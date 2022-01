von SK

Für viele Familien ist die Ferienzeit da und die Stimmung dennoch ein wenig getrübt: Aufgrund der erneut verschärften Pandemie-Maßnahmen kommen viele Ausflugsziele und größere Zusammenkünfte dieses Jahr wieder nicht in Frage. Gerade mit Kindern ist es da oft nicht leicht, die Stimmung hochzuhalten.

Tipp 1: Spiele spielen

Gemeinsames Spielen kann zumindest zeitweise für willkommene Abwechslung sorgen. Dabei muss man nicht unbedingt losziehen und neue Brettspiele besorgen. Im Zweifel reicht auch ein Standard-Kartendeck, wie es wohl jeder zu Hause liegen hat. Oder man schafft sich mit einfachen Spielen, die nichts kosten, Abhilfe. Falls Ihnen doch noch Inspiration fehlt – hier verraten einige unserer Redakteure ihre absoluten Favoriten.

Tipp 2: Ausflug in die Natur oder ins Museum

Nicht nur rund um den Bodensee, auch im Kreis Ravensburg lässt sich das ein oder andere schöne Ausflugziel finden. Von Ittenhausen bis zur Weilermühle und dem Wasserfall: Der Flusswanderweg entlang der Rotach hat beispielsweise auch im Winter viele Reize. Und wenn das Wetter da nicht mitspielt? Kein Problem: Das Museum Ravensburger ist eine Erlebniswelt für die ganze Familie – ein Abstecher dorthin lohnt!

Tipp 3: Sport und Kultur genießen

Die Donaueschinger Kulturamt-Chefin Kerstin Rüllke und Andreas Haller, Leiter des Tourismusamts, geben weitere Empfehlungen ab, was Eltern und Großeltern mit den Kindern unternehmen können. Denn trotz Corona ist zwischen den Jahren einiges geboten. Vom Schlosspark über Konzerte und Sportwagen – diese sieben Freizeit-Tipps sorgen in Donaueschingen und Umgebung für gute Laune.

Und wenn die Kinder schlafen?

Qualitative Zeit zu zweit muss auch mal sein. Und was würde sich da im Winter besser anbieten, als es sich mit einer warmen Decke vorm Fernseher gemütlich zu machen? Wie wäre es dabei zur Abwechslung mal mit einem Streifen, bei dem eine Frau die Hauptrolle spielt? Unsere Autorin hat nach weiblichen Vorbildern in Hollywood und Co. gesucht und hat zehn Filmempfehlungen für Sie zusammengestellt. Thriller, Drama, Komödie – für jeden Geschmack ist etwas dabei.

