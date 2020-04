Doch zu viel Klopapier eingekauft? Perfekt! Denn mit den überschüssigen Rollen lassen sich ganz einfach Osterhasen für die Feiertagsdeko basteln. Neben den vom Toilettenpapier befreiten Rollen brauchen Sie dazu nur ein paar wenige Hilfsmittel:

Rollen Klopapier: Anzahl entspricht der Anzahl Osterhasen plus mindestens eine Extra-Rolle für die Ohren

1 Set Wasserfarben

1 Pinsel

1 Glas Wasser

1 Schere

1 Filzstift

Stoffbänder in verschiedenen Farben

Reißzwecken in verschiedenen Farben

Bild: Marcel Jud

Als Erstes werden die Außenseiten der Rollen mit verschiedenen Wasserfarben bemalt.

Video: Marcel Jud

Während die Rollen trocknen, können mit der Schere die Ohren für die Hasen von einer nicht bemalten Klo-Rolle abgeschnitten werden. Dafür die Rolle ein bisschen zusammendrücken. Die Breite eines Ohrs ist variabel. Die Enden der beiden Ohren anschließend mit Leim aneinanderkleben.

Video: Marcel Jud

Wenn die bemalten Rollen trocken sind, mit dem Filzstift die Gesichter der Hasen auf die Rollen zeichnen.

Video: Marcel Jud

Bild: Marcel Jud

Um die Hasen noch etwas mehr aufzupeppen, von einem bunten Stoffband ein Stück abschneiden. Die Schleifen können dann jeweils mit einer Reiszwecke an den Rollen befestigt werden.

Video: Marcel Jud

Jetzt müssen nur noch die Ohren aus Pappe in die Rolle gesteckt werden – und voilà: Fertig ist der Klopapier-Osterhase.

Bild: Marcel Jud

Der SÜDKURIER wünscht allen ein schönes Osterfest!

Bild: Marcel Jud