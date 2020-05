Wie gut kennen Sie die den Hochrhein? Finden Sie es heraus mit unserem Quiz. Durch einen Klick auf die Antwortmöglichkeiten sehen Sie nicht nur, welche richtig ist, sondern erhalten auch zusätzliche Informationen zum Thema.

Namensfindung

Wald, nichts als Wald. Das ist die Landschaft, die den Hotzenwald ausmacht. | Bild: Kirsten Lux

Der Hotzenwald ist neben dem Rhein das Naturspektakel der Region: Das südliche Ende des Schwarzwaldes bietet Wanderfreunden und Naturliebhabern einiges. Doch wo ist der Name „Hotzenwald“ zum ersten Mal aufgetaucht?

Im Buch eines Böhmen Leider falsch.

Im Kinderbuch „Der Räuber Hotzenplotz“ des in Böhmen geborenen und aufgewachsenen Autors Otfried Preußler erinnert der Name der Hauptfigur zwar stark an den Hotzenwald. Doch Preußlers Räuber hat nichts mit unserer Region zu tun: Sein Name stammt von einem gleichnamigen Städtchen in Mährisch-Schlesien, das dem Schriftsteller aus seiner Schulzeit in Erinnerung geblieben war. Im Gedicht eines Karlsruhers Leider falsch.

Bad Säckingens Kultautor Victor von Scheffel erwähnt 1864 den Hotzenwald in einem Gedicht zur vierten Auflage seines Bestsellers „Der Trompeter von Säckingen“. Doch der in Karlsruhe geborene und aufgewachsene Schriftsteller, der 1849 bis 1851 ein Rechtspraktikum im damaligen Säckinger Bezirksamt absolvierte, war nicht der erste, der den Hotzenwald literarisch festhielt. In der Revolutionsschrift eines Hauensteiners Richtig!

Die in Hotzenwälder Mundart verfasste Schrift „Na Büachli für d‘Hauesteiner“ von 1848 ist der älteste, bekannte Beleg für den Namen „Hotzenwald“. Ein Hauensteiner, der sich als „Hans Guckinofe am Cholweg“ bezeichnet, hat die Revolutionsschrift verfasst. Er ruft die Bevölkerung dazu auf, sich gegen die Fürstenwillkür in Karlsruhe zu erheben. Das Pseudonym „Hans Guckinofe am Cholweg“ legt nahe, dass der Autor aus der näheren Umgebung von Buch, Birndorf oder Unteralpfen stammt.

Volksparty

Zur Waldshuter Chilbi gehört auch immer ein Feuerwerk. Unser Bild wurde an der Chilbi 2019 aufgenommen. | Bild: Peter Rosa

Die Waldshuter Chilbi gehört zu den großen Volksfesten der Doppelstadt Waldshut-Tiengen. Doch was wird da eigentlich gefeiert?

Loslösung von Habsburg Leider falsch.

Waldshut gehörte wie auch die anderen Waldstädte Säckingen, Rheinfelden und Laufenburg lange Zeit zu den Vorderösterreich genannten Besitzungen der Habsburger in Süddeutschland, dem Elsass und der Schweiz. 1803 erfolgte die Loslösung vom Haus Habsburg und der Anschluss an das Land Baden. Doch dieses historische Ereignis wird an der Chilbi nicht gefeiert. Sieg über die Eidgenossen Richtig!

1468 belagerten 16.000 Eidgenossen Waldshut, doch sie konnten die Stadt nicht einnehmen. Der Friede kam nach sechs Wochen zustande. In Erinnerung an das glückliche Ende der Belagerung wird alljährlich die Waldshuter Chilbi gefeiert, ein großes Heimatfest, das im August begangen wird. Im Festzug an der Chilbi wird jeweils ein Schafsbock mitgeführt. Der Überlieferung nach, sollen die Waldshuter Junggesellen bei der Verteidigung der Stadt 1468 einen Schafsbock über die Stadtmauer zu den Schweizern geworfen haben, um ihnen zu zeigen, daß die Eidgenossen an ein Aushungern der Stadt nicht zu denken brauchten. Gründung der Stadt Leider falsch.

