Artikel wurde in der Leseliste gespeichert.

Artikel in Leseliste gespeichert.

Sie können jetzt Artikel in Ihrer Leseliste speichern und lesen, wann immer Sie möchten.

Mit einem wolkenverhangenem Himmel, aufziehenden Schauern und strahlenden Sonnenuntergängen macht der April auch in diesem Jahr, was er will. Hier finden Sie unsere schönsten Leserbilder der Woche: