-Plattformen erkundet.

Wie komme ich aus der Nummer wieder raus?

Parship, hier verspricht man Singles mit Niveau. Nach einem umfangreichen Persönlichkeitstest erhält man ein ausführliches Eigenprofil sowie passende Partnervorschläge. Der Persönlichkeitsrechte wegen werden Profilfotos nur verschwommen angezeigt. Erst nach Kontaktaufnahme besteht die Möglichkeit, sich die Bilder gegenseitig freizuschalten.

Interview mit dem Berliner Partnerschaftsberater Christian Thiel Herr Thiel, wie hat sich in den letzten Jahrzehnten der Single-Markt verändert? Gar nicht, nur dass die Partnersuche über die klassische Kontaktanzeige sozusagen „klinisch tot“ ist und stattdessen über Dating-Plattformen stattfindet. Wie hoch schätzen Sie die Erfolgsquote über das Internet ein? Sehr hoch, sie liegt wahrscheinlich bei 98 Prozent. Allerdings „hoppen“ viele dabei von einer Plattform zur nächsten. Und irgendwann klappt es dann eben. Sie bieten unter anderem Workshops für Singles an, bei denen die Frage im Vordergrund steht: Wer passt zu mir? Wie finde ich das denn heraus? Unter anderem geht es darum, bei der Partnersuche Gelassenheit zu erlangen und sich Zeit zu lassen. Der erste Kuss muss nicht beim First Date erfolgen und der erste Sex erst recht nicht. Und schließlich braucht es eine realistische Einstellung zur Liebe und damit zu der Frage, wie Liebe entsteht und wie nicht.

Fragen: Nicola Maria Reimer

Ich empfand die Plattform als schwerfällig, schließlich bin ich ein Augenmensch. Und nach dem Freischalten der Fotos stellte sich mir hier und da die Frage: „Wie komme ich aus der Nummer wieder raus?“ Auf Empfehlung unternahm ich einen Ausflug zur nächsten Dating-Plattform. „Spätzlesuche“, eine Partnersuche speziell fürs Ländle.

Mit der kostenlosen Mitgliedschaft darf man zunächst einmal „schnuppern“, zur Kontaktaufnahme bedarf es – wie bei den meisten Plattformen – einer kostenpflichtigen Premium-Mitgliedschaft. Die Vertragsbedingungen sind transparent und im Fall eines Vertrags-Widerrufs innerhalb der ersten 14 Tage werden die gezahlten Beiträge sogar zurückgezahlt. So auch bei mir, denn ich fand die Seite ein wenig unübersichtlich und meldete mich ab. Die nächste bitte:

Das eigene Profil ist das Wichtigste für den Erfolg

Die Plattform Lovescout 24 (damals noch Friendscout), auch hier ist die Anmeldung unkompliziert und kostenlos. Eine aktive Kontaktaufnahme ist mit einer Premium-Mitgliedschaft möglich. Wie bei anderen Partnerbörsen auch, ist das eigene Profil das A und O auf dem Weg zum Erfolg. In der Regel wählt man ein Pseudonym und ein Foto – bestenfalls sorgfältig, denn diese sind die Visitenkarte und lassen Rückschlüsse auf den Charakter zu.

Wenn sich jemand mit dem Handy im Badezimmerspiegel fotografiert und das Foto dabei den Blick auf die Toilettenbürste im Hintergrund freigibt, wirkt das nicht wirklich ansprechend. Auch Urlaubsschnappschüsse, die Blondine im Arm halbherzig „abgeschnitten“, wirken eher „ungünstig“. Ein Foto ist immer nur eine Momentaufnahme, es ist zweidimensional, dennoch soll es möglichst viel von der Persönlichkeit erkennen lassen – vielleicht sogar in Verbindung mit dem Hobby.

Angaben zum Familienstand, Kindern, Charakterzüge, optische Besonderheiten sowie berufliche Hintergründe, Hobbys und Lebensstil vervollständigen den Auftritt. Je konkreter desto besser, das erleichtert die Auswahl. Das gilt auch für die Suchkriterien, die man eingeben kann, sowie für den Eintrag in einem freien Feld. „Ich reise gerne“. Bedeutet das Abenteuerurlaub in Timbuktu oder Wellness im Schwarzwald?

