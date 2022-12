von Rolf Hohl und dpa

Als die über 600 Meter breite Schneewand ins Tal donnert, machen die Skifahrer instinktiv das Richtige. Sie weichen der Lawine seitlich aus oder versuchen, ihr bergabwärts davonzufahren. Steve Breake, ein amerikanischer Skilehrer, hat diese Szenen am Arlberg zufällig gefilmt, als sich dort am Sonntagnachmittag oberhalb einer Piste eine Lawine löste und die Wintersportler überraschte.

Sechs von ihnen entkamen den Schneemassen tatsächlich, vier aber wurden verschüttet. Rund 200 Rettungskräfte und acht Hubschrauber machten sich sofort auf die Suche nach den Vermissten und bis zum Abend war klar: Da war ein kleines Wunder geschehen. Alle konnten lebend geborgen werden und befinden sich außer Lebensgefahr.

Der Auslöser bleibt unklar

Was die Lawine ausgelöst hat, ist bislang immer noch unklar. Wie eine solche Gefahrenlage aber zustande kommen kann, erklärt der Schweizer Lawinen-Experte Thomas Stucki vom Institut für Schnee- und Lawinenforschung so: „Schwacher Altschnee besteht aus kantigen Schneekörnern, die wie Zuckerkörner kaum zusammenhalten. Über diese Schwachschicht kann sich aus Neu- und Triebschnee ein Schneebrett bilden.“ Eine Lawine, so sagt er, könne sich dann von selbst lösen oder auch von Wintersportlern ausgelöst werden.

Zur Beurteilung der Lawinengefahr überprüfen Pistenpatrouillen vor der Öffnung eines Skigebiets die Lage. Ob letztlich gesprengt werde, sei eine Entscheidung, die vor Ort gefällt werde, wie Stucki erklärt. „Die Beurteilung basiert auf den lokalen Beobachtungen und Gegebenheiten.“ Solche Sprengungen kommen vor allem nach starken Schneefällen oder nach drastischen Wetterwechseln zum Einsatz, um etwa Häuser, Verkehrswege oder eben Pisten zu schützen.

Einsatzkräfte in Aktion in Zürs. Sie wissen genau, was zu tun ist. | Bild: Expa/Peter Rinderer/APA/dpa

Auch am Arlberg hatte man zuvor noch gesprengt, worauf aber offenbar noch restliche Schneemassen am Hang übrig geblieben waren. Das sorgt für Verwunderung nicht nur bei Wintersportlern und Experten. Auch die österreichische Alpinpolizei hat noch am Sonntagabend ihre Ermittlungen aufgenommen.

Hermann Fercher, Tourismusdirektor des Skigebiets Lech-Zürs, zeigte sich am Montag im österreichischen Fernsehen ebenfalls überrascht: „Dass so etwas passiert, ist eine ganz große Ausnahme. Ich kann mich in zwölf Jahren nicht erinnern, dass eine Lawine trotz Sprengung auf die Skipiste niedergegangen ist.“ Und er beeilt sich zu betonen: „In Lech und Zürs ist man nach wie vor auf der Skipiste sicher.“

Einsatzkräfte an der Unglücksstelle. | Bild: LECH ZÜRS TOURISMUS via APA/dpa

Das sieht auch Schneeforscher Stucki so. Auf präparierten Pisten gehe von Lawinen in den allermeisten Fällen keine Gefahr aus. Besondere Maßnahmen gelten aber für Wintersportler, die im Tiefschnee fahren möchten. „Wer sich abseits der Pisten bewegt, muss unbedingt im Vorfeld auf Lawinenwarnungen achten und seine Touren gut vorbereiten“, sagt Stucki.

Dazu gehöre auch entsprechende Ausrüstung wie ein Schneespaten, ein Lawinenortungsgerät und eine Sondierstange, um im Notfall selbst unmittelbar bei der Suche von Verschütteten helfen zu können. Dass beim Wintersport das Risiko immer mitfährt, ist eine Binsenweisheit. „Wir sind im Hochgebirge, da gibt es keine hundertprozentige Sicherheit“, sagt auch Gerhard Lucian, der Bürgermeister von Lech, am Montag.

Meinung Lawinenabgang am Arlberg: Das Restrisiko auf dem Berg bleibt immer beim Einzelnen von Elisa-Madeleine Glöckner Das könnte Sie auch interessieren

Auf ausgewiesenen und präparierten Pisten ist die Gefahr von plötzlichen Lawinenabgängen wie am Sonntag am Arlberg aber äußerst gering. Darauf müssen sich Skifahrer letztlich verlassen, denn ob in einem Gebiet eine Gefahr vorliegt oder nicht, beurteilen Wetter- und Lawinen-Experten jeden Tag aufs Neue. „Man kann zwar selbst eine entsprechende Ausbildung machen. Aber als Laie, der von Schnee und Lawinen keine Ahnung hat, kann man die Gefahr nicht selbst einschätzen“, sagt Stucki.

Auch für das Gebiet Lech-Zürs hatte es am Sonntag entsprechende Warnungen vom Tiroler Lawinenwarndienst gegeben: Die Lawinengefahr sei „erheblich“, die Stabilität der Schneedecke „schlecht“ bis „sehr schlecht“.

Ein Rettungshubschrauber vor dem Einsatz. | Bild: Expa/Peter Rinderer/AFP

Was ist also zu tun, wenn wie am Arlberg doch einmal eine Lawine auf einen zurollt? „Das Beste ist, nach unten oder zur Seite von der Lawine wegzufahren“, erklärt Lawinenforscher Stucki. Werde man dennoch erfasst, sollte man versuchen, sich von den Skiern zu befreien und möglichst an der Oberfläche der Schneemassen zu halten und beim Stillstand der Lawine mit den Armen einen Hohlraum vor dem Gesicht zu schaffen.

Das ermöglicht das Atmen und verschafft den Rettungskräften zusätzliche Zeit, verschüttete Personen zu finden. Denn bei einem Lawinenunglück kommt es auf jede Minute an. Die Opfer ersticken in der Regel schnell unter dem fest gepressten Schnee oder erliegen ihren Verletzungen.