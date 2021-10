Ernst Büscher ist Weinexperte beim Deutschen Weininstitut. Er spricht über die neue Ernte, den Mega-Trend Sauvignon blanc, die Not der Winzer im Ahrtal und warum kontrolliertes Nichtstun beim Weinmachen oft das Beste ist.

Herr Büscher, wie läuft die aktuelle Weinernte? Viele Winzer klagen über eine hohe Belastung mit Pilzen in den Reben.Wir hatten in diesem Sommer wirklich außerordentlich viel Niederschlag. Die Forschungsanstalten berichteten uns von vier Wochen, an