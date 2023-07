Herr Matzarakis, in Südeuropa steht die nächste Hitzewelle an. Wie sieht es hier aus?

Für uns ist es ein außergewöhnlicher Sommer, Hitze, gefolgt von unruhigem, gewittrigem Wetter. Wobei das stark variiert von Region zu Region.

Was passiert eigentlich bei extremer Hitze im menschlichen Körper?

Der menschliche Körper funktioniert am besten bei 37 Grad Kerntemperatur. Er produziert Wärme und gibt die ab. Starke Abweichungen nach unten und nach oben sind nicht gut. Die nach unten kann er kompensieren, die nach oben weniger. Denn bei 41, 42 Grad Kerntemperatur ist es vorbei.

Bei zu hoher Außentemperatur wird der menschliche Körper seine eigene überschüssige Wärme einfach nicht mehr los. Und dann fängt der Körper an, Mechanismen in Gang zu setzen. Er schwitzt oder kollabiert sogar, weil er damit sagen will: Reduziere deine Aktivität, ich komme nicht mehr klar. Das Ganze ist viel komplizierter für Menschen, deren Anpassungsfähigkeit eingeschränkt ist.

Andreas Matzarakis, Umweltmeteorologe beim Deutschen Wetterdienst | Bild: Klaus Polkowski

Zur Person Andreas Matzarakis, geboren 1960 in Pentalofos (Griechenland), ist Umweltmeteorologe beim Deutschen Wetterdienst in Freiburg. Dort leitet er das Zentrum für Medizin-Meteorologische Forschung des DWD. Seine Forschungsschwerpunkte sind Human-Biometeorologie, Stadtklimatologie, Tourismusklimatologie und Klimafolgenforschung. (sk)

Wo setzt der Körper tatsächlich aus?

Das ist sehr komplex. Die Steuerung über das Gehirn versagt. In der Folge wird zu viel geschwitzt, der Körper dehydriert, einzelne Organe versagen oder gleich mehrere in Kombination. Irgendwann kollabiert man ganz und dann kommt der Tod.

Das Kursschiff „Baden“ fährt auf dem Bodensee in Richtung Anlegestelle Langenargen, während zwei Seegelboote auf Wind warten. | Bild: Felix Kästle, dpa

In Deutschland wurden gerade 38 Grad gemessen. Ist das schon kritisch, weil das über der Körpertemperatur liegt?

So einfach ist es nicht. Das hängt davon ab, wie die Umgebungsbedingungen sind. Es gibt auch keine Grenze, die für jeden Menschen gleich wäre. Jeder reagiert etwas anders. Trotzdem sollte man sich auf jeden Fall an Hitzewarnungen halten. Das ist was Amtliches, das gilt für alle.

Welche Rolle spielt die Luftfeuchtigkeit?

Die Luftfeuchte ist einer der Faktoren, der entscheidend ist für die gefühlte Temperatur. Hitze belastet uns mehr, wenn sie feucht ist. Aus einem ganz einfachen Grund: Der Mensch hat einen wunderbaren Mechanismus – das Schwitzen. Was passiert dabei? Wasser, das ich im Körper habe, wird auf die Haut transportiert. Wenn der Schweiß verdunstet, kommt es zu einer Abkühlung.

Je geringer der Unterschied zwischen der 100-Prozent-Feuchtigkeit auf der Haut und der Umgebungsfeuchte, desto weniger ist die Verdunstung. Deswegen sollte man übrigens auch kein Handtuch nehmen und den Schweiß abwischen.

Ein Schild warnt Besucher vor extremer Hitze im Badwater Basin, im Death Valley National Park, Kalifornien. | Bild: John Locher, dpa

Im Death Valley gab es gerade 53 Grad. Wie hält man das denn aus?

Das hängt davon ab, ob der Körper an Hitze angepasst ist. Es hat mit dem Gesundheitszustand zu tun. Generell gilt: Trockene Hitze hält man besser aus als feuchte Hitze. Außerdem muss ich eins sagen: Bei 53 Grad gehe ich nicht raus. Da sehe ich zu, dass ich im Gebäude bleibe.

Eine Frage, an der sich die Geister scheiden: Tagsüber lüften, oder besser die Fenster geschlossen halten? Was empfehlen Sie?

Damit ein Raum nicht unangenehm heiß wird, gibt es eigentlich nur zwei Strategien: Ich lasse die Sonne nicht rein. Die Erwärmung der Oberflächen erfolgt über die Sonne, das heißt: abschatten. Die Luft kann nur ausgetauscht werden, wenn‘s draußen kühler ist als drin. Das heißt, lüften am besten nur in den Morgen- oder späten Abendstunden.

Der andere Faktor ist die Feuchte. Wenn Feuchte entsteht durch Aktivität, spricht nichts dagegen, dass ich einen Ventilator verwende oder etwas lüfte. Aber ich muss insgesamt meine Aktivität und Verhalten anpassen.