Historischer Weihnachtsmarkt vor dem Rathaus in Hamburg

Der Weihnachtsmann lebt bekanntlich am Nordpol, und so hat auch die Großstadt Hamburg im Norden einiges zu bieten. Vom 27. November bis zum 23. Dezember 2023 öffnet der Weihnachtsmarkt vor dem Rathaus seine Türen, täglich von 11 bis 21 Uhr. 80 Stände erwarten die Besucherinnen und Besucher. Von kulinarischen Besonderheiten, wie dem eigenen Rathausglühwein bis hin zu Tiroler Kunsthandwerken und Holzschnitzereien, gibt es vieles auf dem hanseatischen Weihnachtsmarkt zu entdecken.

Besonderheit des Marktes ist der fliegende Weihnachtsmann, der über die Köpfe der Gäste saust. Dabei erzählt der Mann in Rot die Geschichte von Rudolf dem Rentier. Ebenfalls ein Merkmal: das historische Pferdekarussell aus dem Jahr 1927.

Christkindlesmarkt in Nürnberg

Der Christkindlmarkt in Nürnberg. | Bild: Mapics/ Adobe Stock

Es geht in den Süden nach Nürberg. Am 23. November eröffnet hier zunächst die Kinderweihnacht, am 1. Dezember wird dann der Christkindlesmarkt feierlich eröffnet. Der Weihnachtsmarkt bleibt für Besucher aus der ganzen Welt bis zum 30. Dezember geöffnet. In den Holzbuden „Städtlein aus Holz und Tuch gemacht“ können Besucher neben süßem Weihnachtszauber zum Vernaschen auch traditionelles Handwerk finden. Nicht zu vergessen – die bekannte Nürnberger Bratwurst wird hier natürlich auch angeboten.

Neben dem traditionellen Weihnachtsmarkt sind auch der Markt der Partnerstädte und der Lichterzug der Nürnberger Kinder einen Blick wert.

Christkindlmarkt in München

Der Christkindlmarkt in München vor dem Rathaus. | Bild: fottoo/ Adobe Stock

Der Christkindlmarktes in München öffnet seine Pforten auf dem Marienplatz vom 27. November bis zum 24. Dezember. Tradition hat sich in München bewährt – so reichen die Wurzeln des Marktes bis ins 14. Jahrhundert zurück. Adventsmusik live vom Rathausbalkon, Singen unter dem Christbaum und eine Himmelswerkstatt, in der Kinder unter Wattewolken kreativ Sterne malen – in München wird Programm für die ganze Familie geboten.

Besonderheit: Der Krampuslauf findet am 10. Dezember statt. Hier sind die „wilden Gesellen“ als Krampusse, Perchten und Klausen verkleidet. Ein schaurig schönes Weihnachten.

Weihnachtsmarkt in Stuttgart

Blick über den Schlossplatz und den Weihnachtsmarkt in Stuttgart. | Bild: Stadtblick Stuttgart/ Adobe Stock

Ab dem 29. November wird in der Baden-württembergischen Landeshauptstadt offiziell Punsch und Glühwein getrunken. Der Weihnachtsmarkt wird feierlich im Hof des Alten Schlosses eröffnet, begleitet von Musik. Vor dem neuen Schloss gibt es eine Eislaufbahn.

In Stuttgart gibt es zudem einen Adventskalender, bestückt mit allen Stadtbezirken Stuttgarts, der auf das Rathaus projiziert wird. Jeden Tag öffnet ein anderer Stadtteil sein Türchen. Der Weihnachtsmarkt hat bis zum 23. Dezember geöffnet. Auch für Autofans ist etwas dabei: Vor dem neuen Schloss steht ein lichterkettengeschmücktes Auto.

Weihnachtsmarkt am See in Konstanz

Der Konstanzer Weihnachtsmarkt verbindet den Bodensee und Weihnachten. | Bild: Robert Hahn Bauer

Zu Überzeugen weiß auch der Konstanzer Weihnachtsmarkt. Vom 30. November bis zum 23. Dezember wird Weihnachten auf dem Weihnachtsmarkt gefeiert. Auch dieses Jahr werden Besonderheiten geboten. Das Weihnachtswichteldorf kehrt zurück. Hier wird für Kinder ein Spiel- und Erlebnisareal geboten. Alles zum Konstanzer Weihnachtsmarkt gibt es hier.

