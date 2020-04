Google ist heute gleichbedeutend mit Suchmaschine. Laut Statista.com gingen im März 2020 fast 95 Prozent aller Suchanfragen von Mobiltelefonen über den Internet-Giganten, auf Desktoprechnern beläuft sich der Anteil auf fast 70 Prozent. Diese Suchen sagen viel über unsere Situation und unsere Interessen rund um die Coronakrise aus.

Wir haben Suchanfragen in Deutschland mit Google Trends ausgewertet und interessante Aspekte gefunden. Dabei haben wir uns vor allem an Themenbereichen orientiert, die Google selbst zusammenfasst. Wenn von „Letalität“ die Rede ist, ist also nicht nur der Suchbegriff „Letalität“ gemeint, sondern alles, was mit der Tödlichkeit des Virus zu tun hat.

So sind die Zahlen zu lesen Google Trends gibt keine Auskunft über die Anzahl der Suchanfragen, sondern über das relative Suchinteresse. Der Wert 100 steht für die höchste Beliebtheit eines Begriffs oder eines Themas zu einem bestimmten Zeitpunkt. Daran anknüpfend werden die übrigen Werte errechnet.



Ein Beispiel: Der Suchbegriff X wird an einem Dienstag zehn Mal gesucht, einen Tag später noch acht Mal. Für den Dienstag würde der Begriff den Wert 100 bekommen, einen Tag später den Wert 80.

Die Klopapierkrise ist vorbei

Die gute Nachricht zuerst: Die Nachfrage nach Toilettenpapier ist offenbar gesättigt. Jedenfalls ging das Suchvolumen danach seit Ende März steil nach unten. Zum neuen knappen Gut könnte sich allerdings die Hefe entwickeln. Sie wird schon seit vier Wochen häufiger gesucht.

Die Beobachtung entspricht laut dem Statistischen Bundesamt dem Kaufverhalten. Demnach pendelt sich der Absatz von Toilettenpapier wieder auf Normalniveau ein.

Noch keine Angst vor der Arbeitslosigkeit

In den Arbeitsagenturen des Landes wird derzeit unter Hochdruck umstrukturiert, um den Ansturm an Anzeigen auf Kurzarbeit bewältigen zu können. Viele tausende und zehntausende Arbeitnehmer sind betroffen. Glaubt man den Google-Zahlen befassen sie sich mit der Kurzarbeit, aber noch nicht mit der Arbeitslosigkeit.

Drosten erklärt uns die Krise

Christian Drosten ist der Corona-Erklärer der Nation. Oder zumindest der, nach dem in den letzten Wochen am häufigsten gesucht wurde. Der Virologe von der Charité klärt seit Beginn der Krise in einen werktäglichen Podcast über die aktuelle Lage auf.

Das macht sein Kollege von der Uni Halle-Wittenberg, Alexander Kekulé, auch. Er hat aber ebenso wie Lothar Wieler, der Chef des Robert Koch-Instituts (RKI), das Nachsehen, wenn es um die Google-Suchen nach den Experten geht.

Allerdings zeigen die Linien bei allen dreien nach unten. Offenbar lässt das Interesse nach.

Das RKI bleibt führende Informationsquelle

Nun dürfte Lothar Wieler derzeit andere Sorgen haben als die Höhe des Suchvolumens nach seiner Person. Aber vielleicht beruhigt es ihn ja trotzdem: Nach seinem Institut wird in Deutschland häufiger gesucht als nach der Johns-Hopkins-University aus Baltimore oder der Weltgesundheitsorganisation (WHO), die ebenfalls immer aktuelle Daten, Zahlen und Fakten liefern.

Wie tödlich ist Corona?

Wie soll es weitergehen? Zwischen der Diskussion um Lockerungen der Maßnahmen, um Herdenimmunität und Durchseuchung der Gesellschaft, interessieren sich die Menschen nach wie vor vor allem für eines: Wie gefährlich ist das Virus überhaupt?

Abnehmendes Interesse

Die meisten dieser Linien haben etwas gemeinsam: sie fallen. Das passt zum allgemeinen Trend der Suchanfrage nach "Corona". Womöglich setzt nach den vielen Wochen voller Home Office, Kontaktsperren und Lockdown eine gewisse Corona-Müdigkeit ein.

Die allerdings wird uns nichts nützen. Das Virus wird uns trotzdem noch viele Monate begleiten.