Gut ausgesuchte, aber ungeschönte Bilder

Ich habe ein zwar sorgsam ausgesuchtes, jedoch ungeschöntes Foto von mir eingestellt. Schließlich sollte es mich zeigen, wie ich aussehe und nicht wie ich es gerne hätte. In einer persönlichen Beschreibung habe ich zusammengefasst, was ich mag, was ich nicht mag, was ein „No-Go“ ist. Diese Eingrenzung war hilfreich – für beide Seiten. Sucht ein Mann eine extrem sportliche Frau bis 40, dann weiß ich, dass ich nicht die Richtige für ihn bin.

Neugierig klickte ich mich durch die Profile der potentiellen Partner. Nach dem Motto „nomen est omen“ erleichterten auch die Pseudonyme meine Auswahl. „Schmusebär64“, „Dickerchen“ und „Der Womanizer“ fielen gleich durch mein Raster und auch den „Extremsportler“ sah ich gedanklich permanent verschwitzt in Joggingschuhen und daher weniger kompatibel mit meinem Lebensstil.

Die erste schriftliche Kontaktaufnahme ist wichtig, der Einstieg zum Gespräch sollte kurz und knackig gestaltet sein und dabei echtes Interesse zeigen. Eine persönliche Ansprache, eine Grußformel, ein paar Sätze zur Person, ein Hinweis auf Übereinstimmungen oder Gemeinsamkeiten wecken Neugier. Komplimente können schnell „zu viel“ wirken und Floskeln langweilig.

Persönliche Nachrichten zählen

Wichtig ist, sich im Internet so zu verhalten, wie man sich auch im realen Leben verhält – und selbst behandelt werden möchte. „Hallo schöne Frau“, war eine der ersten Nachrichten, die ich bekam und ich dachte: „Und jetzt?“

Und auch mit einem wortlosen sogenannten „Zwinker-Smiley“ wusste ich nichts anzufangen und habe deshalb nicht reagiert. Wohl aber auf jede persönliche Nachricht, denn diese verdienen meiner Meinung nach auch eine Antwort. Und wenn es nur eine freundliche Absage ist.

Lief das Schreiben gut, folgte ein Telefonat. Eine angenehme Stimme, Eloquenz, Schlagfertigkeit und Humor machen Lust auf weiteren Kontakt. Wochenlang hin- und her zu schreiben ist nett – wenn man eine Brieffreundschaft möchte.

Wer einen Partner sucht, der sollte den nächsten Schritt gehen: das „First Date“. Jemanden real kennenzulernen, seine Mimik, Gestik zu erleben, seine Manieren, das Lachen, ist beim ersten Treffen spannend.

Erstes Treffen an einem öffentlichen Ort

Ein öffentlicher Ort, wie ein Café, schafft nicht nur Sicherheit, sondern auch das passende Ambiente. Fließt ein Gespräch, „stimmt die Chemie“, lässt sich das Treffen auf ein gemeinsames Essen ausdehnen oder man verabredet sich gleich zu einem zweiten Date.

Zu meiner eigenen Sicherheit habe ich die Kontaktdaten des Date-Partners vorab bei einem guten Freund hinterlegt und persönliche Angaben, wie beispielsweise meine Adresse, nie preisgegeben.

Gute Erfahrungen habe ich damit gemacht, auf mein Bauchgefühl zu hören, auch einmal ein Treffen abzulehnen, klar in der eigenen Entscheidung zu sein. Und so war jedes Date zumindest „nett“ – manche sogar sehr bereichernd.

Nach einer langjährigen Beziehung, die sich über eine Dating-Plattform ergeben – jedoch letztendlich nicht „gereicht hat“ – stand für mich außer Frage, noch einmal im Internet auf die Suche nach „Mr. Right“ zu gehen.

In der Zwischenzeit waren noch viele weitere Dating-Portale entstanden, unter anderem „Tinder“. Über Letztere und die Erfahrungen damit wurde aus meinem Umfeld berichtet und ich beschloss, dass mir das Portal zu oberflächlich ist. Aber das ist eben Geschmackssache.

Also meldete ich mich wieder auf meiner Favoriten-Plattform an. Nach nur wenigen Tagen habe ich mich wieder abgemeldet, denn schon nach der ersten Nachricht von einem Mann war schnell klar, dass wir uns treffen werden. Über sein Foto war ich schon zuvor gestolpert. Genau ein Jahr später folgte sein Heiratsantrag.