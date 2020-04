Corona 22. April 2020, 15:24 Uhr

Wie es auf einem Flughafen zugeht, wenn kaum Maschinen abheben dürfen: Ein Besuch in Zürich

Die meisten Flugverbindungen sind gestrichen, der internationale Reiseverkehr steht praktisch still. So unwirklich ist die Stimmung am größten Flughafen der Schweiz.