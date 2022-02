Erziehung 06. Februar 2022, 09:56 Uhr

Wenn Kinder Eltern auf die Palme bringen: Eine Expertin gibt Tipps, was man tun kann, wenn der Geduldsfaden reißt

Kinder bringen Mütter und Väter oft an ihre Grenzen: Sie wollen morgens nicht in die Kita, ziehen abends den Schlafanzug nicht an und triezen gleichzeitig das jüngere Geschwisterchen. Dass Ungeduld nicht weiterhilft, wissen die meisten Eltern. Trotzdem bricht sich die Wut Bahn. Die Freiburger Psychologin Nina C. Grimm weiß, wie Eltern in diesen Situationen am besten reagieren.