Weihnachtsmarkt in Freiburg im Breisgau

Der Freiburgerweihnachtsmarkt. | Bild: Mikhail Markovskiy/ Adobe Stock

Auch wenn die Freiburger Region eine der wärmsten Regionen in Deutschland ist, herrscht echte Weihnachtsstimmung. Ab dem 23. November können Gäste den Weihnachtsmarkt in Freiburg besuchen. Bis zum 23. Dezember werden die Genussklassiker der Weihnachtszeit angeboten.

Maroni, Nusspezialitäten in allen Variationen, Marzipan, Schokolade, Lange Rote, kurze Thüringer, Crêpes, Waffeln, Glühwein und Punsch – auf dem Freiburger Weihnachtsmarkt gibt es für jeden Geschmack etwas. Seit 2021 hat Freiburg zudem ein neues Beleuchtungskonzept, das die Stadt in den Weihnachtszauber hüllt.

Düsseldorfer Weihnachtsmarkt

Der Weihnachtsmarkt in Düsseldorf auf dem Rathausplatz. | Bild: Chris Goettert/ Adobe Stock

Auch in der Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen wird Weihnachten groß gefeiert und die Weihnachtsglocken läuten. Mehrere Märkte können Besucher vom 23. November bis zum 30. Dezember besuchen. Auf dem Rathausplatz empfängt der Weihnachtsmarkt seine Besucher.

Altbier ist nicht weit entfernt, wenn in der Altstadt etwas anderes als Glühwein gewünscht wird. Ein großes Riesenrad bietet unweit vom Rathaus einen Ausblick auf die Märkte in der Stadt.

Weihnachtsmarkt am Dom in Aachen

Der Weihnachtsmarkt am Aachener-Dom. | Bild: MD-Stockphoto/ Adobe Stock

Aachen – der Ort, an dem Karl der Große seine Ruhe gefunden hat, dort funkeln nicht nur die Kronjuwelen in schöner Abendstund. Der Aachener Weihnachtsmarkt glänzt vor allem durch die Einbettung der Stände in die schöne Altstadt. Aachener Printen, die seit 1858 die Stadt für ihre Leckerei bekannt machen, fehlen natürlich nicht.

Der Weihnachtsmarkt findet zum 50. Mal statt und das Fest startet am 24. November und versprüht seinen Charme bis zum 23. Dezember 2023.

Weihnachtsmarkt in Leipzig

Der Leipziger Weihnachtsmarkt. | Bild: RobinKunzFotografie/ Adobe Stock

In Leipzig trifft Tradition auf Weihnachtsstimmung der besonderen Art. Seit dem 15. Jahrhundert wird der Weihnachtsmarkt in Leipzig gefeiert. Unter Lichtertunneln aus Sternen und Lichtern, einem Riesenrad, einer Kindereisenbahn und einem Etagenkarussell hindurch, leiten festliche Musik und ein strahlender Weihnachtsbaum durch die Altstadt in Leipzig.

300 Stände sorgen für ein vielfältiges Angebot. Märchen und Gesang für Kinder, ein Posaunenprogramm und ein Märchenland lassen auch die kleinsten Gäste das Weihnachtsfest genießen. Am Samstag, den 26. November, gegen 11:00 Uhr soll er mit seiner Dampflok am Hauptbahnhof eintreffen.

Marzipan Weihnachten in Lübeck

Der Weihnachtsmarkt in Lübeck. | Bild: Mapics/ Adobe Stock

Die Stadt, die vor allem für ihr Marzipan bekannt ist, schafft es in unsere Auflistung der schönsten Weihnachtsmärkte. Für Naschkatzen der Republik gibt es in der Hafenstadt nicht nur einen Markt – in Lübeck sind gleich elf verschiedene Märkte in der ganzen Hansestadt verteilt.

Darunter ein Weihnachtswunderland, ein maritimer Weihnachtsmarkt und ein Märchenwald an der Marienkirche. Steife Brisen versprechen kalte Temperaturen – ideal für einen Glühwein oder einen Weihnachtspunsch. Die Marzipangebäckstüren des Lebkuchenweihnachtsmarktes öffnen ab dem 27. November und schließen am 30. Dezember. Verschieden Märkte haben verschiedene Öffnungszeiten, vor dem Antritt also am besten nochmals informieren.