Rudolf von Habsburg erbaute Anfang des 13. Jahrhunderts die Festung Waldshut zum Schutz seiner Erblande. Der Legende nach soll ein schlaues Bäuerlein aus dem Hotzenwald den Stadtvätern bei der Namensfindung behilflich gewesen sein. Diese hatten dafür eine Belohnung von zehn Goldgulden ausgesetzt. Daraufhin sagte das Bäuerlein den legendären Spruch: „Ich streich das Geld in meinen Hut, die Stadt soll heißen Waldeshut.“ Doch bei der Chilbi wird diese Legende nicht gefeiert.

Schwesterstädte

Blick auf das deutsche Laufenburg im Herbst 2018. | Bild: Reinhardt, Lukas

Die Fasnet kennt keine Grenzen: Das zumindest gilt für das deutsche Laufenburg und seine Schweizer Schwester gleichen Namens. Ihre Städtlefasnacht feiern die beiden jeweils gemeinsam. Das ist kein Wunder, denn einst waren die beiden eins, genauso wie das deutsche und das schweizerische Rheinfelden. Doch wer hat diese Schwesterstädte getrennt?

Maria Theresia von Österreich Leider falsch. Wilhelm I., Deutscher Kaiser Leider falsch. Napoleon Bonaparte Richtig!

Nachdem die Revolutionsheere von Napoleon Bonaparte die vier Waldstädte am Rhein geplündert, die Laufenburger Brücke niedergebrannt und Österreich in der Lombardei besiegt hatten, musste der österreichische Kaiser Franz II. 1801 den „Frieden von Lunéville„ akzeptieren. Als Folge des Friedensschlusses wurde der Rhein zur Staatsgrenze erklärt: Die rechtsrheinischen Gebiete fielen dem Großherzogtum Baden zu, die linksrheinischen der Helvetischen Republik, aus der später der Schweizer Bundesstaat hervorging.

Die deutsche Seite des Hochrheins ist seit Langem eng verwoben mit der schweizerischen. Davon zeugen nicht zuletzt die vielen Grenzgänger, die in Corona-freien Zeiten – und teilweise auch jetzt noch – von diesseits der Grenze zum Arbeiten ins Nachbarland pendeln. Doch wie viele Menschen aus den Kreisen Lörrach und Waldshut haben 2019 ihre Brötchen in der Eidgenossenschaft verdient?

23.497 Leider falsch. 35.593 Richtig!

Im vierten Quartal 2019 sind 14.217 Personen aus dem Kreis Waldshut in die Schweiz gependelt, aus dem Kreis Lörrach 21.376. Grenzgänger aus dem Kreis Waldshut sind am häufigsten in den Kanton Aargau (6.891 Personen) gependelt, gefolgt vom Kanton Zürich (3.412) und dem Kanton Schaffhausen (1.281). Aus dem Kreis Lörrach wiederum zog es die meisten Grenzgänger in die Kantone Basel-Stadt (10.355), Basel-Landschaft (6.499) und Aargau (3.259). Bei Dezimalstellen wurden die Angaben des Schweizer Bundesamtes für Statistik gerundet. 62.781 Leider falsch.

Längenmeister

Blick auf die berühmte Holzbrücke bei Bad Säckingen. | Bild: Joachim Opelka

Sie ist das wohl berühmteste Bauwerk Bad Säckingens: Die Holzbrücke, die das deutsche Rheinufer seit mehr als 400 Jahren mit dem schweizerischen Stein im Kanton Aargau verbindet. Doch wie lang ist die längste überdachte Holzbrücke Europas eigentlich?

Rund 105 Meter Leider falsch. Rund 205 Meter Richtig!

Das Tragsystem der längsten überdachten Holzbrücke Europas stammt mehrheitlich aus der Zeit um 1700 bis 1830. Der zweite Pfeiler der Bad Säckinger Seite trägt beidseitig eine Fachwerkkapelle mit Walmdächlein: In einer steht ein farbig gefasstes Holzstandbild des Heiligen Franz Xaver. In der am vierten Pfeiler angebrachten Pultdach-Kapelle hat sich eine hölzerne Barockplastik des Heiligen Johannes Nepomuk erhalten Rund 305 Meter Leider falsch.

Erfolgsgeschichte

Ein Metall hat sich am Hochrhein als wichtiger Wirtschaftsfaktor etabliert. Das ist kein Zufall, denn die Region gilt als Wiege der europäischen Industrie, die ebendieses Metall verarbeitet. Doch welchem Metall verdankt die Region diese wirtschaftliche Erfolgsgeschichte?

Magnesium Leider falsch. Zink Leider falsch. Aluminium Richtig!

Im schweizerischen Neuhausen am Rheinfall nahm 1888 die industrielle Verarbeitung des „Weißen Goldes", wie Aluminium damals genannt wurde, ihren Anfang. In Rheinfelden entstand 1898 die erste Aluminiumhütte Deutschlands, die heutige Aluminium Rheinfelden. In den Kreisen Lörrach und Waldshut existieren heute rund 20 Betriebe der Aluminiumindustrie.

Hochrhein-Stars

Wer von diesen vier Prominenten hat Wurzeln am Hochrhein? Im Uhrzeigersinn von oben links: Anne-Sophie Mutter, Dieter Moor, Jörg Kachelmann und Barbara Auer. | Bild: Jörg Carstensen/dpa/Tobias Hase/dpa/Henning Kaiser/dpa

Die Städte und Gemeinden entlang des Hochrheins haben einige berühmte Töchter und Söhne hervorgebracht. Doch wer aus unserer Star-Liste wurde in der Region geboren?

Geigerin Anne-Sophie Mutter Richtig!

Die Stargeigerin wurde 1963 in Rheinfelden geboren und wuchs im Wehrer Hölzle auf, wo sie einen Großteil ihrer Kindheit verbrachte. Als 13-Jährige wurde Anne-Sophie Mutter vom berühmten Dirigenten Herbert von Karajan entdeckt. Die Stargeigerin wurde 1963 in Rheinfelden geboren und wuchs im Wehrer Hölzle auf, wo sie einen Großteil ihrer Kindheit verbrachte. Als 13-Jährige wurde Anne-Sophie Mutter vom berühmten Dirigenten Herbert von Karajan entdeckt. Im Alter von 25 Jahren erhielt sie die Wehrer Ehrenbürgerschaft . Anne-Sophie Mutter ist unter anderem vierfache Grammy-Award-Gewinnerin, Trägerin des Großen Bundesverdienstkreuzes und des französischen Ordens der Ehrenlegion. Schauspielerin Barbara Auer Leider falsch.

Die mehrfach ausgezeichnete Schauspielerin (1959) ist gebürtige Konstanzerin. Barbara Auer gehört zu den meistbeschäftigten deutschen Schauspielerinnen. Sie erhielt unter anderem den Deutschen Fernsehpreis und den Grimme-Preis. Die zweifache Mutter lebt mit ihrem Partner in einer Patchworkfamilie in Hamburg. Wetterfrosch Jörg Kachelmann Richtig!

Jörg Kachelmann ist gebürtiger Lörracher. Er wurde 1958 in der Stadt nahe dem Hochrhein geboren, wuchs aber im schweizerischen Schaffhausen auf und erhielt mit 20 Jahren die Schweizer Staatsbürgerschaft. Nach dem Studium der Geografie und Atmosphärenphysik in Zürich sowie einem Zeitungsvolontariat arbeitete er als Journalist. 1990 gründete Kachelmann den Wetterdienst Meteomedia und wurde ab 1994 als Wettermann in der Tagesschau bekannt. Heute leitet er die Kachelmann Gruppe, die meteorologische Dienstleistungen anbietet, und moderiert eine Talkshow im MDR. TV-Moderator Dieter Moor Leider falsch.

Der Moderator des ARD-Kulturmagazins „Titel, Thesen, Temperamente“ (TTT) wurde 1958 in Zürich geboren. Anfang der 1990er-Jahre moderierte er das preisgekrönte Medienmagazin „Canale Grande“ auf VOX. Nach verschiedenen Stationen beim deutschen, österreichischen und Schweizer Fernsehen präsentiert Dieter Moor seit 2007 sonntags TTT. Gemeinsam mit seiner Frau betreibt er in der Nähe von Berlin einen Demeter-Bauernhof.

Quellen: anne-sophie-mutter.de; Bundesamt für Statistik; Historisches Lexikon der Schweiz; Kachelmannwetter.com; laufenburg.ch: Geschichte; Online-Inventar der Kantonalen Denkmalpflege Aargau; Rowohlt-Verlag: Autoren; waldshut-tiengen.de: Geschichte